Figura particular de nuestro medio, Marcelo Polino tiene decididamente una vida de película. Desde sus comienzos en su natal Tres Arroyos hasta su desembarco, a los 17 años, en Buenos Aires, el periodista, actor y conductor fue sorteando obstáculos y capitalizando logros para forjar lo que es hoy: un showman, un hombre del mundo del espectáculo y referente fundamental de la industria del show y del entretenimiento.

En charla íntima con DiarioShow.com, el inventor del género mediático por excelencia se confesó a corazón abierto.

-¿Qué recuerdos atesóras de Tres Arroyos?

-Muchos, porque allí pase mi infancia y parte de mi adolescencia. Allí hice el secundario antes de venir a Buenos Aires y es donde quedaron como en una suerte de postal, bellas imágenes: mi familia, mi casa y mis amigos. Todo ello constituye una hermosa historia de la que me siento muy feliz.

-¿Cómo influyó en tu vida el hecho que tu papá se haya ido de tu casa cuando vos tenía apenas dos años?

-Tanto el padre como la madre son fundamentales en la crianza de todo chico. Ellos son las raíces, el punto de referencia para todas aquellas personitas que están en plena formación. En mi caso personal, esta situación yo no la sufrí tanto debido a que el rol de mi padre fue llevado adelante por mi abuelo materno. Se trató de una persona que siempre estuvo muy presente. Además, era el gerente del banco de la ciudad de Tres Arroyos y se trataba de alguien muy valorado por toda la gente del lugar. Entonces, yo me sentía muy acompañado; él ha estado muy atento a todo ese proceso de crianza y educación, algo or lo que le estaré siempre muy agradecido.

Marcelo Polino: “Lo campestre tenía una impronta muy fuerte cuando éramos chicos, pasábamos tardes interminables en el arroyo”.

-Te voy a pedir ahora que cierres los ojos y que tu mente se encargue de recrear aquel lugar de tu casa que recordás con más cariño.

-No tengo dudas que es aquel enorme patio y que, por sobre todo en el verano, tenía para mi y mi madre un motivo existencial muy fuerte. El sol se proyectaba con una fuerza impresionante y, era mi verdadero lugar en el mundo. Por otra parte, allí estaban los árboles de moras donde nos trepábamos junto a otros amiguitos en esos fines de semana que parecían eternos, no terminaban nunca. Lo campestre tenía una impronta muy fuerte.

-¿Cómo fue criarse en un pueblo?

-El ámbito nos formaba y marcaba, culturalmente. Recuerdo que junto a mis amigos solíamos ir a pasear en bicicletas y allá eran grandes extensiones que lindaban con los arroyos; se trataba de tardes inolvidables; grandes silencios sólo interrumpidos por el vuelo de los pájaros que le daban a ese lugar una identidad que aún sigo recordando como si fuera el día de hoy. Dejábamos la bicicleta y nos recostábamos en esos inmensos árboles y esos ríos que nos parecían tan distantes pero que estaban ahí, sin embargo, tan cercanos, como toda esa querible geografía.

El comunicador junto a Flor Peña y Pampita.

EL SUEÑO DEL PIBE

-¿Qué te iba generando la televisión de esos años?

-Me iba provocando toda una serie de fantasías; veía desfilar por la tevé a los artistas, gente que comía, asistía a grandes eventos muy bien vestidos, entonces todo esto, me instaló una gran atención y se fue convirtiendo, luego, en el gran objetivo de mi vida: poder llegar a ser yo también protagonista de esas historias.

-Todo esto, seguramente, fue uno de los motivos principales de tu llegada a Buenos Aires.

-Seguramente. Y todo lo demás se fue generando con esfuerzo aunque con la seguridad que iba a poder integrar, suerte mediante, algún rol dentro de este bendito mundo del show. Recuerdo que en una oportunidad mientras caminaba por la calle Corrientes compré en una casa de magia, cuatro trucos que me sirvieron para animar fiestas infantiles y así pude ganarme algún peso.

Luego, me enteré que Pipo Pescador estaba necesitando un mago para sus shows y me presenté a la prueba, sabiendo, solamente, esos cuatro trucos. Entre la inmensa cantidad de candidatos que habían asistido y contra todos los pronósticos salí elegido, entonces, me integré a los espectáculos de Pipo y así actué en varios teatros de Capital para salir de gira después por todo el país. También tuve la posibilidad de viajar a Europa y trabajé bastante, con la magia, sobre todo en España. Fue una experiencia interesante en todo sentido.

Marcelo Polino: “Mi carrera me dio un nombre, una buena posición económica, el reconocimiento y el cariño de la gente. Y no me quitó nada”.

-¿Qué te dio y que te quitó tu actividad en los grandes medios de comunicación?

-Me dio un nombre, una buena posición económica, el reconocimiento y el cariño de la gente. Y, realmente, no creo que me haya quitado nada porque cuando uno elige, vocacionalmente, una profesión de estas características, es consciente que empieza a ser un personaje público y la exposición es inevitable. Me encuentro muy a gusto con mi actividad y la disfruto todos los días.

-¿Cual es la mayor virtud y el costado más oscuro del mundo del espectáculo local?

-Yo por suerte he tenido la suerte de toparme con artistas muy copados de los que aprendo mucho como Antonio Gasalla, Nacha Guevara, Leonor Benedetto, Moria Casán y Carmen Barbieri; son todas personalidades de las que tuve y tengo la suerte de aprender. Y generalmente, cuando voy con ellos a cenar me dedico a escucharlos plenamente porque son, en definitiva, la referencia y el testimonio vivo de la historia del espectáculo. En cuanto al costado oscuro, entiendo que puede estar referido a ese enorme ego que, a veces, es principal protagonista y también a ese lugar frívolo, ese que te llamen cuando necesitan algo; aquel uso y abuso que hacen de la gente, aunque creo, es una particularidad de la condición humana, lo podemos encontrar en todo tipo de profesiones.

Marcelo Polino: “Hay cierto costado oscuro (del medio farandulero), quizá debido a los enormes egos que se manejan”.

-¿Te arrepentiste de algún trabajo?

-Honestamente, no. Todos me han aportado conocimiento y experiencia valiosa.

-¿Sigue en pie el sueño de poder adoptar?

-Lamentablemente, ya lo he descartado de mi vida. Han pasado tres renovaciones de la carpeta de aspirantes y si bien han sido aprobadas, no obstante, estas cuestiones de renovaciones permanentes han hecho que transcurriera muchísimo tiempo, entonces, finalmente, desistí.

El jurado más exigente del " Bailando".

RETORNO DEMORADO

"EL FUTURO DEL BAILANDO SERÁ UN DESAFÍO"

La pandemia del coronavirus viene sembrando una enorme crisis económica y la industria del espectáculo continúa siendo uno de sus principales damnificados. Marcelo Tinelli, entonces, con su particular estilo y conducción, resolvió volver a la pantalla de El Trece con el " Bailando" recién, y siempre según cómo se desarrolle la situación sanitaria, para mediados de septiembre. En consecuencia, Marcelo Polino volverá a ubicarse en el privilegiado sitio del jurado donde suele divertirse.

Sobre el retorno, destacó: "Volveremos con protocolos y ante un mundo nuevo, distinto, en el que nos estamos adaptando, pausadamente, día tras día. En definitiva, vamos a presentarnos con situaciones y circunstancias diferentes pero, precisamente, estos cambios, nos van a poner, seguramente, en la senda de los desafíos y está muy bueno esto, debido a que te van a exigir cosas nuevas y que serán muy creativas, por cierto".

El periodista y el humorista son grandes amigos.

EL FUTURO DEL CAPOCÓMICO

"ANTONIO GASALLA NO SE RETIRA EN ABSOLUTO"

Además de ser amigo personal de Antonio Gasalla, Marcelo estuvo a su lado en el espectáculo que realizó en la última temporada veraniega, en Mar del Plata, labor que el emblemático artista debió interrumpir por razones de salud. Fue un verano extra corto que terminó en polémica, dado que Gasalla terminó culpando al productor Guillermo Marin de no haberlo "cuidado" como debería, teniendo en cuenta su salud y su prestigio artístico.

Le preguntamos, entonces a Polino, qué va a ser de la vida profesional inmediata del gran creador de varios e inolvidables personajes, ya que el panorama pandémico lo tenía un poco de capa caída y se lo notaba enojado por el cierre forzoso de los teatros. Incluso circuló el rumor de su retiro profesional. "Antonio no se retira, es más, tiene previsto una gira en la que voy a participar y cuyo punto de arranque será Uruguay. Antonio es mi amigo y estamos conectados en forma permanente" aseguró el periodista.

En cuanto a cómo será el mencionado show, adelantó muy poco: "La base será el espectáculo que hicimos en el verano en el Roxy de Mardel con varias actualizaciones temáticas que obvio, son necesarias. Asi que este enorme talento va a seguir recorriendo los escenarios. ¡Antonio no se retira!".