Con gran trayectoria en teatro y cine, María Onetto se reinventa con nuevas propuestas, posibilidades que surgen dentro del aislamiento. La actriz le contó a DiarioShow.com cómo vive esta etapa, que le ofreció la oportunidad de participar de un ciclo de radioteatro que se emite todos los sábados a las 23 por Radio Nacional (AM 750).

-¿Cómo es este resurgimiento del radioteatro?

-Me toca hacer "Fe", de Eugenia Pérez Tomas. En estos tiempos la voz se ha convertido en una nueva herramienta para los actores, que no podemos actuar en un escenario o set. Se han creado propuestas a través de mensajes de WhatsApp también. Yo me estoy vinculando más escuchando la radio o con otras alternativas, ahora que existe el podcast también. Valoré mucho que se arme una producción tan legendaria como el radioteatro.

-¿Qué te atrapó de la propuesta?

Tiene que ver con la ficción, te convoca a la imaginación y te despega de tu realidad cotidiana, un poco para dialogar con ella y para meterte en mundos que son muy potentes. Los humanos hemos construido con nuestros relatos, distanciados de lo concreto para crear temas o verdades que a veces circulan en la ficción, y solo así lográs pintar algunos asuntos de la existencia. Hacerlo a través de la voz, y la radio, que sea tan accesible, es también muy ventajoso.

-¿Como llevás la cuarentena?

-Hay un lugar vacío, imposible de llenar, porque no trato de llenarlo con nada. Alimento otras partes de mi vida durante la cuarentena que quizás tenía olvidadas, y pude conectar nuevamente con ellas. Estoy escuchando el sonido del aire libre que es algo que me interesaría probar como nueva propuesta para el teatro.

María Onetto: "Los actores no podemos acceder ni al IFE, ni a créditos. Hay una zona desamparada. Los actores estamos acostumbrados a la inestabilidad".

-¿Afectó tu realidad económica?

-Como a todos. Pero principalmente mi actividad era teatral, muchos proyectos quedaron truncos, de funciones y viajes con las obras que estaba haciendo. Estoy preocupada por mi subsistencia. Los actores no podemos acceder ni al IFE, ni a créditos. Hay una zona desamparada. Creo que ahora se ha comprobado que lo esencial era lo peor pago. Los actores estamos acostumbrados a la inestabilidad. Hay una idea de que los actores tienen mucha plata, pero esos son los menos. La mayor porción no la pasa bien.

-¿Pensás en posibles soluciones?

-Más allá del dinero, atentando contra mí misma, diría que es hora de que nos dejen sentarnos con autoridades de la Ciudad, los secretarios, para saber cómo va a continuar. La nuestra es una actividad creativa, podemos imaginar propuestas más allá de las prohibiciones. No son demandas económicas, sino por la necesidad de inventar formas de compartir nuestro arte. También siento que es necesario que nos ayudemos los unos a los otros en este oficio.

-¿Por qué?

-Siempre digo que estoy con los que buscan dar. Existen personas que están interesadas en zafar, yo no. Quiero que la aventura de mi existencia tenga que ver con enfrentar las cosas, poder pensarlas. Es una de las razones por las que hago teatro, y busco rodearme de personas que compartan eso conmigo. Estar más cercana a la idea del ser, y cada vez más lejos de los egos. Me lastima la incapacidad de reciprocidad, de no querer dar. Hay algo en la profesión relacionado a comportamientos de un alto grado de narcisismo y egomanía. Y es muy impactante. No quiero estar del lado de esas personas.

PING PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

-Como alguien no interesado en escapar, quiero nadar en lo hondo y estoy con los que buscan dar.

-UN PASATIEMPO.

-Leer poesía.

-¿ARTISTA FAVORITO?

-Robert De Niro.

-PELÍCULA FAVORITA.

-”The irishman”.

-¿Y SERIE?

-”En terapia”, la versión argentina.

-TU MEJOR VIRTUD.

-Busco dar.

-¿TU PEOR DEFECTO?

-Que me puedo pasar en esa búsqueda.

-¿ALGÚN MODELO DE VIDA?

-Ninguno en particular, pero estoy interesada en la gente que tiene vidas espirituales.

-¿UN CONSEJO QUE DARÍAS?

-”Solo buscá estar con lo que amás”, ya sean pasiones o personas.

-¿UNO QUE TE HAYA SERVIDO EN TU VIDA?

-En esta cuarentena leí una pregunta que decía “¿nuestra vida solo tiene sentido cuando se confirman nuestros planes?”. Y me parece que hay una vida mucho más allá de nuestros proyectos.

Su actor favorito es Robert De Niro, y su película preferida “The irishman”, de Scorsese.

-UNAS VACACIONES PERFECTAS.

-En la playa de Brasil con alguien de quien esté enamorada.

-¿ESTÁS ENAMORADA ACTUALMENTE?

-No, por eso quisiera eso.

-LO IMPRESCINDIBLE EN UNA PAREJA.

-La reciprocidad.

-¿ALGO EN LO QUE CONFÍES CIEGAMENTE?

-Que la respiración conciente, la actividad física y ciertos estados meditativos me cambian totalmente el ánimo.

-COMIDA Y BEBIDA FAVORITA.

-Tallarines con brócoli y la soda, soy amante de la soda.

-¿ALGO QUE TE PONE DE BUEN HUMOR?

-El sol.

-¿Y DE MAL HUMOR?

-Que se cuelgue internet.

-UN LIBRO FAVORITO.

-”La materia de este mundo”, de Sharon Olds.