En tiempos como estos, en que se debaten, renuevan y otorgan derechos, hay un tema muy espinoso y tiene que ver con lo que se denomina "muerte digna". María "Marie" Vázquez era una arquitecta, dibujante y artista que se enteró de que el cáncer se la llevaría en pocos meses.

Dueña de un humor ácido e irónico, decidió ante lo inevitable compartir en Twitter todos sus pensamientos y padecimientos, espirituales y físicos, mientras aguardaba su desenlace internada en un sanatorio. También les pidió a los médicos y a su pareja que en determinado momento, cuando "ya no de para más", la sedaran de manera terminal. En paralelo, con cada vez más seguidores alentándola y conmoviéndose, Marie confeccionó un cuaderno para su hijo Nippur, de 3 años. La intención era que el nene no la olvidara y supiera quién había sido su madre. Con consejos, dibujos, anécdotas, ese cuaderno se convirtió en un exitoso libro pocos meses después de su fallecimiento, que fue en abril de 2015.

Este martes 24 Netflix estrena "El cuaderno de Tomy", filme basado en las vivencias de Vázquez, su familia y sus amigos, con el impactante protagónico de Valeria Bertuccelli como esta mujer que nunca se sintió víctima de lo que le sucedía. El complejo rol de su marido, Sebastián Corona, es interpretado por Esteban Lamothe, mientras que Malena Pichot es Maru, una de las mejores amigas de Marie, sostén fundamental en el último tramo de su vida.

En charla con DiarioShow.com, Pichot admite: "Increíblemente, siendo bastante tuitera, no conocía la historia de Marie, pero luego me fanaticé. Me gusta la onda que tenía Marie con las amigas, esa orden de que ninguna tenía que llorar delante de ella". Acerca de su vínculo con Bertuccelli cuenta: "Ya éramos amigas, así es que no nos costó nada actuarlo. De hecho, ella me había contado que la habían llamado para esta película y luego me llamaron a mí. Muy loco, fue algo como destinado a ser".

Sobre la actitud de la Marie real ante la cercanía de una muerte asegurada, Pichot opina: "No me sorprendió su actitud, porque siento que yo hubiese hecho lo mismo, me sentí identificada en esto de usar el humor para sobrellevar las cosas".

La actriz señala, además, que "esto le pasa en algún momento a todo el mundo; y esa manera de irse, propia del cáncer, que te van sedando..". "Creo que está bueno que la gente vea cómo es, y que puede ser la tragedia de todos", sostuvo. Respecto del tema "tabú", la elección de la propia muerte en casos límites, Malena asegura: "Por supuesto que estoy a favor de poder elegir. Ni siquiera entiendo cómo puede ser aún un tema tabú. Ojalá que se hable del tema".

Y en relación con su militancia feminista, le preguntamos sobre el nuevo debate de la ley de interrupción del embarazo, algo que ella admite que no le genera demasiadas expectativas. "Ojalá se dé, pero no creo que salga. No están dadas las condiciones. Hay muchos y grandes sectores de todas las clases sociales que están en contra. Hay que ver si el gobierno se banca ponerse en contra a tanta gente. Soy una militante pesimista. La vez pasada -cuando fue al Congreso inicialmente- fue una cortina de humo que tiró Macri y que le salió mal, porque se movilizó un montón de gente a la calle que no se esperaba. Pero creo que va a salir en los próximos años".

¿Cambió en algo a Malena la pandemia? "No sé si en lo profundo, pero en lo cotidiano sé que me voy a lavar mucho las manos hasta que me muera, jaja. Todavía no volví a viajar en subte, pero cuando lo haga usaré barbijo. Ya no sé eso de darle un beso en la cara a todo el mundo... creo que eso lo voy a cambiar. No extraño los abrazos, jaja", concluye.

Por A.C.