Siempre en plena actividad. Radio, televisión y, ahora, ejerciendo su rol de monologuista junto al número uno en este género, el imbatible Enrique Pinti. De esta manera, Marcelo Polino y el creador de "Salsa criolla" se van a presentar el próximo 20 de septiembre, a partir de las 20, vía streaming, el nuevo y efectivo soporte que la gente del espectáculo explora en estos tiempos de cuarentena.

"Voy a recorrer lo que está referido a la actualidad del show y cómo se están instalando en este mundo de cambios las figuras y personalidades. Además, haré un monólogo sobre el nuevo lenguaje que ha llegado en estos tiempos de emergencia sanitaria. Enrique se va a referir, por un lado, a cómo se podrían realizar los clásicos del teatro durante la pandemia y, por otra parte, con su acostumbrada filosa ironía, va a intentar analizar qué tenemos los argentinos en el cerebro", cuenta Marcelo en diálogo con Crónica sobre el show que ser verá en Ticketek Live.

En relación con cómo se imagina la vuelta a los escenarios, Polino subrayó: "Por el momento lo veo muy complicado. Me parece que no es algo cercano y me da la sensación de que hay muchas más ganas que posibilidades. La temporada de verano, al día de hoy, está difícil, sobre todo para un productor, que, entre otras cosas, debe alquilar diez casas para todo un elenco, contar con la estructura de escenografía y vestuario... es una inversión imponente. Además, ante el hecho de que pueda existir un solo caso de covid en una producción se debe cerrar el teatro durante quince días. Es una situación incómoda desde lo humano, lo práctico y lo comercial".

¿Cómo ve el "Cantando" él, jurado de experiencia? "Siempre fui un fanático de los realities. Hay que tener en cuenta que a sus protagonistas les toca trabajar en el peor momento, justamente cuando no pueden contar con la presencia del público, un elemento fundamental para este tipo de certámenes. Entonces, no cabe la menor duda de que los participantes están haciendo un enorme esfuerzo con las posibilidades limitadas que tienen", opinó.

En relación con el jurado confesó que "me toca las generales de la ley, ya que allí tengo a dos grandes amigas, dos hermanas del alma que son Nacha y Moria; en tanto, con Karina La Princesita compartimos el mismo día y mes de nacimiento, el 30 de enero, somos acuarianos y tenemos personalidades parecidas; por otra parte, Oscar Mediavilla es un conocedor a fondo del oficio y el universo de la canción".

Respecto de la vuelta del "Bailando", en el que él estará nuevamente, el periodista señaló: "No tengo una mirada optimista en cuanto al regreso para esta temporada, ya que hay que tener en cuenta que el baile es un mundo de contacto. Si bien podés hacer una ronda de baile paralela, este recurso se te va a agotar".

También lo consultamos sobre si el registro de infectados en la órbita televisiva pone en evidencia la mala utilización de algunos de sus protocolos. "Todo esto es muy relativo. Las últimas semanas estuve en varios programas y canales y las medidas de protección que se realizan están bien implementadas. Este tema del contagio excede probablemente a los protocolos, ya que conozco a mucha gente que lo contrajo y soy consciente de lo cuidadosos y responsables que son".

En cuanto a cómo las ficciones televisivas podrían adaptarse, Polino manifestó: "He visto recientemente un ciclo emitido por la Televisión Pública que se llama 'Terapia en cuarentena' y me gustó mucho. Lo protagoniza Carola Reyna, en el rol de una psicóloga que atiende a sus pacientes a través de la videollamada. La propuesta tiene un contenido argumental interesante y, en este sentido, creo que van a ir surgiendo temáticas de estas características, debido a que contamos con actores y técnicos de mucha creatividad".