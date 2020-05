@AntoBaldi_

Es un hecho que el paso de Marcos Perrén por la carpa de " Bake Off Argentina" significó un antes y un después en el programa más dulce de Telefé. La originalidad de sus recetas, acompañadas de auténticas decoraciones y su inconfundible carisma, lo convirtieron en el pastelero amateur más querido en las redes sociales.

Tras la posibilidad de reingresar a la competencia gracias al repechaje, el joven de 19 años fue eliminado luego de presentar una extraña torta inspirada en el club de sus pasiones, Boca Juniors. No obstante, aquella creación fallida se tranformó en objeto de comentarios, memes e incluso réplicas de sus recetas que lo catapultaron al estrellato en las redes sociales.

Luego de comprobar que efectivamente apagó el horno tras hornear un bizcochuelo que se convertirá en la versión mejorada de aquella presentació que lo llevó a quedar afuera, Marcos atendió el llamado de DiarioShow.com y expresó: "Sé que en la parte estética fallé, porque no soy de hacer tortas muy decoradas, pero es algo que puedo ir mejorando".

Marcos quedó eliminado de Bake Off por su torta de Boca Juniors.

Su técnica y estilo no le alcanzaron para posicionarse como el mejor pastelero amateur del país, pero sus exóticas decoraciones se ganaron el cariño de los televidentes. Tras su participación en la competencia, el joven pastelero ponderó que su fuerte fue "sorprendender al jurado con los sabores".

"No me veo seis horas encerrado en un lugar cocinando. Apuesto a full a las redes y la televisión"

"En lo que más me pude destacar es en la parte de los sabores, eso me hizo demostrar lo que puedo dar", consideró y adviritó que se arrepiente de "haber estado tan nervioso". "Desde que se grabó ' Bake Off' en 2018 hasta ahora mejoré un montonazo y me queda mucho por mejorar", resaltó.

Para Marcos su camino en el mundo gourmet continuará desde "la parte mediática". "Me encanta cocinar, me encanta la pastelería pero no me veo seis horas encerrado en un lugar cocinando, no es mi estilo. Apuesto a full a las redes y la televisión", proyectó.

Pura concentración.

Indudablemente, su personalidad fue lo que lo llevó a ser uno de los participantes más entrañables de la carpa y eso quedó demostrado en la gran repercusión que tuvieron sus preparaciones dulces. Consultado sobre las miles de reacciones que recibe cada fin de semana, destacó: "No me molestan los memes, hay críticas como en cualquier otro lado".

"Me río porque soy conciente de que no me salió bien. Como sé que me equivoqué me río de mí mismo porque no soy una persona que se vaya a frustrar por algo que le salió mal. Lo tomo como un aprendizaje", sostuvo convencido.

Las donas, uno de sus mejores desafíos.

El programa conducido por Paula Chaves es uno de los favoritos de la programación durante esta cuarentena. Cada domingo alcanza grandes niveles de audiencia y una importante repercusión en las plataformas digitales.

Durante su estadía en el reality producido por Turner, el joven logró transmitir la gran química que existe entre sus compañeros y el jurado. Además de su buena relación con Pamela Villar y Damián Betular, Marcos mostró un vínculo muy cercano con Christophe Krywonis.

Marcos se ganó el cariño de Christophe en su paso por " Bake Off".

"La relación que teníamos con Christophe era de padre e hijo porque teníamos momentos de felicidad y emoción donde nos dábamos un abrazo. Pero también había momentos donde nos peleábamos o de retos, como cuando me veía despistado o me quedaba sin ganas. Es muy parecido a lo que le dice un padre a un hijo cuando necesita ayuda", detalló.

Una de las sugerencias más importantes que le dio el jurado fue que trate de perfeccionar su talento y él coincidió. "Me encantaría buscar algún lugar para estudiar pastelería, pero los cursos son muy caros y es complicado. Aunque quisiera encontrar un lugar para desarrollarme como pastelero. Estudiar en un lugar ayuda un montón", finalizó.