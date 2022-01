@sofinabias

"Tengo faisanes que me salen de todo el cuerpo. Me pongo como Dios me trajo al mundo. Desnudo pero muy cuidado", fue lo primero que dijo Mariano Caprarola sobre su picante participación en la propuesta de teatro dirigida por Lorena Liggi, "Celebrando la Revista".

Presente en el evento de inauguración por la nueva temporada de teatro de Mar del Plata que se llevó a cabo en el complejo de La Normandina, ubicado en Playa Grande, el productor de moda, quien lució un lujoso conjunto del diseñador italiano Roberto Cavalli, reflexionó sobre su primer desnudo arriba del escenario.

"Tenemos una gran puesta de luces que fue eso lo que me hizo animarme a los 48 años a decir ´¡Sí, me saco todo!'. Me parece que es un plus muy divertido, que si está hecho con respeto, la gente lo va a tomar genial", aseguró a DiarioShow.com.

Un aspecto que le permitió ayudar al espectáculo fue por la moda: "El vestuario lo encaré de una manera muy ´Las Vegas´. Hay muchísimas plumas y cristal. Hay una cierta edad en el público que disfruta de ver al artista lujoso y bien vestido. Yo no podía fallar en eso".

El look de Mariano Caprarola vestido por Roberto Cavalli (Pablo Villán/Diario Crónica).

"No me hubiera permitido hacer teatro de una forma precaria. Toda expresión artística es buena pero quería hacerlo de la mejor forma, y lo encontré en ´Celebrando la Revista´", destacó sobre su trabajo junto a Sergio Gonal, Jorge “Carna” Crivelli, Paquito Wanchankein y más.

Sobre el éxito de la fastuosa producción, Caprarola se refirió al vicio del público por las vidas de figuras como Wanda Nara o Ricardo Fort: "Los argentinos somos excéntricos. Dicen que no pero quieren ser rubias, doradas, tener las bucaneras, el brillo y ellos son exponentes de este deseo. Dicen que están locos por comprar una cartera de 30.000 U$D pero después están mirando el Instagram porque les encanta. Si se la gana trabajando, aún más.

"A los argentinos nos gusta porque somos morbosos. Tenemos mucho de detenernos a ver qué pasa con los accidentes en la ruta. En el caso de Wanda, yo tengo adoración por ella, me parece que es una gran marketinera, es la reina de generar acciones y generar cosas que despierten el interés del periodismo y del público", explicó sobre la carrera mediática de la empresaria de 35 años.

Mariano Caprarola eligió a Wanda Nara por sobre la China Suárez.

Luego, el mediático eligió entre las dos figuras del WandaGate: "La China es una mujer a la que amo. No me meto en sus sábanas ni en las de Wanda. Ella es una gran actriz pero Wanda nos representa más. Nos gusta mostrar: tenemos la esencia de Wanda. Nos gusta ser marqueros y ostentosos"

Y cerró al señalar como la pareja de Mauro Icardi la influenció: "Estoy en un momento de mi vida de mucha tranquilidad donde en realidad me conformo con muy poco y no me gustan los excesos pero en un lugar donde hay muchas expresiones artísticas me gusta tirarme el ropero encima porque para eso me pagan".

Por S.N.