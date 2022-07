La tarde nublada porteña, con mucha y molesta humedad, no fue obstáculo para que Marcelo Tinelli saliera a pasear con su pequeño hijo Lorenzo, a escasas horas de su regreso a la tele, con su nuevo formato " Canta conmigo ahora", que a partir del lunes a las 22.30 se podrá ver en El Trece.

El afamado conductor y empresario está "a full", pero se hizo un tiempito para charlar con DiarioShow.com. Acerca de este nuevo desafío, destacó: "Tengo muchísimas expectativas y, por otra parte, los sueños se hacen presentes, nuevamente, en mí. Realmente, siento lo mismo que cuando comencé en VideoMatch, cuando no sabía muy bien cómo era todo. Es algo totalmente nuevo y me gusta plantearme desafíos en la vida. Por lo tanto, estoy muy contento, y feliz por el nivel de producción, la energía que se da en el piso y por mi rol de conductor dentro del programa; la buena onda de los jurados, el nivel de los participantes y por estar ante una escenografía y un estudio nunca visto".

Entusiasmado, Marcelo Tinelli manifestó: "Yo tengo cuarenta años de la tele y, en realidad, nunca antes había apreciado un ámbito de estas características. Sabemos que es una competencia muy difícil, pero estamos con muchas ganas y amor preparando el programa".

Marcelo Tinelli vuelve con "Canta Conmigo Ahora".

Y al bendito rating ¿lo percibe como algo cada vez más "atroz? "Yo creo que es un parámetro de cómo le va a uno en relación al gusto de la gente, si a la gente le gusta o no le gusta; probablemente, pueda ser atroz para el otro. Para mí no es atroz, es algo totalmente lógico. Si algo le gusta a la gente lo ve, de lo contrario, no lo ve tanto. Ojalá hagamos dos dígitos nosotros, ya que es el objetivo que tenemos, y podamos estar bien haciendo el programa. Yo creo que la gente va a estar, que la gente acompaña y le gusta este tipo de formatos. Sabiendo que enfrente hay un canal que es muy fuerte, nosotros somos conscientes de que tenemos un producto para competir y muy bueno".

Respecto del panorama para la tevé de aire, ante la consolidación de las plataformas de streaming y on demand, el conductor opinó: "La televisión de aire siempre va a tener una preponderancia muy importante. Más allá de las plataformas y soportes que puedan aparecer, o cualquier otro medio como Twitter y YouTube. La tele de aire tiene muchísima fuerza, sobre todo, con la gente invisibilizada de la Argentina, en aquella gente que sufre y tiene muchas complicaciones, gente humilde que, probablemente, su único lugar de esparcimiento es sentarse frente a una pantalla televisiva. También gente que tiene dificultades físicas, depresivas o mentales, se pone feliz, supera por un rato sus preocupaciones, luego de ver un programa televisivo que le dé alegría y emoción. Todo el mundo habla de la televisión como lo fue siempre. Mas allá que es obvio que todas las cosas que tenemos cerca, en este país, siempre es como que la subestimamos y la tele, en consecuencia, está dentro del corazón, el alma y el gen de todos los argentinos".

" Canta conmigo ahora" se estrenará el próximo lunes 25 de julio.

Marcelo Tinelli contestó cómo transitaba el "duelo" de su separación con Guillermina Valdés: "Lo transito muy bien, con una excelente relación con Guille y, además, muy buen diálogo con Lolo (el hijo de la pareja, de 8 años), y esto me parece muy bueno. Hoy, en cambio, estoy conectándome con otras cosas, teniendo otros tiempos para mí, que, probablemente, en otros momento no tenía. La vida en pareja te hace no estar, en algunos momentos, en lugares donde hoy, con más tiempo, puedo. Y esto no pasa por la esposa, sino por uno mismo. Es que uno hace otro tipo de cosas. Entonces, necesito mucha tranquilidad, mucha paz y estoy muy feliz".

Finalmente, en función de su alejamiento de la presidencia de San Lorenzo de Almagro, luego de una crisis deportiva que le generó a Tinelli un estrés y un desgaste pronunciados, lo consultamos sobre si en un futuro cercano retomaría su rol de dirigente en el universo del fútbol. De manera terminante, aseveró: "Hoy no lo estoy pensando. Pero, como lo he dicho en algunas notas, no cierro ninguna puerta en la vida, como así tampoco abro ninguna puerta. No sé lo que puede pasar. Sobre todo, después de la pandemia, que nos ha demostrado la finitud de la vida. Hoy uno no sabe uno lo que puede pasar mañana". Y a modo de reflexión final, Marcelo Tinelli dijo como una suerte de declaración de principios: "Lo importante es vivir hoy".