Arde la ciudad.... Expectante por la presentación de Mancha de Rolando, banda liderada por Manuel Quieto quien en diálogo exclusivo con DiarioShow.com compartió detalles del camino recorrido, además de adelantar cómo será el esperado festejo y que ya trabajan en un nuevo disco.

El grupo compuesto por Manu en voz, Matías Sobrado en bajo y teclados, Manuel Acosta en guitarra y Facundo Piñero en batería, se hizo popular a comienzos del 2000 y a lo largo de su carrera contó con grandes éxitos.

"Son 30 años de banda, nunca imaginamos esto. Todo empezó en una edad tan adolescente que ya prácticamente es la prehistoria, la edad de piedra. Yo no me acuerdo nada, ni como era yo, tengo algunos recuerdos que me vienen, pero es como de una película, de haber visto una película hace mucho", comienza diciendo.

Y prosiguió: "Igual al toque te hace acordar un amigo y te acordás de todo" comienza diciendo con sorpresa por este momento especial. Y continúa: "Uno no se acuerda, pero después cuando te tiran un comentario, una fecha o te dicen 'Te acordás de tal día que pasó tal cosa', vuelve todo".

"La memoria es ese cajón que, si lo abrís así nomás no encontrás nada, pero si revolvés bien encontrás todo, como dice el gran León Gieco" (NdLR: en su tema "La Memoria"), reflexiona. Y para dar contexto expresa: "Empezamos a los 16, estábamos en el colegio, eran tantos los sueños. En ese entonces, era diferente el país también, eran los años 9,0 donde se acababa de ir Alfonsín, había agarrado Menemà el país estaba muy complicado a nivel económico".

Y rememora: "Veníamos de hiperinflación, a veces uno no va al contexto histórico, de la época, pero hay que ir porque en esa época ni nos imaginábamos que íbamos a ser músicos profesionales, ni vivir de la música porque no había esperanza para nadie, mucho menos para los músicos. Quién iba a pensar que íbamos a dedicarnos a esto, girando por tantos países, y nos iba a ir tan bien, ¡no se puede creer!".

"Ya estamos haciendo arreglos para un disco nuevo, que vamos a grabar en el invierno y todavía no sabemos el nombre, pero ya tenemos los temas"

La banda de Avellaneda estará celebrando su cumpleaños el sábado 5 de marzo en el Teatro Flores, y acerca del show, Manu indica: "No puedo adelantar nada, pero habrá sorpresas". Además, este recital contará con una importante puesta en escena de la mano de lo visual, en el que las canciones estarán acompañadas por animaciones del artista plástico Ricky Túnez. Queríamos explotar esta parte visual y va a estar tremendo".

Las tres décadas los encuentra girando por Latinoamérica y presentando su último trabajo, "La revolución de la alegría", pero además la banda ya trabaja en un nuevo disco: "Estamos pensando en lo que viene, ya estamos haciendo arreglos para un disco nuevo, que vamos a grabar en el invierno y todavía no sabemos el nombre, pero ya tenemos los temas", comentó sobre la futura placa, al tiempo que detalló: "Estamos eligiendo, entre 20 canciones para definir cuáles son las que quedarán, tenemos un montón de temas y el listado final lo vamos a tener dentro de un par de meses".

"Algunos temas ya los estamos ensayandoà hacer un disco es condensar toda la información que pasó desde que grabaste el anterior hasta el presente, también algunas canciones son viejas que tienen un tiempo de haber sido compuestas y por ahí quedaron afuera del disco anterior, a veces pasa que por una razón u otra un tema te queda afuera del disco, por temática o ritmo, pero igual vos lo querés, y le das una revancha", reveló.

Luego, cerró con un ejemplo claro de dos hits de la banda que tuvieron un recorrido similar: "Eso pasó con el tema 'Arde la ciudad' y 'Calavera', dos temas que yo tenía desde el ´98 y los termine grabando en 2003 con un éxito tremendo".