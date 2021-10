@Antoravinale

Los veranos y fiestas eran principalmente donde se los escuchaba. Hicieron bailar y disfrutar a miles de personas, en especial a jóvenes, con sus melodías pegadizas pero en 2017 todo terminó y se disolvieron. Sin embargo, dicen que existe una segunda oportunidad y ellos lo saben bien. Tras el pedido del público, Márama regresó para alegrar a sus fanáticos con sus clásicos pero también, con nuevos éxitos.

La banda uruguaya liderada por Agustín Casanova volvió a los escenarios con un show íntimo, pero explosivo, en el hotel Scala y DiarioShow.com estuvo presente para charlar con sus integrantes.

"Estamos bastante bien por el regreso, pareciera que la gente lo esperaba. Había mucha gente que estaba feliz y contenta, que también era la primera vez que veía a la banda y nos felicitó por el show", indicó el líder de la banda, que abrió su espectáculo con su nuevo tema "Ya no llora".

Y continuó: "De acá en adelante a seguir trabajando para que el show empiece a crecer un poco más. No es que perdimos el training pero…". "Y.. más o menos, te tomaste como cinco pausas para hablar", acotó divertido el baterista Pablo Arnoletti.

Agustín contó que su público esperaba el regreso, ¿y ellos también? "Podemos decir que no, lo esperábamos pero no tan así", confesó el también baterista de la banda, Agus Duarte. "No queríamos", dijo firme el cantante. Y aseguró: "Queríamos que fuera algo eufórico. Un poco de miedo siempre hay, es parte de la experiencia de la música".

Consultados sobre cómo fue la decisión de retomar con Márama, Pablo respondió: "Fue idea mía". Mientras que Casanova, entre risas, agregó con algo de ironía sobre su compañero que es fanático de las olas: "Pablo nos dijo que no quería volver, que estaba muy tranquilo ‘surfando’ pero después lo logramos convencer. Por ahora está contento, esperemos dos semanas sin que toque el agua".

"Hace dos años comenzó todo, poquito antes de la pandemia. Ya estábamos empezando a escribir las canciones y ahí frenamos todo porque veíamos que iba más serio de lo que pensábamos y después nos despedimos. Pensamos por un momento que no iba a salir pero después retomamos más motivados cuando apareció esta cara que está a nuestra izquierda", manifestó el líder de la agrupación tras mirar a su compañero Pablo.

En cuanto al tiempo en el que se disolvió la banda y volvieron a su "vieja normalidad", el guitarrista Martín López reveló: "Fue un choque, fue difícil. Todavía nos estamos adaptando a esta nueva rutina que es un mundo que lo habíamos vivido pero no estábamos acostumbrados. Nos estamos acostumbrando nuevamente".

Márama visitó El Canal de la Música de Grupo Crónica y brindó un show (Foto: Pérez Re)

De todos modos, nunca dejaron de acostumbrarse a que su público los frene por las calles para pedirles fotos y su esperado regreso. Para ellos el contacto con sus admiradores es “normal” y algo que les gusta. "Ya es como una familia porque nos quedamos charlando y lo disfrutamos", declaró el integrante Mati Besson.

Ya lo que resta forma parte de su destino y proyectos. Hasta ahora saben que volvieron para divertirse y divertir a sus fans con su característica música y nuevos éxitos. "Podemos decir que en menos de un mes va a haber otro lanzamiento. ¡Estamos con muchas pilas!", cerró Agustín.

Por A.R.