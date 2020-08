@Perez_daro

María Belén Ludueña es una de las periodistas más informadas sobre el coronavirus, y pendiente de la realidad, debió cambiar la suya por la pandemia y ponerse al servicio de la audiencia. En charla con DiarioShow.com habla sobre su nueva normalidad.

-¿Cómo te encuentra la cuarentena?

-Con mucha intensidad. En lo laboral trabajando a full todas las mañanas en "BDA" y los sábados en "Junta Médica" (por América). En lo personal, soy muy positiva y siempre tengo ganas de hacer. Soy sensible, amiguera y familiera, por eso extraño muchísimo a mi familia en Mar del Plata, donde me crié.

-¿Creés que está cambiando la forma de comunicar sobre salud?

-Si, está cambiando y nosotros intentamos aggiornarnos. Sigo la pandemia desde su primer día en Wuhan. Y casi diría que me volví una especialista en el tema. "Junta Médica" surgió por eso, como una necesidad de buscar una alternativa a la catarata permanente de información que recibimos y llevando un mensaje de esperanza para cuando todo termine.

-También sos abogada. ¿Prevalece una profesión por sobre otra?

-La abogacía es una carrera humanística y no es casualidad que muchos periodistas sean también abogados. La carrera te da un conocimiento muy amplio y te permite abordar los temas desde otro lugar. No estoy ejerciendo hoy. Lo hice por un tiempo muy corto. Es una vocación que tengo en pausa porque siento que la comunicación, informar, es lo que me apasiona y me moviliza a ir mejorando paso a paso.

.

-Estás casada con Jorge Macri, intendente de Vicente López, y la prensa puede ser adversaria de los políticos. ¿Cómo funciona para ustedes?

-El periodismo es como el tábano que mantiene despierto al caballo, su labor es la veracidad, ya que la objetividad es un ideal que no puede, aunque se lo proponga, dejar de lado sus juicios y creencias. Con Jorge respetamos nuestros roles y profesiones. Lo considero una persona muy inteligente, apasionada por lo que hace. Intercambiamos opiniones de nuestros respectivos trabajos puertas adentro. Siempre aconsejando lo mejor para los dos, nos ayudamos y nos contenemos.

-Más allá de los protocolos, ¿qué cambió en esta cuarentena en tu vida?

-Con Jorge nos dividimos en la cocina, hay días que lo hago yo y otros que lo hace él, porque es un gran cocinero, bien estilo tano. Hacemos vivos por Instagram donde logramos un lindísimo intercambio con la gente. Desde ahí intentamos ayudar a emprendedores locales dándoles visibilidad. Ahora ese es nuestro plan de los sábados a la noche. Y tuve que dejar el running por la costa de Vicente Lopez, claro.

La periodista se encuentra todas las mañanas en "BDA" y los sábados en "Junta Médica" (por América).

PING PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

-Auténtica, soy lo que muestro.

-TU MEJOR VIRTUD.

-Mi perseverancia.

-TU PEOR DEFECTO.

-Soy muy despistada.

-ALGO QUE TE PONGA DE BUEN HUMOR.

-Trabajar en tv.

-¿Y DE MAL HUMOR?

-El desorden me exaspera.

-¿ALGÚN PASATIEMPO?

-Correr.

-UN TALENTO OCULTO.

-Mi intuición.

-¿ALGUNA COMIDA CON LA QUE TE LUZCAS?

-El budín de bananas.

-¿COMIDA FAVORITA?

-Los spaghettini al pesto de Jorge.

-¿Y PARA BEBER?

-Una copa de un buen vino rosé.

.

-UNA PELÍCULA.

-”Perfume de mujer”

-Y UNA SERIE.

-”Friends”.

-UN ARTISTA FAVORITO.

-Susana Giménez.

-UN REFERENTE EN EL PERIODISMO.

-Mónica Cahen D’Anvers.

-UNA CANCIÓN.

-”Midnight” de Coldplay.

-TUS VACACIONES PERFECTAS.

-Las del 2018 a Europa con mi familia.

-UN MIEDO.

-A la muerte.

-ALGO EN LO QUE CONFÍES CIEGAMENTE.

-En mi voluntad y perseverancia.

-UN PLACER CULPOSO.

-Los chocolates.

-LO PRIMORDIAL EN UNA PAREJA.

-La fidelidad y el respeto.