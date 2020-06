@VivianaRomano

"Cincuenta años es una cifra importante, tenía planeado hacer un gran festejo este año, pero no será grande, sino lindo, porque estoy con mi hijo Mirko, que es el mejor regalo que me dio la vida". Con estas sinceras palabras que conmueven, Marley, uno de los conductores más queridos y populares de la televisión argentina, en exclusiva, brindó detalles de lo que será hoy un día muy especial. No tendrá la cantidad de invitados que pensaba reunir antes de que se declarara el aislamiento obligatorio debido a la pandemia del Covid-19, pero sí otras sorpresas, en forma virtual, de su círculo íntimo y de los artistas que desde hace años lo acompañan en sus viajes de "Por el mundo", como Florencia Peña, Elizabeth Vernaci, Humberto Tortonese, Luli Salazar, Catherine Fulop. Y seguramente recibirá el llamado de la madrina de Mirko, Susana Giménez.

El año pasado, Alejandro Wiebe, tal es su verdadero nombre, contó que su padre era su fan número uno y que "a mi vieja le daba un poco de vergüenza el fanatismo de mi viejo". También recordó que sus padres invirtieron mucho en su educación y en la de su hermano. "En casa siempre la plata alcanzaba hasta ahí, cuando yo repetí segundo año me sentí culpable. Mi vieja era ama de casa y mi viejo instalaba aires acondicionados. No se iban de vacaciones para poder pagar nuestra educación. Papá invertía en educación porque él no la había tenido, sólo la primaria. Gracias a lo que ellos insistieron, aprendí alemán, francés e inglés y pude desarrollar mi carrera y ser lo que soy; por eso, en el momento en que me empezó a ir bien en la televisión, les di a los dos una tarjeta de crédito y le dije a mi papá: Te retirás ya, no trabajás más y a partir de ahora descansás. Lo jubilé yo, en cierto modo, y me hubiera encantado que conozca a mi hijo, es muy parecido a él".

Cada 27 de octubre es muy especial para Marley, porque ese día de 2017 llegó al mundo su hijo Mirko. El parto estaba previsto para el 8 de noviembre, pero nació antes, con 37 semanas. Recordemos que el conductor decidió que quería ser padre por medio del método de subrogación de vientre. Y así fue. Se acercó a un centro especializado en Estados Unidos para concretar su mayor anhelo. Y para este año tenía previsto avanzar con los procedimientos para darle un hermanito a Mirko con algunos factores a determinar. "Por un lado, que la mamá donante también quiera hacerlo. No quedó otro embrión y mi idea primaria era que fuesen hermanos de ambos padres".

Luego agregó que espera "que la biología y el destino, a su vez, me acompañen, ya que hay personas que permanentemente implantan embriones y ninguno prende".