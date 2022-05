María Onetto disfruta del teatro cada vez que le toca salir a dar una función. Esta vez presenta "Valeria Radioactiva", una obra que ya pasó por los escenarios en varias temporadas. "Puede ser considerada un clásico. Plantea la idea de que la verdad solo sucede en la ficción. Nuestras verdades más profundas y honestas, parecen drenadas fielmente en campos artísticos y ficcionales", comenta sobre el argumento de la producción escrita y dirigida por Javier Daulte, que realiza los martes a las 20:30 en el Teatro Callejón.

En la recta final de las apariciones con la obra mencionada, también aparecen algunos proyectos en el horizonte que la muestran entusiasmada. Un ejemplo claro es "Ringo", la serie que repasará la vida del histórico boxeador. Además, le resulta una buena oportunidad para desarrollar distintos debates propios y ajenos, algo que disfruta y aprovecha para compartirlo en sus redes sociales. "Es una de las primeras ficciones del director (Nicolás Pérez Veiga) y creo que eso se nota por el compromiso de la dirección con respecto a ese relato", agrega sobre el proyecto que se verá antes de que finalice el año.

-¿Te pasó de canalizar tus verdades con tu trabajo?

-Vi que en escena aparecían cosas de mí que no sabía, la vida nunca me había dado la oportunidad de desplegarlas. Te ves obligado a recurrir a herramientas para interpretar una escena que, si la vida no te dio oportunidad de ponerte en contacto con eso, solo una escena teatral te lo da, eso te despierta cosas que no sabías que tenías. La actuación es una gran fuente de autoconocimiento, en especial la teatral.

-¿Sentís el teatro como tu lugar dentro de los medios?

-Es el lugar donde para mí, y creo para todos los actores, sucede el fenómeno más interesante de la actuación. Sucede en el rito que es la ceremonia del teatro. No es algo fragmentado como en la televisión o cine donde se van cortando las escenas, acá vos sos el instrumento a cargo del relato con la gente presente y te vas cargando de una energía muy particular durante una, dos horas, o lo que dure. El teatro es donde el fenómeno de actuar se puede dar de forma más plena.

-¿La lectura y escritura tienen un rol importante en tu vida?

-Me interesa pensar la existencia, tanto la mía como la de otros. Siento que no circulo sobre un mundo muy hegemónico, al igual que mi camino como actriz, más allá de los reconocimientos en televisión, porque sentía que mis intereses no iban a coincidir con la mayoría. Siento que ahora lo puedo compartir más porque es el tiempo de la diversidad, lo hegemónico está en jaque y uno se permite decir que actúa pero también que piensa de otras cosas. La forma de comunicarlo son las palabras.

María Onetto habló sobre su obra "Valeria Radioactiva".

-Participaste en la serie de Ringo Bonavena que todavía no salió, ¿cómo fue la experiencia?

-Soy la madre de Ringo e intenté tomar algo de su estilo, muy pícara, muy trabajadora, es una mujer que tuvo 11 años. Es atractivo de ver estas series, como también las de Monzón y Maradona, que cuentan qué tipo de ídolos produjo Argentina y como este país dialogaba con esos cuerpos. Completa la idea de una serie biográfica que te pone en frente qué tipo de ídolos produjo nuestro país.

PING PONG.

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- Una persona curiosa y comprometida.

- ¿UNA VIRTUD?

- Soy leal.

- ¿UN DEFECTO?

- Tardó en olvidarme de cosas.

- ¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

- Los días soleados y comer rico.

- ¿Y DE MAL HUMOR?

- La falta de la posibilidad de estar concentrada en los detalles de lo que hago.

María Onetto arriba del escenario.

- ¿UN PASATIEMPO?

- Cocinar.

- ¿UN TALENTO OCULTO?

- Puedo hacer buenas devoluciones a las personas que están actuando.

- ¿CON QUÉ TE LUCÍS?

- En mi amor por la profesión.

- COMIDA FAVORITA.

- Ratatouille de verduras con quínoa y pescado.

- ¿UNA SERIE?

- “Mare Of Easttown”.

- ¿SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

- Me gustaría ser profesora de yoga kundalini.

- ¿UN ARTISTA FAVORITO?

- Robert De Niro.

- UNA CANCIÓN.

- El disco “Potra” de Sofía Vitola.

- ¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

- La reciprocidad.

- ALGUIEN EN QUIÉN CONFIÁS CIEGAMENTE.

- Yo misma.

- ¿UN MIEDO?

- A las enfermedades y las burocracias.

- LAS VACACIONES PERFECTAS.

- En la playa con gente que me tenga cariño.

- UN PLACER CULPOSO.

- Lo dulce.

- UN GUSTO EXÓTICO.

- Creo que no tengo.

- UN SUPERPODER QUE TE GUSTARÍA TENER.

- Me gustaría poder transformar los pensamientos limitantes de los demás.