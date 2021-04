@VivianaRomano

Desde su silla en “ Polémica en el bar” disfruta su presente profesional. En su casa, junto a su familia, la vida misma: rodeado de afectos y largas mesas que combinan menúes artesanales que el propio Mariano Iúdica amasa en su cocina donde no faltan las especias, fuentes de todo tipo, color y mucho amor que comparte con Romina Propato y sus cuatro hijos.

El programa cursa una nueva temporada con éxito, y cuando DiarioShow.com le preguntó si él tiene injerencia en las personas que lo acompañan, es contundente: “Sí, porque armamos el equipo en base del programa que queremos hacer, en general, todos los años vamos mutando, por esto ahora tenemos música, humor a morir y periodistas, ya que manda la actualidad en un vivo furioso. Me gusta tener gente divertida y muy popular”.

-El año pasado tuviste a Rocío Oliva y Luli Salazar. ¿Por qué se fueron?

-Luciana tal vez vuelva, estamos hablando, depende de temas personales, estamos buscando mujeres fuertes y potentes. Ellas formaron una dupla fuerte, eran opuestos complementarios. Y Rocío empezaba a estudiar periodismo este año. Además, desde la muerte de Maradona en adelante, no se sintió cómoda. Estuvo muy bien al principio, la rompió, pero se fue apagando y no quería hablar; yo tampoco podía ir a fondo porque era mi compañera y no deseaba que la pasara mal. La situación fue medio rara.

-Luciana firmó con Marcelo Tinelli ¿te gustaría que vuelva a pesar de todo?

-Como ahora salimos a las 19, facilita que esté y además contaríamos con una figura de (la productora) LaFlia.

-¿Te gusta el nuevo horario?

-Mucho, hasta nos damos el lujo de hacer un programa más liviano. A las 20, como está el país y el mundo, daba para un noticiero, para escuchar otras voces. El año pasado tuvimos programas excelentes cuando bajó un poco la locura, y éste será muy cruzado por las elecciones, de modo que de 19 a 20.30 estamos muy bien y no dejamos de vender PNT (publicidad no tradicional).

-¿Cómo viviste ese día en que Claudia Villafañe llamó en vivo al programa?

-¡Fue una locura total! Hablamos con la persona más requerida del momento, fue como que te cantaran tu número en el casino cuando no tenés un peso. Lo que sucedió fue el sueño de todo productor que está en vivo, fue un llamado telefónico fuera de rutina.

Es su séptima temporada al frente de " Polémica en el bar". (Foto: Carlos Ventura. Diario Crónica)

-¿Por qué creés que eligió “Polémica”?

-Porque Mauricio D ´Alessandro tenía una postura muy dura. Morla habló con Rial del velorio de Diego, del cadáver, de peleas, odios, le estaban “pegando” mucho, no sé, se habrá cansado y llamó. La mesa estaba bravísima.

-¿Cuál fue el momento más duro, como conductor, que te tocó remar?

-No hay un momento, hay miles de momentos. Me han tocado invitados que padecieron pánico escénico. Es muy difícil y picante estar sentado ahí. En la época de Telefé la cosa era más liviana, el programa era más sentimental, pero en América editorializamos y estamos pendientes de la actualidad. Mucha gente se cag... mal ahí. Duggan, Chiche, Coco Sily, hasta los cómicos son bravos.

-¿Qué opinás del caso Maradona, los abogados mediáticos, el enfrentamiento de los herederos y el circo?

-Todo eso era inevitable porque hablamos del hombre más famoso del mundo, además se impuso la palabra "entorno" desde el Maradona de los '90. Su vida pasó y seguirá pasando por la televisión con un final terrible. Murió solo, casi abandonado por su cuerpo médico, el final es de locos, hasta lo del baño químico en la casa. Yo lo amo, soy súper maradoniano y lloré mucho, él fue muy importante en mi casa porque después de la muerte de mi hermano, mis padres solo tuvieron alegría y se conectaron con la vida en el Mundial del '86.

Mariano Iúdica: “A Marcelo (Tinelli) lo llamé para su cumpleaños, nos cagamos de risa. Tiene que estar en la tele, hoy más que nunca”.

-¿Te ofrecieron hacer política?

-Sí, varias veces, desde la época de “Soñando por cantar”en adelante. Me encanta la política como herramienta, soy muy peronista, pero es difícil ser político en este país. Si estuviera, quisiera transformar, ayudar de verdad, no puedo creer que tengamos tantos pobres y gente que no coma; sería un cisne negro dentro de la política.

-¿Cómo te tratan los 50?

-Los cumplí el año pasado en medio de la pandemia. Tenía preparada una terrible fiesta, había contratado a Ráfaga y Los Palmeras, entre otros grupos y no pude hacer nada. Fuera de la celebración, la terapia me ayuda mucho.

-Hace años que trabajás en los medios. ¿Cómo querés que continúe tu carrera?

-Me gustaría producir para gente nueva, aunque todavía no me correría de la pantalla, tengo ganas de hacer un programa grande, un gran show para regalar, solucionar problemas y hacer feliz a la gente de todo el país.

-Virginia Gallardo renunció y dicen que se fue enojada. ¿Si la cruzás -porque se incorporó a "Intrusos"- la saludás?

-¡Sí, la saludo, está todo bien! Fue algo contractual de números y contratos. A Virgina la conozco desde que empezó, cuando era secretaria de Gerardo (Sofovich), fuimos a su casamiento, la quiero mucho y mis hijos también.

-¿Jey Mammón y vos son los conductores estrellas de América?

-¡Jey seguro, yo no! (se ríe) Jey tiene música, te lo defino así. Hace un programa maravilloso y yo empecé de abajo en la tele como asistente del asistente, de lo más bajo y aquí estoy, manejando un programa icónico.

-¿Hablás con Tinelli?

-Lo llamé para su cumpleaños, nos cagamos de risa. Tiene que estar en la tele más que nunca. Tienen que estar todos, Susana , Mirtha, Rial, Moria... Atravesamos un momento muy jodido para nuestro país y para el mundo. Es una cagada lo que estamos viviendo ahora con la nueva ola de contagios, la gente se angustia mucho y más con las nuevas medidas que anunciaron recientemente.

Su compañera de vida. (Foto: Nahuel Ventura. Diario Crónica)

SU COMPAÑERA DE RUTA

“CON ROMINA VAMOS A ENVEJECER JUNTOS”

La relación entre Mariano Iúdica y Romina Propato nació hace 18 años detrás de escena cuando el actor y la bailarina coincidieron en programas como "La peluquería" o " Polémica en el bar", y en algunas obras de teatro. Él venía de separarse y con dos hijas de su matrimonio anterior. La bailarina, por su parte, estaba soltera, sin hijos y abocada al trabajo. Sin embargo, la vida los encontró, se enamoraron y cuando se quisieron dar cuenta ya tenían su propia familia ensamblada.

-¿Con Romina atravesaron alguna crisis de la cual sintieron que no volvían?

-¡Gracias a Dios, no! Por supuesto que atravesamos crisis de los temas más variados, pero nuestro vector es el amor. El amor por nosotros y como pareja. La amo profundamente, ella también a mi y cuando eso está tan sólido, ninguna pelea es para romper. Vamos a envejecer juntos

