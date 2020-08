@AntoBaldi_

El Dipy no tiene pelos en la lengua a la hora de opinar de cualquier tema en las redes sociales. Particularmente sobre los dirigentes políticos siempre se mostró muy crítico y así lo demostró una vez más en las últimas horas.

"Nunca se olviden que un buen gobierno no le da comida a los pobres. Crea condiciones para que los pobres dejen de serlo y coman lo que quieran, ok? No le mientan más a la gente.. SE NOTA MUCHO...", disparó el músico en su cuenta de Twitter y su nombre se convirtió en trending topic en la misma red social.

El polémico comentario de El Dipy sobre el Gobierno.

A raíz de sus fuertes declaraciones, los usuarios de dicha red social salieron a cuestionarlo fuertemente al recordar su pasado amoroso con Mariana Diarco y la denuncia que le hizo su expareja por violencia de género en 2015.

Enterada de las críticas que recibió el cantante de cumbia, la propia Diarco salió a aclarar los tantos en esa misma red social. Allí compartió un extenso descargo en forma de hilo sobre su antigua relación con el artista y se refirió el episodio de violencia.

Sin ánimos de defenderlo contó: "Mensaje a todos los que le tiran a El Dipy por violento: Primera y última vez que voy a decir esto. Cuando yo lo denuncié públicamente estaba pasando el momento más oscuro de mi vida. Se generó una situación fea, yo estaba incontrolable. Y estoy segura de que los dos nos vamos a arrepentir siempre de ese día".

Además, reconoció que le hizo "la denuncia más grave que se le puede hacer a un hombre en los tiempos que corren".

En la misma línea, la panelista de "El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD destacó la actitud que tomó su ex en aquel momento: "Se la bancó como un señor, se pudo haber limpiado tranquilamente, él conocía la veracidad de los hechos. No lo hizo para cuidarme y no contar lo que realmente me estaba pasando", aseguró la joven en sus redes.

"Me parece que cada uno dice lo que quiere y esta bien, es democracia".

"Nos pedimos perdón en nuestra privacidad, yo me curé, tuvimos un hijo hermoso y hoy ya no estamos más juntos. No vivo de él, no como de él como para tener que cuidarlo de nada, solo me hago cargo de algo que hice público hace algunos años y hoy los que están en contra de sus dichos lo reflotan. Buen padre, buen ex, excelente persona", manifestó.

El llamativo hilo de Twitter de Mariana Diarco que después borró.

No obstante, la cosa no terminó ahí. Sorpresivamente, Mariana decidió eliminar todo el contenido que se podía encontrar en su perfil de Twitter. Consultada por DiarioShow.com sobre su drástica decisión, reveló: "Es una red social que es un volcán de odio, no la aguanto. Recibí muchos ataques".

En ese sentido la mamá de Valentín, el pequeño que tuvo con el intérprete en 2017, aseguró que "ponés una opinión de cualquier cosa y es suficiente para desearte la muerte...". Y agregó: "Ya lo tenia pensado hacer hace un tiempo".

En cuanto a sus últimas declaraciones sobre el padre de su hijo sostuvo: "Soy muy consciente de lo que digo. No dije que (la violencia) fuera mentira, solo dije que eso pasó en un momento complicado de mi vida y no fue como lo relaté".

"Me llegaron ataques que le hacían a él por lo que pasó en el 2015", confesó. Mientras que sobre la opinión política de su ex acotó: "Me parece que cada uno dice lo que quiere y esta bien, es democracia".