No se deja amedrentar por situaciones difíciles; pone manos a la obra y encara sus proyectos con esos perfiles tan propios de su personalidad. Así es Martín Bossi, que el viernes 7, el sábado 8 y el domingo 9 de agosto, a partir de las 22, presentará online su nuevo espectáculo, que se titula "Bossi clandestino" y se podrá ver por la plataforma www.Tickethoy.com, en proyección internacional y para toda la platea de habla hispana.

Protagonista de producciones de gran convocatoria en la calle Corrientes, como "Bossi Big Bang Show" y "Bossi Master Show", y del reciente e inconcluso (por la pandemia) gran éxito que ha sido "Kinky Boots", al que el intérprete le había dedicado, prácticamente, un año de preparación, en la antesala de su debut nos adelantó datos precisos de este nuevo emprendimiento y su presente, desde los inicios de la cuarentena.

Luego de hacer un pequeño parate en sus ensayos, Martín nos aclaró: "En estos últimos tiempos hice humor y catarsis a través de las redes. Además, nos ha castigado tanto esta pandemia que hemos perdido muchas veces noción del tiempo y la escena de nuestro mundo cotidiano. No tengo dudas de que nos puso a prueba en muchísimas cosas de las que estamos tratando de salir de la mejor manera posible".

"Por un lado, la especie humana ha cometido infinidad de errores y es muy probable que el universo nos haya pasado factura; por otra parte, aunque no contemos con el tiempo necesario para el análisis, pensar que un murciélago pudo haber llegado a detener el mundo es una hipótesis cargada de inocencia, sobre todo, teniendo en cuenta los intereses de todo tipo que se manejan desde las grandes potencias internacionales. La lección más importante que nos ha dejado esta emergencia radica en haber podido dejar de lado aquello que estuviera vinculado a polémicas y divisiones estériles", continuó.

PODER DE ADAPTACIÓN

En cuanto a su actual dinámica laboral, Bossi confesó: "Ante los tiempos que nos toca vivir hay que adaptarse, entonces yo le doy prioridad a este desarrollo de concepto digital. Y aunque todos los streaming están bien encarados; no voy a hacer un show tradicional desde el living de mi casa, vamos a salir desde el escenario de un teatro con una propuesta acorde a estos lineamientos".

Y explicó: "Habrá puesta en escena, escenografía, iluminación y soportes técnicos y lo único diferente será que el público lo va a seguir desde sus propias casas. Es decir, que contaremos con música, stand-up, bailes, pasos de comedia y cuadros en donde el humor ocupará un lugar de privilegio. Esta emergencia, si bien nos quitó el contacto directo con la gente, como contrapartida nos dio la posibilidad de hacer un espectáculo de estas características y que podamos llegar a cualquier rincón del mundo. A mí, realmente, me genera mucho orgullo que tengamos ya entradas vendidas en España, México, Italia y Estados Unidos. Es muy loco todo esto, pero forma parte de la realidad que estamos viviendo".

Cuando se desató la pandemia, estaba realizando el exitazo "Kinky Boots".

El recuerdo de su último y exitoso espectáculo "Kinky Boots" fue definido por el actor de esta manera: "Kinky es para mí un amor inconmensurable, es también un sueño profundo e interrumpido. Trabajé muchísimo en esta propuesta, viajé a Estados Unidos y me ambienté, de lleno, en este espectáculo que me brindó grandes alegrías. Fueron siete salas llenas en el Astral que me permitieron generar, desde lo personal y colectivo, un trabajo de calidad y de desafío impresionante".

"Pensar hoy en una vuelta al teatro tradicional, honestamente, no lo veo tan cercano; creo que va a transcurrir un determinado tiempo que nos permita regresar a la normalidad, ya que ir al teatro con barbijos y regado de alcohol en gel no me convence demasiado. Por otra parte, en España han colocado maniquíes en las butacas no ocupadas; te soy franco, yo llego a ver esta postal aquí y, realmente, me puede llegar a provocar una depresión enorme", agregó.

Y, a modo de reflexión, Martín afirmó: "Después de esos grandes héroes de esta pandemia, como los médicos, los enfermeros, las fuerzas de seguridad y los diferentes rubros de los trabajadores existenciales, se encolumnan los artistas, ya que ayudaron a la gente a poder sobrevivir en estos duros momentos de encierro".

Inmediatamente, entonces, le preguntamos cómo evaluaba el compromiso del actor en los tiempos que corren.

Y nos contestó: "Mi compromiso tiene que ver, puntualmente, con la posibilidad de hacerle pasar un momento entretenido a la gente, en épocas donde la población se encuentra bombardeada con noticias e informaciones, a veces, muy apocalípticas, entonces queda un espacio, y ahí es donde yo me ubico, para poder observar la realidad desde otra perspectiva y sin olvidarnos, por supuesto, de lo que sucede a nuestro alrededor; aunque es muy lindo tener un acto de rebeldía y llevar a la práctica la risa, el amor y la música. Además, parte de lo recaudado por las funciones va a estar destinado a la Casa del Teatro, un refugio fundamental para queridos colegas, entidad que cumple con un rol social muy valorable".

EXPECTATIVAS PERSONALES

Sobre el comportamiento que ha tenido y tiene la sociedad argentina respecto de la pandemia, el actor sostuvo: "La verdad que ha sido mucho mejor de lo que uno esperaba. Hay que tener en cuenta que por idiosincrasia somos un pueblo rebelde y que nunca se dejó domar. Sin embargo, nos hemos manejado como los daneses o los suecos. Todos los argentinos hemos hecho un esfuerzo enorme, alejándonos de nuestros afectos, perdiendo el trabajo como lo experimentó mucha gente y no tengo dudas de que el pueblo se portó muy bien. Y esta generalidad fue más allá de los pelotudos de siempre, que suelen clavarse un asado o infringir la ley; por eso, en el balance final, no tengo la menor duda de que el aporte que hizo la gente en toda esta crisis fue fundamental".

Ante la consulta acerca de si el coronavirus puede llegar a erosionar la calidad de los vínculos humanos, Bossi contestó: "No creo. Además, si la nueva normalidad tiene como ejes no abrazar, no besar, jugar un partido de tenis, si no se adopta una nueva distancia prudencial o tomar la merienda por Zoom o mantener sexo a modo virtual, no me sumo a todo esto y me quedo al margen. Quiero llegar a pensar que todo se va a normalizar y volveremos, a su tiempo, a los carriles humanos a que estábamos acostumbrados hasta el verano pasado".

"Todo nos tiene que servir para ver la vida, en definitiva, como la conocimos; además, la pérdida de la libertad es muy tremenda e, insisto, cómo nos hizo delirar esta pandemia, a punto tal de atomizarnos. Entiendo que vamos a volver a nuestros mundos cotidianos, pero soy consciente, a la vez, de que no será fácil; tendremos que reconstruirnos como en plena etapa de posguerra, ya que hubo mucho sufrimiento, muertes de seres queridos sin que los pudiéramos despedir o abrazarlos; entonces, va a costar recuperarnos de esta crisis, pero mi máxima aspiración es que los vínculos no se dañen y que se puedan potenciar", continuó.

A modo de declaración de principios, Martin Bossi reflexionó: "El humor es una necesidad esencial. Es tan prioritario como la posibilidad de plasmar los sueños, la esperanza; poder disfrutar de la vida como nos merecemos cada uno de nosotros".

Y para cerrar le propusimos que se ubicara frente a un espejo y que nos transmitiera qué sensaciones le arrojaba el rostro que allí observaba. Nos dijo: "En realidad, te voy a cambiar la orientación de la pregunta. Hace unos días, volví a ver un video que le envié a una amiga, y en el que me encontraba en el camarín preparándome para salir a escena en Kinky Boots. Pude ver el rostro de una persona bronceada, y que no se daba cuenta, seguramente, de que era muy feliz. Ese mismo rostro, reflejado ahora en el espejo, denota otro cuadro de situación, vinculado, en esta oportunidad, a cierta tensión, sufrimiento y angustia".

"Yo estoy a favor de la cuarentena y cómo ha sido instrumentada, pero no puedo dejar de reconocer que me encuentro profundamente necesitado de un abrazo y de una reunión con mi familia. Tengo deseos muy fuertes de volver a sentir la vida como era antes", concluyó a corazón abierto.

HILARANTE

EL LOCO BIELSA, SU NUEVA CRIATURA

Muy graciosa, como no podía ser de otra manera, es la nueva creación de Martín Bossi. El entrenador argentino Marcelo Bielsa, luego de haber obtenido el tan meritorio ascenso del equipo Leeds United, de Gran Bretaña en la Premier League, se ha sumado como personaje a las promociones de "Bossi clandestino".

Con el estilo riguroso del perfil del protagonista, aunque poniéndole sello propio, Bossi compone en gestos, afirmaciones y silencios al popular ex director técnico de la Selección argentina y lo dota de un particular condimento humano, en donde el humor y la reflexión estarán inevitablemente unidos. "Me interesa, siempre, ver al personaje que tengo para desarrollar desde su costado humano; me interesa más interiorizarme de la profundidad de su alma que de la particularidad de determinada cicatriz o arruga. Profundizo en sus gestos, pero mucho más en la dinámica de su pensamiento", afirmó el actor, cantante y bailarín.