La actriz y directora María Rosa Fugazot sabe adaptarse a todo y, acorde con estos tiempos, ya realizó una labor en modalidad streaming, y en coproducción con Estados Unidos. "Se trata de El cantante de tango (La vida de Gardel) del director argentino John R. Lacey, radicado desde hace años allá y con las actuaciones de Aníbal Silveyra, Víctor Laplace, Mónica Buscaglia y yo, más la dirección musical del maestro Alberto Favero. Se hizo allá en teatro y nosotros, desde aquí, a través del sistema Zoom, completamos con nuestros roles la otra parte de la historia. Fue algo extraño, pero forma parte de lo que se requiere hoy".

María Rosa señaló que "yo vivo la cuarentena encerrada y deseando que se pueda superar esta emergencia lo más pronto posible. Estamos ante una de las peores crisis de nuestra actividad. En mi caso, sobrevivo, pero otros colegas se encuentran en situaciones de total emergencia, viviendo hambre y angustia. Es la hora más delicada".

La vuelta a los espectáculos, consideró, "no será para nada fácil, se deberán reestructurar los contratos con las salas y con los actores. A su vez, el trabajo y las formas serán distintas, aunque voy a preferir eso ante el panorama que estamos viviendo ahora, sin trabajo y sin la posibilidad de ver a nuestros amigos y a nuestros seres queridos. La experiencia que nos dejó esto es que el mundo está loco y hemos perdido, entre otras cosas, la empatía y hay que recuperarla si queremos seguir subsistiendo como sociedad".

Fugazot concluyó con una máxima: "Los viejos, porque muchos piensan que somos una carga, hicimos el país y estos viejos que quedan, a los que maltratan y les sacan todo, no somos una carga; somos aquellos que abrieron el camino para que los que nos sucedan puedan estar en el lugar que merecen. Y los que todavía estamos con fuerza seguimos en la brecha, cumpliendo con todas las obligaciones. La sociedad se debe meter en la mente que el mundo no se hace con individualidades, el mundo se hace con todos, no importa lo que pienses o sientas; el de al lado es tu hermano y a los hermanos se los defiende y se los ayuda, con los hermanos tirás para el mismo lado".