En las últimas horas trascendió que Jimena Barón se colocó una plancha abdominal por canje y se generó una fuerte repercusión en las redes sociales. Distintos usuarios recordaron algunas de las cirugías a las cuales se sometieron distintas figuras de la farándula argentina y Mariano de la Canal fue uno de los que tuvo una internvención similar a la de la intérprete de "La Cobra".

Pero, a diferencia de la cantante, el ex fan de Wanda Nara se realizó una marcación abdominal y consultado por DiarioShow.com manifestó: "La cirugía abdominal te la hacen mediante una liposucción y ahí marcan con la cánula los abdominales. El tema es que tenés que cuidarte con las comidas y con ejercicios".

"Claramente eso no lo hice y la cirugía me duró un año y pico. Después empecé a comer y se me fue mi cuerpito hermoso que tenía", dijo entre risas. Y agregó convencido: "Cuando te la hacés duele un poco, tenes que estar una semana en cama, como cualquier liposucción, haciendo reposo".

No obstante, el mediático entiende que fue una obsesión del pasado y que en la actualidad está muy lejos de volver a pasar por algo así: "Ya como el adulto que soy hoy no volvería a hacer esa pavada, fue hace siete años. Me acepto como soy ahora y estoy feliz así".

Hace siete años Mariano se hizo una marcación abdominal.

Por otro lado, hace tres meses Mariano compartió un video en sus redes sociales en donde habla de los cambios estéticos de las famosas: "Hombres y mujeres se quieren ver espléndidos y bellos, yo también obvio, y a qué recurren, a las cirugía estéticas".

En primer lugar, hace referencia a Jimena Barón y, además, detalla sus cambios físicos. "Si te deprimís porque no podés creerlo, esperá, te voy a contar un par de cosas. Hay un posteo que ella puso hace un tiempo que es el antes y el después. Me llamó la atención el texto porque ella pone que le costó mucho tiempo juntar los dólares para operarse, así que no te sientas mal si estás mirando las fotos y ves que no tenés ese cuerpo. Pero no te sientas mal porque es cirugía", indicó.

"Yo me he pasado también por el quirófano pero me comí todo", continuó divertido. A su vez habló sobre Charlotte Caniggia y Vicky Xipolitakis: "Se tuneó todo eso con mucho, mucho, mucho dinero".

Sol Pérez, Luciana Salazar y Wanda Nara también estuvieron en su publicación, aunque con la esposa de Mauro Icardi tuvo más tacto. "De ella no vamos a hablar porque la queremos, argumentó.

Por último, exclamó: "Si se quieren operar haganló, es su plata, su tiempo, hagan lo que se les ocurra para estar felices".