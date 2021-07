@Antoravinale

Desde chico, Matías Jaime comprendió que su pasión era la danza, aunque lo corroboró a sus 17 años cuando comenzó a bailar de manera profesional. Con un perfil tímido de más joven, según declaró, el coreógrafo descubrió su amor por el folklore en la secundaria gracias a un acto escolar. Pero lo que no sabía en ese entonces es que iba a crear la agrupación “ Malevo” y con ella triunfaría en la televisión estadounidense y en los escenarios argentinos.

"Antes no me veía en el arte, tenía otra onda. En un acto del colegio me enganché que estaban zapateando y ahí fui a la casa del profesor que tenía su grupo y desde ese día me enamoré. Siempre estuve en una compañía de tango, folklore, flamenco y pasé por Stravaganza. Hice un par de cosas afuera siempre de la mano del malambo", recordó sobre sus inicios el bailarín de 32 años en diálogo con DiarioShow.com.

Cuando finalizó la temporada con Flavio Mendoza, sintió que era el momento para abrir su camino y probar sus propias ideas. Desde ese momento, armó su grupo y emprendió vuelo. “Está copado el grupo, creo que esto puede funcionar”, expresó el bailarín oriundo de Lomas de Zamora.

Tiempo después, subió el video para promocionar su trabajo en las redes sociales y esa fue la pieza clave para que un productor de “America's Got Talent” los llamara a los dos días y los invitara a concursar en el reality de Estados Unidos, donde brillaron en 2016. "Fue algo rarísimo. Conocíamos el programa pero no entendíamos la dimensión de lo que era. Íbamos pasando de etapa pero teníamos miedo, porque los jurados eran bravos, criticaban fuerte a los participantes. Si les gustaba estaba todo bien pero si no salían a matar. Además éramos argentinos, sudamericanos, teníamos todo en contra, hasta el público”, declaró el director de “Malevo”.

" Malevo" conquistó la televisión estadounidense tras su participación en "America's got talent".

Sin embargo, una vez de vuelta en Argentina, se cruzó con el camino del éxito: “Al principio fue algo rarísimo porque empezaron a llover mails de agentes que querían firmar contratos de exclusividad con la compañía y muchas más cosas. Otro hubiera agarrado pero a mí me daba miedo, recién estábamos arrancando así que fuimos tranquilos. Pero todo nos sirvió para tomar otros trabajos y tomar conciencia de hacerlo tranquilo con una estructura, contable y legal”.

"Creo que las cosas siempre se dan por algo, hoy más que nunca creo en la energía del universo. Si buscás lo que querés, no sé cómo sucede pero pasa. No había forma de que esto no pase", agregó convencido.

¿Qué significa " Malevo"?

Una de las cuestiones fundamentales para armar una agrupación es ponerle un nombre y para eso, Matías Jaime confesó que realizó una búsqueda exhaustiva para encontrar un significado que los represente.

"Antes no teníamos nombres, creo que le habíamos puesto la ‘compañía de Matías Jaime’. Encontré ‘malevo’ que es este luchador que se pelea con todo el mundo y medio renegado. Nosotros nos sentimos un poco así, con la manera de hacer folklore. También porque está relacionado al tango y además porque no está en el diccionario español y eso está buenísimo", reconoció.

Además, su “rebeldía” a la hora de bailar folklore no solo está en sus pasos, sino también en su forma de vestir: “El look se me ocurrió a mí. Para hacer el primer video les dije a los chicos que lleven una campera de cuero y un pantalón negro para ver cómo quedaba. Cuando nos pusimos quedó tremendo”.

De todos modos, su arriesgado estilo generó comentarios a favor y en contra: “Obvio que nos critican, por suerte son los menos pero sabíamos que iba a pasar. El folklore tradicional es súper diferente con su vestimenta y manera de bailarlo. Entendemos a la gente que no le gusta lo que hacemos y lo respetamos, pero cuando son críticas dañinas no respondo o sí pero con respeto. Pero creemos que a la mayor parte le gusta lo que hacemos”.

Consultado por cómo fue el proceso para unir a otros bailarines, Matías recordó que al principio invitaba a conocidos con los que compartió algún trabajo y tenía confianza. “Con algunos funcionó y con otros no. Con el tiempo me di cuenta que lo principal para formar un buen equipo es tener gente con buena onda y lecha. Obviamente no vamos a traer a alguien que no sepa bailar, pero después se ensaya y se pule”, afirmó.

" Malevo" y su gira por el país



Luego de recorrer con su show los escenarios de Tucumán, Santa Fe y Buenos Aires, “ Malevo” continúa con la segunda parte de su gira y planean visitar más provincias como Córdoba, Catamarca, Salta, Jujuy y Corrientes, para luego pasar a Montevideo, Uruguay. Aún así, planean tener menos altercados, como sucedió en el "Gran Rex": "¡Pasó de todo! Uno de los chicos se chocó con otro y se dobló el dedo pulgar de la mano. Otro se dio con la boleadora en la cabeza y le dieron tres puntos y yo que me lastimé la rodilla zapateando, casi no podía caminar y tuvo que venir un médico”.

Sin embargo, reconoció: “Nos llevamos una sorpresa tremenda y laburamos un montón para este show. Armamos algo que quedó tremendo y la gente se da cuenta del laburo que hay detrás y lo que nos gusta. Siento que a la gente le encantó”.

“Después de todo lo que vivimos tras la primera etapa del tour siento que cumplimos nuestro objetivo y que me encantaría seguir mostrándolo en otros lugares, ya sea Argentina o en el exterior. Sueño con estar en Las Vegas y en un Broadway”, concluyó.

Por A.R.