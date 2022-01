@perez_daro

Los Palmeras son uno de los grupos más importantes de cumbia santafesina y uno de los más populares del país. Con 50 años de trayectoria, que celebrarán este año, muchos discos, hits y miles de shows en toda Latinoamérica, recientemente cerraron un fin de semana histórico con sus presentaciones en festivales de varias provincias.

Además tocaron para Lio Messi en una fiesta privada , hecho que se viralizó en todos los medios nacionales.

Pero su éxito también les trae conflictos, que Marcos Camino, en charla con DiarioShow.com, asegura que es por "envidia". En los primeros días del año trascendió una acusación de la viuda de Hugo Miguel, cantante fallecido que fue el responsable de la creación del Día de la Cumbia Santafesina.

La mujer sostiene que Camino no le dio crédito a su marido cuando habría sido uno de los organizadores de la Fiesta Nacional de la Cumbia Santafesina, aunque se trata de dos hechos completamente distintos.

Por la acusación, Marcos aclaró en diálogo con este medio y expresó: "No sé qué es esa denuncia, es una estupidez. No la quiero ofender ni nada, pero yo tengo 71 años, con 55 años como músico. Estamos cumpliendo 50 años con Las Palmeras. Fui vicepresidente de la Sociedad de Músicos de Santa Fe, fui delegado del directorio de SADAIC durante 20 años, hoy soy integrante de la Comisión Directiva. ¿Les parece que, con todas las cosas que he logrado y hecho en mi vida merezco que se diga que hay una grave denuncia en mi contra?".

Los Palmeras junto a Lionel Messi.

En la comunicación, el acordeonista expresó: "Quería parar la pelota porque yo soy una persona seria, siempre muy respetuoso de todo, no me gustan las mentiras, jamás estuve en ningún tipo de confrontación con nadie. Que se diga así gratuitamente que hay una denuncia ¿de que? de una mujer que dice que yo no reconocí al marido, cuando son dos cosas distintas, es una pequeñez".

Luego, detalló cómo fue que surgió La fiesta de la cumbia en Santa Fe: "Se comenzó a hacer en la gestión del gobernador Miguel Lifschitz. Estuvimos con él un tiempo antes de que esto ocurriera en el Monumento a la Bandera de Rosario. El marido de esta señora, que hace esta denuncia fue el que consiguió que se instituyera el Día de la cumbia santafesina en homenaje al día de la muerte de Chani (Martín Robustiano Gutiérrez) que fue uno de nuestros productores en los principios del grupo".

Marcos Camino de " Los Palmeras" desmintió una falsa acusación en su contra.

"Cuando se planifica hacer la fiesta de la cumbia santafesina, se hizo en el living d. mi casa, fueron Alejandro Tejeda que era el subsecretario de cultura la provincia y Horacio Ríos que era el secretario de prensa del gobierno y así diagramamos todo para para empezar a hacer la fiesta para que algún día sea como el festival de Cosquín. No tenía por qué invitarlo a este señor, ni siquiera sabía que él había patentado el día de la cumbia", continuó, aclarando que se trataban de dos cosas distintas.

Camino también indica que tanto él como otros organizadores fueron perseguidos: "Cuando tiramos la primera idea sumamos a otra gente para que se organizara el buffet, el escenario, los grupos. Se agarraron con esa gente y después conmigo que no tengo nada que ver, nunca nunca fui de comisión directiva, aunque no la hay en esta fiesta".

"Yo simplemente he colaborado dando alguna idea, pero nunca me arrogué la creación de la fiesta, no me interesa. Y yo a los festivales no fui porque era tanto lo que me castigaban por pel... como esta, así que decidí no ir más. Hay mucha envidia, no perdonan el éxito. Con 71 años no puedo estar para estas pequeñeces", concluyó su descargo.