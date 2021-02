@perez_daro

Mariela Fernández comenzó el 2021 con un nuevo desafío, al frente de "Mañanas públicas" en la TV Pública junto a Gabriel Corrado, tras muchos años como una de las principales caras de C5N. En charla con DiarioShow.com habló de cuánto esperaba este momento, y cómo la fortaleció una crisis que tuvo en 2019 por la muerte de su padre.

-¿Era una necesidad el cambio de rubro?

-Es algo que espero hace años, una propuesta para hacer un magazine, o algo que añoro, que es hacer un programa de entretenimientos con gente, teléfonos, premios. Me encantaría ser una gran animadora femenina. Ahora hay algunas como Verónica Lozano, Andrea Politti, Flor Peña, pero no ha habido muchas, y nunca en un rol que, en el ámbito masculino tiene Marcelo Tinelli por ejemplo. Me encantaría hacer un gran show como Marcelo.

-¿Cómo fue tu 2020?

-Yo en 2019 me lo tomé para mi, para sanar el alma. Y el 2020 regresé a trabajar, con la cuarentena que ralentizó todo, así que lo pude tomar como un proceso de adaptación. Me ayudó en este proceso tras la pérdida de mi viejo. Así que ahora en 2021 quiero trabajar mucho. Es un año para agradecer, tengo la bendición de tener tres trabajos en este país.

Conduce "Mañanas públicas" junto a Gabriel Corrado en la TV Pública.

-En un mundo que te obliga a no parar, ¿fue difícil bajarte de todo?

-Soy la excepción a la regla o la que viene a decir que no es así, no existe eso de que el tren pasa solo una vez. Me quedé afuera de todo, y prioricé mi salud, porque entendí que si me rompía, después no iba a poder hacer nada. Respeté mis tiempos y no me dejé ganar por la ansiedad. En este proceso aprendí muchas cosas.

-¿Como qué?

-En C5N me ofrecieron estar a la mañana y los profesionales que me atendieron me dijeron que si yo me levantaba a las 4 de la madrugada de nuevo como rutina, en tres meses estaba rota de nuevo. Se puede parar y reinsertarse. Acá nos enseñan a que todo es una carrera para ver quién tiene más, y no es por ahí. Hay que aprender a ser, no a tener. Pude sacarle provecho al palo que me pegué, en el que sentí muchísimo dolor y veía todo negro, decía 'de acá no salgo'. Me interné en una clínica para acomodar todo lo que tenía desacomodado y salí sola.

-¿Es difícil mostrar fragilidad?

-Hace muchos años posteé un video en el que estaba llorando, ¡y se armó un revuelo! Entendí que era un medio competitivo, pensaba que eran todos mis amigos hasta esa crisis, y ahí aprendí cómo son realmente las cosas. Pero no me importa mostrarme frágil porque no quiero competir con nadie, yo solo pretendo ser la mejor versión de mí.

La conductora se reinventó.

PING PONG

-¿Cómo te definirías?

-Franca, de buena madera y con don de ser.

-¿Una virtud?

-Desde mi crisis aprendí a escuchar. Es clave para ponerse en los zapatos del otro.

-¿Un defecto?

-Me cuesta enojarme, pero cuando me enojo me encierro, siempre pierdo porque voy al choque con todo.

-¿Una asignatura pendiente?

-Me encanta cantar pero nunca lo hice, me gustaría aprender y cantar tango o blues. La actuación también me gustó siempre.

-¿Algo que te ponga de mal humor?

-El tránsito.

-¿Y de buen humor?

-Llegar a casa después de un día de trabajo y encontrarme con mi hija.

-¿Un aprendizaje del último tiempo?

-A no escapar del dolor. No es de cobarde sentirse triste. Antes me alejaba de todo, y es necesario vivir las cosas feas. Es inevitable y no podés tapar el sol con la mano, hay que aprender a transitarlo.

-¿Comida favorita?

-Asado.

-¿Bebida favorita?

-Cerveza.

-¿Un plato con el que no falles?

-Milanesas con puré. Son de otra galaxia.

-¿Una película favorita?

-"El origen" de Christopher Nolan.

-¿Una serie?

-De las viejas, "Breaking bad" y estoy muy enganchada con "This is us".

Mariela Fernández en sus últimas vacaciones.

-¿Un artista favorito?

-Hoy no soy fanática de nada, de chica me gustaba mucho Fito Páez. Y el "Patón" Bauza porque nos sacó campeones de la Libertadores.

-¿Una canción?

-"Todo se transforma", de Jorge Drexler.

-¿Vacaciones perfectas?

-No importa el lugar, sino con quién. Me gusta muchísimo Buzios, con mi hija alguna vez evaluamos ir a vivir allá.

Por D.P.