Mariana Genesio Peña atiende el teléfono con una voz suave y en un ambiente silencioso: está en el atelier de Jorge Rey, un conocido diseñador, porque debe elegirse un "vestidazo" (según sus propias palabras) para un evento en el Teatro Colón.

Con la agenda completa debido a su protagónico en la obra "Clímax" (todos los viernes y sábados a las 21 horas en el teatro Multiescena), Mariana dedicó varios minutos de su tiempo a dialogar con DiarioShow.com.

Con respecto al nuevo proyecto teatral que encabeza junto con Facundo Gambandé, Dedé Romano y Alejo Ortiz, expresó: "Es una obra muy divertida y linda. Llegamos al estreno con mucha ansiedad pero siempre disfrutando, somos un equipo que se divierte muchísimo y tiene la misma onda. Nos sentimos fluyendo en el escenario. Además, disfruto del ritual de venir a Microcentro, encontrarme con mis compañeros, ensayar, es un mundo mágico".

Genesio Peña hace un desnudo en la obra, junto a una de sus mejores amigas en la vida real, Dedé Romano, pero no tiene inconvenientes a la hora de realizarlo, salvo por un detalle: "No soy muy pudorosa en cuanto a escenas de sexo en la ficción audiovisual, pero en teatro no lo había hecho. Me daba incomodidad hacerlo con mi amiga, que es como una hermana para mí. Y cuando nos pusimos a ensayar, dijimos ‘¡Qué asco! Nos vamos a tener que besar!’".

-¿Te sentís cómoda siendo famosa?

-Tampoco es que soy Susana Giménez (risas) Pero me llevo bien porque es algo con lo que siempre soñé. Me encanta que reconozcan mi trabajo. Se me acerca mucha gente de todas las edades, por “Pequeña Victoria”, y más los hombres por “El Marginal”. Eso es lo más lindo de la fama o la popularidad. Lo que no me gusta tanto es que una abre la puerta de la intimidad y después no la podés cerrar más. Me incomoda contar de mi situación sentimental, entiendo que es parte del juego y no reniego de eso, pero es lo que menos me gusta de ser conocida.

-¿Usás tu fama para impulsar el activismo por la comunidad LGBTIQ+?

-Por momentos me es un peso, no porque reniegue de ser trans, sino porque en mi vida personal no me acuerdo que soy trans. Ni siquiera me siento trans, principalmente soy una persona, mi nombre es Mariana y en este momento me dedico a la actuación y punto. Después lo que suceda adentro de mi bombacha, con mi orientación sexual o mi identidad de género es algo personal. Pero por otro lado, es una gran realidad que la comunidad trans es un sector de la sociedad muy golpeado que recién está asomando las narices al sistema y a tener ciertos derechos que nos fueron negados durante décadas. Entonces a veces sí siento el deber de alzar la voz, de apoyar, de militar, de ser activista, pero no es algo que me guste.

-¿No te sentís militante?

-Yo no quiero ser militante porque no está en mi personalidad y porque sé que hay personas que lo van a hacer mucho mejor que yo. Pero yo al ser conocida, como también a otras mujeres trans del medio, tenemos la responsabilidad de decir que hay derechos que faltan y que hay una desigualdad que hay que hablarla. Al ser un sector de la sociedad muy bastardeado siempre voy a prestar mi carrera a la lucha por la igualdad de los derechos.

-¿Sentís que tenés un peso sobre tus hombros al hablar del activismo por los derechos LGBTIQ+ o en algún punto te sale desde el corazón por lo que escuchás en los medios?

-No me gusta hablar de política ni de militancias, pero cuando escucho barbaridades no me puedo quedar callada porque realmente vivo una situación de privilegio, entre comillas, en comparación a la mayoría de las personas trans que están viviendo una situación de marginalidad y vertiginosa. Hay personas trans que todavía siguen siendo asesinadas. No puedo quedarme callada ante ciertas declaraciones que aparecen. No es lo que más me gusta, pero si tengo que hacerlo lo hago.

-Con respecto a estas declaraciones que comentás, Amalia Granata tuvo dichos transfóbicos en televisión abierta. ¿Querés responderle?

-Esas son las declaraciones que decía antes. Mi opinión es exactamente igual a lo que dijo Flor de la V en “Intrusos”. En el momento que pasó eso tenía arregladas un montón de notas y me bajé porque no quería hablar del tema porque realmente yo estaba con mucha ira por dentro y si yo decía algo iba a ser muy personal, con poca altura. Decidí callarme en esos días. Pero cuando la escuché a Flor pensé ‘Es excelente lo que está diciendo’. No se metió en cosas personales, no hubo ataque y fue muy educativo lo que dijo, muy precisa, con datos y estadísticas, cosas que del otro lado no hubo. Fue con una altura insuperable. Adhiero a sus palabras.

-¿Quién es tu modelo a seguir de las mujeres trans que pasaron por la historia argentina?

-Hoy en día, ¡yo! (risas). En su momento, en el mundo del espectáculo, mis grandes referentes fueron Cris Miró y Flor de la V. A Flor se lo dije personalmente. Ella logró abrir la cabeza de la gente, que otras no lo han logrado. Pero hay referentes en el mundo trans mucho más meritorios, que dieron su vida por la igualdad, como Diana Sacayán, Marlene Wayar o Lohana Berkins, son las madres de nuestra cultura trans.

-¿Qué aspiraciones tenés ahora?

-Que me lleguen lindos guiones, con protagónicos fuertes, con historias que le dejen algo a la gente cuando las va a ver al cine. Eso es para lo único que quiero estar en esta carrera.

Mariana Genesio Peña y su paso por Nueva York

Mariana es oriunda de Córdoba. Desesperanzada cuando se mudó a la Ciudad de Buenos Aires, decidió irse a tomar un café a La Giralda para planear su regreso a su provincia natal y en ese momento conoció a uno de los amores de su vida: el guionista Nicolás Giacobone, quien ganó unos años más tarde de ese encuentro un Oscar por mejor guion en Birdman.

De la mano de Giacobone, quien se convirtió en su esposo, conoció a figuras como Brad Pitt, Leonardo di Caprio, Angelina Jolie, Bradley Cooper, entre otros, y hasta bailó con Mick Jagger. Vívía en East Village, en Nueva York. Sin embargo, en 2019, su historia de amor de película con Giacobone terminó, aunque siguen teniendo buena relación.

Mariana Genesio Peña y Nicolás Giacobone, en 2021.

Pero su carrera en Argentina despegó y se siente cómoda viviendo nuevamente en su tierra. "Por supuesto que hay muchas cosas que extraño de Estados Unidos, pero no extraño vivir allá. Extraño comidas, lugares, algunos amigos, pero me gusta mucho vivir en Argentina".

De todas formas, no tiene las puertas cerradas a un viaje en el futuro: "Soy medio nómade. Hace bastante que estoy instalada acá en Argentina y ya me empieza a picar un poquito la suela de los pies. Quiero armar la valija e irme por algunos meses a México, España o Estados Unidos también".

