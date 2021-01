@perez_daro

La cuarentena movilizó mucho a Marcela Morelo, y en varios sentidos. El aislamiento, en el que estuvo acompañada por su familia, la invitó a reflexionar sobre el mundo y la sociedad, al mismo tiempo que la empujaba musicalmente a hacer un disco diferente. Así salió "Tu mejor plan", un disco que ella necesitaba. Se trata de un álbum de versiones de grandes éxitos latinos de la década del 90, en el que interpreta varios hits que todo el mundo conoce. "No podrás", de Cristian Castro, "Fuego de noche, nieve de día", de Ricky Martin", "Culpable o no", de Luis Miguel, "Como la flor", de Selena y muchos más, integran su nueva producción.

"No me dejaba dormir la grabación del disco", confiesa Marcela a DiarioShow.com al hablar de estos meses en el estudio preparándolo. La inundaban las dudas porque como cantautora, abocarse a un disco de covers le causaba algún tipo de incomodidad. "En la noche me preguntaba por qué me metía con estas canciones que son tan conocidas por otros artistas. Cuando se levantaba mi marido, Rodo, que también es mi productor, yo estaba con cara de interrogatorio. Y le decía ¿qué estoy haciendo? Porque sonaron tanto en los oídos de la gente, cantadas por estos artistas que todos conocemos, me resultaba extraño", continúa. Desde su corte de difusión, "No podrás", vemos en su videoclip la propuesta de Marcela. En él hay ambientación de karaoke, clima de fiesta, algo que se podría trasladar a cada uno de los temas de la lista.

Pero en realidad no se trataba de una lista de temas ajenos, sino que de alguna manera, a Morelo le pertenecen: "Ya muchas las tengo muy cantadas. Cuando yo salía a cantar sola a los bares, tenía que agarrar ese repertorio, un exprimido de lo que suena y que todo el mundo canta, y meterle un par de cositas para hacerlas mías. Hoy no es fácil cantarlas porque me movilizan".

Cuenta la leyenda que una de aquellas noches presentó el tema de Cristian delante del mismo mexicano, y le quedó una gran anécdota para contar. Aunque se sabe de memoria sus letras, el tiempo y espacio es distinto: "Una cosa era cantarlos en el bar cuando no tenía ningún disco, esas eran mis canciones, me acompañaban a laburar por todo Buenos Aires. Pero es un repertorio con el que ahora tengo un desafío como intérprete. Estos temas me llevaron a ganarme el mango, a ser música por primera vez, a vender mi show, a ser plomo, entonces de algún modo es un homenaje a mi historia".

Marcela Morelo: “Cuando empezó el encierro había mucha tristeza. Eso nos atravesó a todos. Cada día que me despertaba, decía ‘algo nuevo tiene que venir’”.

Si bien se encuentra promocionando "Tu mejor plan", la artista adelanta que tiene varios proyectos en marcha, y que la cantidad de trabajo no es a pesar de la pandemia, sino que en realidad son una consecuencia: "Creo que se me están dando las cosas porque son nuevos tiempos los que se vienen. Cuando empezó el encierro, donde había mucha tristeza, el invierno, la cantidad de muertos, eso nos atravesó a todos. Y cada día que me despertaba, decía algo nuevo tiene que venir. Necesitábamos nuevos tiempos, cómo si me quisiese asomar al balcón del mundo para ver qué está por venir y sumarme a esa energía, tiene que haber cambios, no se puede evitar. Fue una lección muy grande la pandemia".

Luego, la creadora de "La fuerza del engaño", detalla: "Acá hay mucha violencia, mucha demanda de todo, tiene que haber nuevas formas, porque la lección fue enorme. No nos queda otra que sacar algo positivo de esto, porque mucha gente se quedó sin sus negocios, y la pasó mal. Tiene que volver a empezar. Entonces todos deberíamos, yo lo hice muchas veces, hay que rendirse ante lo que pasa y volver a empezar. Yo lo hice muchas veces y mi vida se transformó".

Por D.P.