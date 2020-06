@Rfilighera

Es el fiel continuador de una destacada escuela en la historia de nuestros escenarios: la investigación en la composición de los personajes, lo que le ha permitido convertirse en una suerte de hombre de las mil caras. Marcelo Mazzarello busca todos los detalles, los más mínimos gestos de aproximación a la figura que tenga que plasmar, tanto en la comedia como en el drama. Pero también es un hombre comprometido con la realidad nacional.

En diálogo con DiarioShow.com, se refirió a la larga cuarentena que atravesamos los argentinos. “Me preocupa el uso de la pandemia como excusa para atropellar la Constitución y el estado de derecho. Que la Justicia no funcione y que los programas de entretenimiento y noticieros sean considerados actividades esenciales es inaceptable si tenemos en cuenta lo que costó conseguir la democracia”, enfatiza al comienzo de la charla.

Y enseguida se refiere al ítem más picante: el parate laboral de la mayoría de las actividades. “Continuar la cuarentena es un suicidio colectivo; más allá de la actividades que puedas desarrollar”, sentenció, y respecto del trabajo teatral post-pandemia, se preguntó: “¿Volverá el teatro al aire libre? Los auditorios al estilo de los griegos con mucha distancia entre los actores y entre el público pueden ser una alternativa. La otra opción, en cambio, es vía Zoom. Las dos, en definitiva, son involutivas porque el teatro tiene sentido como hecho vital y de proximidad”.

Marcelo Mazzarello: “Cuando termine todo esto se iniciará el rodaje de la segunda temporada de ‘Maradona. Sueño bendito’, donde compongo a Carlos Salvador Bilardo”.

Mazzarello desea, a pesar de su desazón actual, que la sociedad cambie para bien. “Espero que esos cambios incluyan el respeto por la opinión del otro, la erradicación del insulto y la revalorización de la cultura del trabajo. Si es así, habrá valido la pena”. Y recuerda que “cuando termine todo esto se iniciará el rodaje de la segunda temporada de la miniserie ‘Maradona. Sueño bendito’, donde compongo al personaje de Carlos Salvador Bilardo. Un lindo proyecto”, en referencia a la biopic sobre la vida de Diego Maradona de Amazon que estrenará pronto.

El actor se mostró preocupado por la situación actual.

“HAY TERRORISMO SANITARIO”

Poco después de hacer esta entrevista, falleció el padre de Mazzarello. A través de Twitter, expresó: “Mi viejo murió en mi casa hace dos días. De la clínica salió deshidratado, desnutrido y sobremedicado. La pandemia se volvió una excusa para abandonar pacientes que no tengan Covid-19”.

Luego detalló el padecimiento de su papá Juan Carlos: “Mi viejo tuvo un accidente doméstico, entró en coma y estuvo 18 días dormido. Cuando despertó, fue trasladado a una clínica de cuidados progresivos. A partir de ahí yo acompañé el proceso de su recuperación porque vi que si yo no estaba y no hacía ciertas cosas, el pronóstico era malo”.

“Pero empezó la pandemia y no me dejaron entrar más a la clínica. Yo comprendí que en el contexto de lo que estaba pasando se hayan tomado ciertas restricciones, pero perdí el contacto con él”, explicó. Y enfatizó en diálogo con TN: “Lo que se generó con la pandemia es un terrorismo sanitario, porque generaron un clima de miedo a algo y no se apeló a la responsabilidad de los ciudadanos a cuidarse por sí mismos. Si yo hubiera querido presentar un recurso de amparo para verlo, no podía porque la Justicia en ese momento no estaba trabajando”.