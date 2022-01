@perez_daro

La música se encuentra de luto por el fallecimiento del baterista Martín Carrizo, a sus 50 años, después de una larga batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). El músico de Gustavo Cerati y el Indio Solari murió en la madrugada del 11 de enero, y su hermana Cecilia "Caramelito" Carrizo anunció la triste noticia y lo despidió con tristeza.

Andrés Giménez, líder de A.N.I.M.A.L. y su gran amigo, compañero por muchos años en la banda que dio a conocer al baterista, charló con DiarioShow.com en exclusiva desde Miami, para homenajearlo de una forma especial a dos semanas de su partida.

Mientras termina de grabar algunas canciones de De La Tierra en Estados Unidos, Andrés contó cómo vivió el fallecimiento de Carrizo. "Fue muy fuerte sentimentalmente, porque crecimos juntos dentro de lo que es la música y nos hicimos un camino, vivimos cosas alucinantes, también momentos difíciles. Como en todas las familias, existen peleas tontas, nos dejábamos de hablar por un tiempo y después nos reencontrábamos y volvía a reinar ese amor que es imposible de borrar", comienza diciendo con un tono triste que se percibe a través del teléfono.

Luego expresó que en los últimos años, cuando Martín transitó su enfermedad, fueron muy cercanos: "Yo lo iba a ver a la casa de él, hablábamos mucho, nos reíamos, hablamos por teléfono y cuando él no pudo responder más, me respondía Benja, su hijo o la enfermera. De hecho estaba en un momento haciendo su recuperación en Miami y aproveché que tenía que venir para Estados Unidos y lo iba a ver, iba a desayunar con él en la clínica".

Andrés Giménez y Martín Carrizo y Titi Lapolla en la segunda etapa con A.N.I.M.A.L.

Y confesó que a pesar de que el ELA es una enfermedad sin cura, él creía que su amigo iba a salir adelante: "Estaba totalmente convencido y creído de que Martín iba a zafar. Porque él la planteó una pelea a la enfermedad. Tenía sus momentos de bajón. Una de las últimas veces que lo vi me abrazó, lo abracé y me dijo 'no doy más Andrecito'. Yo lo miré y le dije 'nosotros somos de una generación de luchadores de la vida y de buscas de la vida que la peleamos hasta el final'. Le dije que no se dé por vencido porque nosotros nacimos para luchar".

Aquel fatídico día, a Andrés se le rompió el corazón: "No paré llorar por cinco horas. Y empecé a recordar un montón de cosas y reflexionar: ¿por qué no somos más contemplativos, y más verdaderos y más reales, puros y más cariñosos en el momento en que lo tenemos que ser? Después pasan este tipo de cosas y el momento te pasó por arriba, no disfrutaste, no aprovechaste ese tiempo".

"Dejó un camino, fue un pionero de la batería percusiva, rítmica, dentro del metal. Creo que logró darle a la batería la ductilidad, la deformidad y la prolijidad y el swing, la pegada, que hasta el momento no había en todo Latinoamérica"

Sobre la importancia de Carrizo, aseguró: "Su música es su legado, que es maravillosa y va a seguir viva, tiene a sus hijos, a Benjamín que toca la batería y creo que ahora va a tocar con más dedicación. Dejó un camino, fue un pionero de la batería percusiva, rítmica, dentro del metal. Creo que logró darle a la batería la ductilidad, la deformidad y la prolijidad y el swing, la pegada, que hasta el momento no había en todo Latinoamérica. Marcó un cambio cultural en la batería y el metal".

Como conclusión, se entristece por lo que ya no podrá ser: "Me parte el alma porque yo estaba confiado que Martín iba a salir y qué íbamos a volver, no sé si a tocar como A.N.I.M.A.L., pero sí a subir a un escenario juntos con Marcelo (Corvalán, otro de los fundadores del power trío)".

Martín Carrizo y el Indio Solari, quien lo describió como el mejor baterista del país.

Ante la consulta de si podría haber una reunión con los ex miembros del grupo como tributo, asegura: "Me hubiese encantado Que los tres juntos hubiésemos estado juntos sobre un escenario sacando las diferencias que hubo en algún momento, que ya cambiaron y no están. Me hubiese gustado hacer una reunión los tres juntos. O lo cuatro, con Alejandro Taranto, que éramos como un cuarteto".

"Pero no se pudo en ese momento por diferentes cosas, pero no me pongo a pensar en este momento una reunión con ex A.N.I.M.A.L. porque solo quiero recordar a Martín, la prioridad es dejar descansar en paz a Martín", detalla.

Pero confesando: "Viéndolo ahora, ya con un tiempo desde que pasó, creo que para él, para su familia y para la gente que realmente lo amamos de verdad, que fue lo mejor, porque ya estaba sufriendo mucho y ya se había transformado en una pesadilla su enfermedad, ya no era algo que se podía llevar. Creo que está descansando en paz y yo siento que me voy a reencontrar con él".

Para recordarlo de la mejor manera, recuerda su amistad y la música que los unía: "La sonrisa cómplice que tenía Martín conmigo era única. Y los que vimos cerca de esa sonrisa, operadores, compañeros de banda, amigos músicos, saben de lo que estoy hablando. Nos mirábamos y sabíamos lo que iba a tocar cada uno, nos pegábamos como si fuésemos dos ametralladoras unidas en un mismo disparo. La sonrisa dibuja lo que viene del alma y su sonrisa era algo único, incluso en los tiempos más difíciles".

Sin embargo, no ve lejos la oportunidad de reunirse con Marcelo Corvalán, la otra pata del trío metalero, que ahora está al frente de Arde la Sangre: "Marcelo (Corvex) hoy tiene su banda nueva que está buenísima y yo estoy con la nueva formación con Titi Lapolla y Marcelo Castro. En algún momento subirá Marcelo a tocar con A.N.I.M.A.L, o yo subiré con Arde la Sangre, es posible eso".

El Indio Solari dijo hace un tiempo que Martín era el mejor baterista argentino. Andrés, que lo conoció mucho, agrega a esa descripción: "Fue más que un baterisita, fue un gran músico en general. Sin saber tocar la guitarra la tocaba y te mostraba una melodía como él podía. Aprendió a producir y terminó produciendo de la pu... madre. Autodidacta en todo. Se sentaba a afinar la batería y lo hacía mejor que cualquiera que haya estado en un conservatorio. Era un todo terreno de la música. Nivel Premier League. De 1 a 10, un 11".

