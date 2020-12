@perez_daro

Mauricio Dayub arrancó el año con su trabajo en "El equilibrista" en La Feliz, con funciones de jueves a domingo en el Teatro Mar del Plata. A pesar de la disminución de público de esta temporada, repite el éxito de las anteriores. En charla con DiarioShow.com habla de su excepcional presente.

-Volviste al trabajo...

-¡Si!, me siento con cierto privilegio porque es un momento difícil para mucha gente, fueron tiempos duros y tener trabajo es para agradecer. Las primeras funciones fueron fundamentales para demostrarnos un poco entre artistas que cuidándonos, el teatro puede ser un lugar seguro.

-¿Por qué al argentino le gusta tanto el teatro?

-Es una pregunta que nunca me hice, pero siempre agradecí que me haya tocado, porque el hecho de que sea una actividad que le guste a mucha gente ha subido la vara y me ha hecho esforzarme mucho más. Yo sabía que para ser un buen actor en la Argentina había que trabajar mucho porque para descollar iba a tener que perseguir ser el mejor. Yo miraba a Alcón, Brandoni, Luppi, Oscar Martínez, Ulises Dumont, Pepe Soriano, todos grandes e inalcanzables. Esa escuela, que vino de otros tantos actores, fue levantando el nivel de generación a generación.

-Vos sos un ejemplo de las nuevas generaciones...

-Me emociona eso. Yo llevo más años remando que sintiendo que he sido aceptado. Diría que la aceptación es de los últimos tiempos, y contra tantos años de empujar, no me lo puedo creer. Por un lado me gusta que sea así, porque uno siempre tiene que sentirse principiante para poder sorprenderse.

-¿"El Equilibrista" fue tu desafío más grande?

-Seguramente, por animarme a contar lo que la vida hizo conmigo, a contar lo que la sangre de mis abuelos hizo por mí, comprender la finitud de la vida, a hablar de mi juventud, de la vida, básicamente y hacer una ficción con ella, es lo más arriesgado que hice. Cuando ponés sobre el escenario una experiencia personal, esa experiencia se engrandece, uno se siente mucho más lúcido por la vida.

Mauricio Dayub se luce con "El Equilibrista" en Mar del Plata.

-¿Descubriste por qué sos actor?

-En un momento de mi historia me di cuenta de que a mí la vida no me iba a sorprender, yo la tenía que sorprender a ella. No tenía nada preparado para mí, por ser provinciano, por no hablar inglés, por la cara que tengo. Algo de lo que yo tenía no producía interés. Y un actor lo único que necesita es ser visto, para que otro te adjudique un personaje. Me tuve que inventar a mí mismo, y decidir escribir, algo que no había hecho nunca, para decir yo puedo.

PING PONG

-¿COMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

-Alguien como vos.

-¿UN PASATIEMPO?

-Nadar.

-¿PELÍCULA FAVORITA?

-”Il postino” (“El cartero”).

-¿UNA SERIE?

-Casi no veo series. “Black Mirror” vi una vez.

-¿UN MODELO DE VIDA O EJEMPLO A SEGUIR?

-Juan Carr.

-¿UN MIEDO?

-Al momento en el que se termine el sentido común.

.

-UNA FORTALEZA.

-Creértela.

-¿UNA VIRTUD?

-Saber asociar.

-¿UN DEFECTO?

-Enojarme para defender lo que pienso.

-¿CON QUÉ PLATO TE LUCÍS?

-Soy el mejor MasterChef que podría haber tenido la televisión, pero como siempre no me han venido a buscar. Los mato, soy el mejor porque sé cocinar sin nada. Los pescados me gustan y los hago bien.

-¿COMIDA FAVORITA?

-El arroz, porque me acompañó desde que no teníaque comer. Antes no le ponía nada y lo comía solo, ahora le puedo poner cosas ricas.

-¿UNA BEBIDA?

-Vino rosado.

-¿UN LIBRO?

-”El libro de los abrazos” de Eduardo Galeano.

-¿UN CONSEJO?

-Siempre para adelante; para atrás ¡ni para tomar impulso!

-¿VACACIONES PERFECTAS?

-En el mar, fuera de temporada.

-ESTÁS HACE 20 AÑOS CON PAULA SIERO. ¿QUÉ ENCONTRASTE EN ELLA?

-Que esencialmente nos parecemos.

-¿UN OBJETO FAVORITO?

-Las linternas. Las colecciono y en el espectáculo uso varias.

-¿UNA CANCIÓN FAVORITA?

-”Nos veremos otra vez”, de Serú Girán.

Por D.P.