Arranque de Fátima Florez a toda orquesta. Con un espectáculo renovado y, en derredor de una aguda crisis social de la que trata de recuperarse el país; la actriz, cantante y bailarina volvió a Mar del Plata, acompañada, nuevamente por tres valiosos soportes artísticos: Ariel Tarico, el Mago Emanuel y Fernando Samartin.

Como cada verano, se encuentra entre los líderes de la taquilla de La Feliz con su “Fátima es mágica”, una propuesta en la que agregó personajes y cuya estructura visual es, a decir de la intérprete, de “particular magnitud”.

En este sentido, destacó en charla con DiarioShow.com: “Hemos hecho un esfuerzo muy importante en materia económica y de producción; actores, bailarines, cantantes y músicos en escena ponen de manifiesto una apuesta muy grande”.

“Las dificultades del público en costear una salida al teatro es algo cada vez más complejo -dijo la estrella-, entonces, hay que brindar un espectáculo que haga divertir, reír, pero con un contenido de calidad como primer estandarte”.

La figura es consciente de ello y apostó fuerte: un desafio escénico en el que fueron los primeros de la temporada en estrenar, antes de Navidad, superando, en esta oportunidad, a la siempre “primera línea” de otra figura: Carmen Barbieri.

En la confiteria del emblemático Torreón del Monje, Fátima charló con este medio en el marco de un día agotador. El sol, abrasador, no da respiro; en las playas, superpobladas, la gente busca refugio bajo las sombrillas en las condiciones de que puede; jugo mediante, la actriz y cantante analizó la impronta de su personalidad. “No tengo dudas que mi escuela artística es la constancia, no debatirme y tratar de superar la dificultad de la mejor manera posible. Mi carrera ha estado fundada en estos pilares y la gente me reconoció con su apoyo y su enorme cariño”.

La multifacética brilla en la temporada de verano 2020.

En tiempos de dificultades, Fátima destacó que “la gente quiere y también necesita evadirse de sus preocupaciones cotidianas. La risa nos introduce en otro universo y tiene, por otra parte, el rigor científico de poder ser sanadora. En nuestro show le sumanos el baile, el canto y la actuación; es integral en todo sentido”. No obstante, la intérprete, reitera, una y otra vez: “Reír es fundamental para la salud y terapéutica desde todo punto de vista”.

-A través del humor se puede investigar en la identidad cultural de un país. ¿Cómo somos, en esta dirección, los argentinos?

-Muy especiales. Sin embargo, te puedo decir que los argentinos somos autocríticos en esencia. A modo de citación referencial, te aseguró que a mí me encanta reírme de mí misma y todo lo que me puedan decir en relación con algunas situaciones que he vivido, por más que tengan una connotación compleja, no me enojo ni tampoco me genera malestar.

Evito la incomodidad, me miro al espejo y me río. Esto nos ayuda a practicar un grado de tolerancia mucho más fuerte, no nos deprimimos y nos ayuda a instalarnos con más fuerza en la vida. Por lo tanto, le pongo mucho humor a la vida.

"Fátima es Mágica" es todo un éxito en Mar del Plata.

-En Mar del Plata, compartiste con Antonio Gasalla (antes de que se bajara de la temporada) el mismo edificio teatral, el Radio City. ¿Esto fue bueno o malo?

-Que haya algunas diferencias no significa que seamos enemigos naturales.

-Con una mano en el corazón ¿no te generó incomodidad?

-En absoluto. No existe el menor motivo, además, desde lo personal uno tiene tanto por mejorar y realizar cosas que nos enriquezcan, que caer en esas situaciones chiquitas representa un desgaste de energía que trato de evitar por sobre todas las cosas. Tanto él como yo salimos con propuestas artísticas distintas y que, en definitiva, se convierten, para el público, en un verdadero polo de atracción.

A esta altura del partido, aprendí a manejarme con otras miradas sobre la vida; a no malgastar energía en episodios que, realmente, no tienen relevancia. Cualquier tipo de polémica o supuesta disputa yo la convierto en situación de creatividad, de apostar a circunstancias que nos eleven más el espíritu.

Full time -¿Te insume mucho tiempo la creación de cada una de tus criaturas?

-Probablemente, algunas más que otras; en consecuencia, necesito un tiempo de preparación que me permita la documentación y, luego, llevar a la práctica todo ese ensayo que se convertirá, posteriormente, en el personaje ya constituido. Pero, la verdad, es que todos los personajes llevan un tiempo muy generoso, por lo menos para mí, nada es de taquito ni medianamente fácil. Para mí la constancia y la dedicación que empleo es un 90 por ciento, más el 10 de creatividad; eso constituye la base de mi formación artística.

Fátima en la piel de Moria Casán en su obra teatral.

-Por lo que se observa en vos, hay mucho trabajo y poco espacio para el descanso.

-Es que ese es el camino del artista itinerante. Además, de Capital hemos salido en varias giras por todo el país y también llevamos nuestro espectáculo a algunos países limítrofes. Con mi esposo, Norberto (Marcos), productor y director de mis shows, nos tomamos, solamente alrededor de 15 días para descansar durante la temporada pasada. Hemos estado en Egipto y en Dubai. La pasamos muy bien y estamos superagradecidos, pero nuestro mayor foco de atención está centrado en el trabajo y por ello es que nos interesa, cada vez más, hacer apuestas muy fuertes para el público, tanto desde el talento como desde la inversión económica; ese es para nosotros el gran desafío.

A modo de rezo final, Fátima expresó: “Tengo esperanzas en la recuperación del país, contamos con la capacidad humana y con los recursos naturales indispensables; el secreto radica que cómo empleamos todo esto; seguramente, aquí la inteligencia juega un rol importante. Más que en acertar el bingo, a mí me interesa tener continuidad de trabajo y poder darle a la gente siempre lo mejor de mí, renovada, y que lo pueda disfrutar. Ayudarle al público a vivir, a divertirse, a entretenerse”.

DEL UNDER AL ESTRELLATO LABURANTE

El recordado Diego Guebel, el pastor evangelista que habia sido denominado “de los travestis y prostitutas”, llevaba a cabo reuniones semanales nocturnas y rendía tributo a diversas personalidades del mundo del espectáculo.

Hace 15 años, aproximadamente, una promisoria y muy joven Fátima Florez, aspirante a debutar en el teatro comercial de la calle Corrientes, formaba parte de dichas reuniones y exponía, en aquellos escenarios, generalmente antiguos sótanos que eran utilizados para espectáculos de concert clase B, algunas imitaciones de personajes famosos, en las que se avizoraba una particular búsqueda de creatividad.

Acompañada, por su pareja, Norberto Marcos, Fátima desplegaba en aquellas convocatorias de Guebel una especial impronta artística que, con el paso de los años, hizo que se convirtiera en una de las figuras de mayor convocatoria de la escena comercial. Cuestiones “mágicas” del destino y, también, del universo.