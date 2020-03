@eristchardy

Con más de 30 años en pareja, Marcelo Iripino consolidó un amor a prueba de todo con Marcelo Frezzia. Es que, además del romance, la pareja trabaja en conjunto. Frezzia es el manager y productor de Iripino en su espectáculo " Bien Argentino", que este verano volvió a presentarse en Villa Carlos Paz y se convirtió en todo un éxito.

De todos modos, la pareja no solo se encuentra enfocada en lo profesional y los ambiciosos proyectos que les depara este 2020, sino que ahora se encuentran planificando la llegada de su primer hijo.

"Lo venimos hablando con Marcelo. Son muchas emociones juntas. Queremos adoptar, no lo queremos por inseminación. Nada impide, ya sea nuestros viajes o lo que fuese, que se concrete porque está en nuestros planes. Pero, vamos por orden. Esto lleva mucho tiempo, lo vimos en el caso de Marcela Morelo, es una de las que siguió y siguió… y al final lo logró. Entonces, ¿por qué nosotros no?", reveló el coreógrafo en diálogo con DiarioShow.com sobre su futura paternidad.

Con más de 30 años de amor, Marcelo Iripino y su pareja buscan agrandar la familia.

No obstante, más allá de los deseos de convertirse en padre, Iripino se convirtió en noticia estas últimas semanas luego de confirmarse que cantará, nada más ni nada menos, que para Máxima Zorreguieta, la Reina de Holanda. "Es un proyecto que se venía hablando desde el año pasado. Un productor de México vino a ver ' Bien Argentino' y decidió que quería a alguien que represente a Argentina en un evento donde va a estar Máxima. Entonces, Ángel Carabajal, el director de la obra, sugirió que vaya un grupo reducido de toda la compañía y yo voy a ir para cantar dos tangos", detalló. ¡Qué gran honor!

"Cantar para la Reina Máxima es como tocar el cielo con las manos"

"Estoy como que no entiendo nada, para mi es muchísimo. En mi profesión esto es como tocar el cielo con las manos", manifestó entusiasmado. No obstante, el artista no se quedará con eso solo e irá por más. Este año tiene pensado sumarse a una compañía de tango en Miami, Estados Unidos. "Este año me parece que voy a estar más viajando que estando acá en mi país", bromeó sobre sus nuevos desafíos en el exterior.

Marcelo Iripino festejando su cumpleaños junto al director de " Bien Argentino", Ángel Carabajal, en Villa Carlos Paz.

¿Qué balance podes hacer de la temporada en Villa Carlos Paz? "Sabíamos cómo venía la economía. Con Raúl Lavié y otros colegas, teníamos un poquito de miedo por la situación. Pero con “ Bien Argentino” nos ha ido fabuloso. Soy un tipo que si realmente no va bien, lo dice. Pero este año arrasó", expresó sincero.

El espectáculo, que termina este 8 de marzo, se desarrolló durante todo el verano en el Complejo Malambo de esa localidad cordobesa. "Este espectáculo trajo muchas cosas a mi vida que hoy me posicionan en otro lugar. Cantando folklore y tango, que es lo primero que hice a los 7 años y así pude volver a mi raíz", admitió.

Los musicales de Susana Giménez: ¿lo veremos a Marcelo Iripino junto a la diva este año?

"Tenemos pendiente un musical que se iba hacer en 2019, pero que no se pudo realizar por una cuestión de tiempos: se necesitaba mucho trabajo y tecnología de última generación. Entonces, lo guardamos bajo llave", comenzó a explicar sobre su regreso al lugar que lo hizo saltar a la fama.

Y agregó: "Si Susana vuelve este año, arrancaría con una apertura muy grande, pero todavía no se sabe porque están en negociación. Ella quiere hacer especiales y el canal quiere que vuelva a hacer el ciclo los domingos. De todos modos, tengo el material guardado y, de concretarse, empezaríamos juntos".