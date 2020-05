@Antoravinale

Mariano Caprarola es uno de los críticos de moda más queridos del medio. Su picardía y personalidad hicieron que el público lo tenga en cuenta y disfrute de sus ocurrencias. También demostró que es un hombre súper sensual y pasional tras compartir distintas publicaciones en sus redes sociales.

En esta oportunidad sorprendió al contestar las preguntas del " Repo Hot" de DiarioShow.com y dejó en claro que es el número uno en la materia.

¿Cuándo fue tu primera vez?

- Mi primera vez fue a los 15 años.



¿Tenés alguna fantasía sin cumplir?

-Las fantasías nunca se terminan de cumplir, pero tengo muchas.



¿Cuál fue el lugar más raro donde tuviste sexo?

-En una estancia que tiene una capilla, en el campanario.

¿Practicás la autosatisfacción?

-Si, la practico y sobre todo en la cuarentena.



¿Hiciste un trío? Y sino, ¿te gustaría?

-Si, hice un trío.



¿Usás disfraces o juguetes sexuales?

-Los disfraces no me gustan.



¿Con qué famoso/a tendrías sexo?

-No me llaman la atención los famosos.



¿El tamaño importa?

-No me importa, pero lo que sí es saberlo usar.



¿Cuál fue el máximo tiempo que pasaste sin tener sexo?

-Un mes estuve sin tener sexo.



¿Cuál fue tu récord sexual?

-Tres veces.



¿Te ofrecieron plata a cambio de sexo?

-Plata no, nunca. Si haber pasado un buen momento, pero plata jamás.



¿Qué es lo más te excita de otra persona?

-Lo que sucede de antes de tener sexo.



¿Mirás pornografía?

-De chico miraba, pero ahora de grande no miro más.