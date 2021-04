@VivianaRomano

El actor e imitador Martín Russo regresa al país para comenzar el 22 de abril con una gira nacional con su unipersonal donde realizará un tributo a Luis Miguel con sus mejores canciones. Un concierto lleno de emoción, pasión y entrega como si realmente estuviera en la piel del Rey Sol. Recordemos que Russo vive en Miami desde el 2012, cuando fue contratado por Telemundo, "y por una empresa de cruceros para trabajar con mucha continuidad. Decidí quedarme acá", le cuenta a DiarioShow.com.

-¿Por qué optaste por llevar una vida en el exterior?

-En Miami logré que me contraten en programas de televisión muy importantes como el de "Don Francisco" y el de Ismael Cala por CNN, entre otros. De todos modos, tengo que reconocer que en Argentina tenemos muy buenos programas de radio, televisión, teatro y es donde hice toda mi carrera desde muy jovencito.

-¿Qué dejaste en Argentina?

-En Argentina se dejan los afectos como amigos, seres queridos y algunas cosas que son muy nuestras. Lo bueno es que desde que me instalé en Miami siempre me llamaron por trabajo en Argentina y tuve que viajar constantemente.

-¿A qué edad comenzaste a imitar artistas?

-A los 14 años, mis primeras imitaciones fueron de Julio Iglesias, Sandro, Sergio Denis y Mercedes Sosa, entre otros.

.

-¿En los shows que realizás, qué personaje de la música te piden más?

-De todas las imitaciones, siempre, la que me pedían y aplaudían era la de Luis Miguel. Por esto estoy muy agradecido a los productores que me convocaron para cumplir este sueño tan grande que es representar y cantar como Luis Miguel. Espero cumplir con todas las expectativas y estoy ensayando duro cada día.

-¿Conociste a Diego Boneta y a Luis Miguel, personalmente?

-Sí, a Boneta en Puerto Madero cuando vino a Argentina y a Luis Miguel en Acapulco en el 2000 por intermedio de Polo Martínez. En esa oportunidad me agradeció y reconoció como su mejor imitador.

-¿Cómo elegís a los cantantes, qué buscás o encontrás en ellos?

-Los personajes siempre los elijo yo, pero a veces dejo que el público me pida, y a capella les canto algunas canciones; quedan muy complacidos con ese detalle.

-¿Cómo se compone tu familia?

-Hoy estoy soltero. Pero tuve dos matrimonios que me dieron cuatro hijos maravilllosos: Natanael, David, Allison y Dylan. ¡Son el gran amor de mi vida!

Martín Russo sorprende con su talento.

PING PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

-Soy un hombre paciente, de buen carácter, positivo y buen sentido del humor.

-¿TU MEJOR VIRTUD?

-Reconocer mis errores y pedir perdón.

-¿TU PEOR DEFECTO?

-La ansiedad.

-¿QUÉ TE PONE DE MAL HUMOR?

-La injusticia.

-¿Y DE BUEN HUMOR?

-Las buenas noticias y los logros.

-ALGÚN PASATIEMPO.

-Me gusta leer y tomar sol.

-¿UN TALENTO OCULTO?

-Los talentos son los que conoce la gente. No tengo ninguno oculto.

-¿CON QUÉ TE LUCÍS?

-Me luzco cuando canto.

-TU COMIDA FAVORITA

-Las pastas.

-UNA SERIE

-¡Obviamente la de Luis Miguel!.

-SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, ¿QUÉ SERÍAS O HARÍAS?

-No me veo haciendo otra cosa. Pero sí me llaman la atención el mundo de los Bienes Raíces.

-¿UN ARTISTA FAVORITO?

-Como actor Tom Cruise y cantante, Luis Miguel.

-¿UNA CANCIÓN?

-”Por debajo de la mesa”, de LuisMi.

-¿LAS VACACIONES PERFECTAS?

-Donde vivo, en Miami, junto al mar.

-¿UN MIEDO?

-Trato que esa palabra no tenga lugar en mi vida, el miedo paraliza.

-ALGUIEN EN QUE CONFÍES CIEGAMENTE.

-Confío en Dios, el es el único que nunca te va a defraudar.

-UN PLACER CULPOSO

-Comer chocolate.

-¿LO PRIMORDIAL EN UNA PAREJA?

-La confianza y el respeto.

-UN GUSTO EXÓTICO

-No tengo.

Por V.R.