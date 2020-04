@AntoRavinale

Cuando Martín Cirio visitó el estudio del "Bailando" en 2019, miles de fanáticos ansiaron que el reconocido youtuber pueda participar del certamen este año. Pero la propuesta para " La Faraona" nunca se concretó y su nombre no estuvo en la lista de convocados.

De todos modos, el influencer reconoce que sus sueños como artista están lejos de estar relacionados con el programa de Marcelo Tinelli. "La verdad que no me sorprendió que no me llamara, tuve una reunión el año pasado pero es como que mi laburo no va por ahí. Obvio que si me llaman, no me estoy haciendo el superado, está buena la propuesta pero mi laburo no pasa por eso. En mi laburo hago muchos shows, es una vida que me gusta tener y no se si quiero dejar", confió en diálogo con DiarioShow.com durante un vivo de Instagram.

Además, sabe que de aceptar la propuesta tendría que estar cinco horas ensayando, y eso lo perjudicaría con sus espectáculos y hasta le quitaría tiempo de hacer videos. "Todo depende del contexto y lo que ofrezcan, la plata, todo. Pero no es un lugar al que anhele llegar, si me llaman evaluare la propuesta", acotó.

Martín Cirio, un influencer que despierta amores y odios.

Si bien su lugar de pertenencia siempre van a ser las redes sociales, haber trascendido en los medios tradicionales hizo posible que tenga contacto con otras figuras de las farándula argentina. El año pasado se cruzó con Laura Fidalgo luego de que le regalara un enema durante su visita al "Bailando". Pero él sabe que todo fue parte de un show: "Con Fidalgo fue una pavada, ya re contra fue".

No obstante, reconoció que hay una fuerte enemistad con la "angelita" Karina Iavícoli. "La panelista de LAM, esa señora me odia, siempre me tira mier... No se banca a la gente de redes porque piensa que somos todos unos pelotud..., que hacemos videos o la pegamos por pelotud... cuando es un laburo tremendo", indicó.

Mientras que Amalia Granata es la mediática que encabeza la lista de los famosos que no soporta: "Me parece todo lo que está mal, es muy nefasto su mensaje y siento que hace todo por plata. No se anima a debatir el tema (del aborto) con un referente, un cara a cara no le da la nafta".

"Creo que uno por plata o por estar en una banca no puede decir o hacer cualquier cosa", cuestionó sobre el rol de Granata en los medios. Y agregó convencido: "Nicole (Neumann) tampoco comparto lo que dice, pero no siento que lo haga por guita".

Por otro lado, todo parecía indicar que con Jimena Barón no había una buena relación. Es que Cirio invitó a la intérprete de "La Cobra" a participar en uno de sus consultorios que comparte en YouTube y allí la cantante se mostró distante e indiferente, una postura totalmente diferente a lo que suele compartir en sus redes sociales. Esto llamó la atención tanto del youtuber como a sus fanáticos: los farafans.

Sin embargo, aprovechó esta oportunidad con DiarioShow.com para aclarar que todo cambió. Con un tono misterioso, manifestó: "Con Jime esta todo súper bien, me pasó con ella que después hablamos y aclaramos todo, la mina es lo más".