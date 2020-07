@Perez_daro

Asesora de imagen, editora de una revista de modas y hoy “villana” para muchos por su crudeza para las críticas de looks. Matilda Blanco, una experta fashion que concibió un personaje “malvado”, a pesar de que en su vida privada tiene mucho amor para dar.

-¿Es un accesorio más el tapaboca?

-Sí, es el accesorio de la época. La moda siempre tiene que ver con los acontecimientos sociales. Tiene que ver con cómo se comporta el consumidor respecto de los cambios de todo tipo. Es rarísimo, porque es un elemento que tiene que ver con salvar tu vida. Puede ser una modalidad de marketing o un servicio hacia la gente.

-En tus charlas decís que no hay que ser esclavos de la moda. ¿Cómo es eso?

-Les digo a las mujeres que creen propia moda con lo que tienen en el guardarropas. No está mejor vestido quien más gasta, sino quien mejor elige. Y a veces la moda te puede frustrar. Esta charla hace un paseo por las tendencias, para aprender a elegir bien.

-¿Ayuda que esté en alza el empoderamiento?

-Sí, se trata de empoderar a la mujer a través de la imagen y alejarla de la esclavitud y la frustración, de ese dictamen de usar tal cosa para estar a la moda. Es valerse de la ropa para beneficiarse una misma y soltar la mirada del otro.

-¿Te sentís una villana?

-Voy a aclarar que no voy por la calle viendo cómo se viste la gente, no me importa. Yo puedo entrenar a alguien, puedo hacer un comentario en televisión, pero sólo critico si me pagan. Claramente es un personaje. Mi vida es muy diferente a lo que se ve.

-¿Cómo es?

-Soy activista por los derechos de los animales, estoy relacionada con asociaciones de rescate, militando por una ley contra el maltrato y por la adopción de mascotas. Y soy madrina de Acunar, que es una organización de ayuda a las familias que buscan adoptar.

-¿Tiene que ver con tu experiencia personal?

-Es un tema muy complicado la adopción. Yo no pude tener hijos, pero me hace muy bien colaborar con esta fundación que hace todo por los papás que tienen para dar tanto amor. Todo está relacionado con el hecho de que no pude ser mamá, pero hoy no lo veo como una frustración. Me mueve hacia la acción.

-¿Cómo te sienta la soltería?

-Hoy siento que es tiempo de tener una pareja. Por ser muy obsesiva con el trabajo he descuidado hasta el llamado del amor. Igualmente, se habla de media naranja ¡y yo soy una naranja entera! No una mitad de nada. Pero estoy tan bien que me siento permeable a descubrir a alguien que se acerque a mí y me acompañe en mi camino.

Matilda lleva adelante “Con la moda a tu favor”, un ciclo de charlas de asesoramiento de imagen que ahora realiza online.

PING PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

-Burbujeante.

-UNA VIRTUD Y UN DEFECTO.

-Soy apasionada, me tiro de cabeza. Y como defecto, algo similar, soy muy cabeza dura.

-¿CON QUÉ TE LUCÍS EN LA COCINA?

-El budín de zanahoria.

-UNA COMIDA Y UNA BEBIDA FAVORITAS

-Risotto de hongos, limonada y vino blanco.

-¿UN PASATIEMPO?

-Tengo una gran biblioteca de libros de moda, y releo mucho mi colección.

-ALGO QUE TE PONGA DE BUEN HUMOR.

-Llegar a casa y que me reciban mis perros.

-¿Y DE MAL HUMOR?

-La ineficiencia.

-TUS VACACIONES PERFECTAS.

-Nueva York es de mis ciudades favoritas en el mundo, y allá vive mi hermano, así que la paso bien con él.

-¿UNA PELÍCULA FAVORITA?

-”El padrino”, cada vez que la veo le encuentro algo nuevo.

-¿UNA SERIE?

-”Handmaid’s Tale” y “The Morning Show”.

Bowie es uno de sus artistas favoritos, por ser precursor del “No gender” (sin género).

-UN ARTISTA FAVORITO/A.

-David Bowie y Elton John, que son íconos de la moda. A Bowie le debemos el “no gender”, que quitó estereotipos de género en la ropa.

-UN DISEÑADOR/A.

-Stella McCartney.

-¿UNA PRENDA O ACCESORIO FAVORITO?

-La camisa, porque se adapta a todo. Y las botas cortas, porque siento que piso fuerte. Las dos me hacen sentir segura.

-¿QUÉ BUSCÁS EN UNA PAREJA?

-Tiene que reírse de todo, porque yo soy intensa y necesitan seguirme el ritmo con humor.

-UN DESEO.

-Que todos salgamos adelante con buena salud y trabajo. Y poder llegar a todas las mujeres para darles ánimo y que se puedan encontrar con su propia imagen.