La trayectoria y el respeto por parte de sus colegas no dejan lugar a dudas sobre el talento de Marta González. En una temporada que significa el reinicio de la actividad para muchos artistas, la actriz protagoniza “Princesas, 50 años después” con un equipo que se destaca pero que no deja de ser llamativo en sus nombres. El elenco lo completan Pepe Cibrián, quien además es el director, y Esmeralda Mire. “Pensaba que era una mujer loca porque no la había visto nunca pero es de un talento impresionante y una gran entrega”, acota sobre la incorporación de la cantante que la acompaña durante el verano en el Auditorio Belgrano de viernes a domingo.

Su pasión por el arte queda a la vista por su resiliencia tras vencer un cáncer de mama y un acv con apenas meses de diferencia. Más como una enseñanza de vida que un recuerdo doloroso, González disfruta de su presente arriba del escenario en el comienzo del 2022 aunque también de sus afectos por fuera de su profesión. Además de su hija María Mercedes, en sus palabras están presentes sus tres nietos: Victoria, Valentina y Juan Pablo, todos hijos del reconocido productor teatral Lito Gras.

-¿Cómo es la relación con Pepe al ser compañero de elenco y director?

- Es maravilloso porque Pepe, al ser actor también, es un director que acepta lo que le pasa al compañero. Si no te sentís cómodo con algún movimiento o alguna frase, es flexible, comprensivo y con un gran talento que es maravilloso para todos.

- El entretenimiento cambió y cambiaron hábitos en los niños, ¿Le das un valor extra hacer esta obra?

-Cambió especialmente en la lectura, ahora los chicos leen menos. Se están enfocando más en los videojuegos que es entretenido pero es otra cosa. “Princesas” es un juego teatral, no es una obra que tenga un mensaje detrás. Yo con 77 años estoy vestida de caperucita roja, Pepe de Cenicienta y Esmeralda como Blancanieves. Se desmitifica y se agradece a los juegos que nos nutrieron y nos entretuvieron.

- ¿Dónde sentís las mayores diferencias en las generaciones con las que trabajás?

- Un ejemplo son los horarios, yo soy una loca de la puntualidad y Pepe también. Me parece una falta de respeto, quizás es la escuela que tuve siempre. Mi primer maestro de teatro, Armando Discépolo, me decía: “Al ensayo hay que venir diez minutos antes hecha pis y caca, nada más”. Yo eso lo sigo a rajatabla y te demuestra una vieja escuela, algo que hoy no se valora tanto.

Marta González junto a Pepe Cibrián y Esmeralda Mitre en "Princesas, 50 años después".

- ¿Alguna vez tuviste que adaptar algo en tu manera de trabajar por eso mismo?

- La verdad que no. Soy una mujer que dice las cosas de frente y las digo bien para que la gente no se ofenda.

- Después de atravesar dos episodios muy complicados de salud, ¿hiciste un click en la manera de ver la vida?

- Lo que sucede es que se le da un valor más claro a la vida y a la salud. Uno se cree que la tiene comprada y no, se ocupa solamente cuando uno no tiene la salud. Por ejemplo, no puedo entender como hay gente que no se quiere vacunar porque no es solamente pensar en uno, es pensar en el prójimo. Si no podemos pensar en uno, ¿por qué no tratamos de pensar en el otro?

PING PONG

- ¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- Una mujer sincera.

- ¿UNA VIRTUD?

- La sinceridad.

- ¿UN DEFECTO?

- El mal humor ante la impuntualidad.

- ¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

- Mis nietos, mi hija y mis amigos.

Marta González y gran parte de su familia.

- ¿Y DE MAL HUMOR?

- La impuntualidad justamente.

- ¿UN PASATIEMPO?

- Los jueguitos en el teléfono.

- ¿UN TALENTO OCULTO?

- No tengo.

- ¿CON QUÉ TE LUCÍS?

- Con la comida que hago.

- COMIDA FAVORITA.

- Las carnes cocinadas en salsas.

- ¿UNA SERIE?

- “Grey’s Anatomy”.

- SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, ¿QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

- Me hubiera gustado ser médica.

Marta González tiene una gran carrera.

- ¿UN ARTISTA FAVORITO?

- Mozart.

- UNA CANCIÓN.

- “Sur” de Homero Manzi.

- ¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

- El amor.

- ALGUIEN EN QUIÉN CONFIÁS CIEGAMENTE.

- En mi hija.

- ¿UN MIEDO?

- A perder los seres queridos.

- LAS VACACIONES PERFECTAS.

- Con mi familia.

- UN PLACER CULPOSO.

- Ya no los tengo los culposos.

- UN GUSTO EXÓTICO.

- Me gusta ir a restaurantes gourmets y caros.

- UN SUPERPODER QUE TE GUSTARÍA TENER.

- Volar.