@perez_daro

Malena Narvay creció con mucho arte alrededor. Hija de actores y músicos, concibe su carrera como un descubrimiento que no para y, por eso, se siente en evolución constante.

-En plena cuarentena llega el estreno de "Yo adolescente". ¿Cómo se vive?

-La adolescencia es una edad difícil, con emociones a flor de piel todo el tiempo. Los adolescentes están muy ansiosos, así que creo que este estreno puede servir para acompañar y es algo con lo que los adolescentes pueden sentir identificados.

-¿Cuánta intimidad ponés en los proyectos?

-Siempre hay una parte mía, siempre es biográfico lo que decís. Me gusta descubrir mis propias emociones, a veces no es que dejo algo, sino que traigo para mí esas emociones externas. No me alcanzan mis emociones, y me divierte transitar las emociones de otro personaje. Me parece insano no parece. Todo eso se va a quedar adentro, y esas plantitas crecen de manera tóxica. Guardársela es lo peor que podés hacer.

La artista de 23 años acaba de lanzar su nueva película.

-¿Cómo es tu descarga?

-Me permito llorar siempre. A veces me dedicó a llorar una hora encerrada en mi cuarto. Hay algo de sacar que es necesario, para purgar.

-¿Te consideras influencer también?

-Hoy en día está esa presión. Es una carrera en la que no estás todo el tiempo trabajando, entonces sirve como herramienta estar activando, mostrando música o laburos, mantenerse en eso. Pero es muy importante no perder la esencia, algo que va en contra del significado de Instagram, en donde se muestra fantasía y superficialidad.

-¿Cómo elegís qué publicar?

-Elijo bastante lo que expongo. Soy consciente de que tengo seguidores con un rango de edad de 13 a 30, por ejemplo. En el medio hay muchos adolescentes, si siguen los menores de edad tenés la responsabilidad de enviar un mensaje positivo, y si hablás sobre temas delicados, tenés que entender qué público te está prestando atención. Tenés que elegir qué comunicar, los tenés que cuidar.

-Te separaste de Julián Serrano hace poco. ¿Te perjudicó la interacción en redes?

-Ahora estoy bien, entonces, si veo algún recuerdo o foto, hasta que pueda mirar con una sonrisa. Es más jodido cuando estás mal, ya sea porque cortaste una relación o cualquier otra. Enfrentarse a las redes en el momento más sensible puede ser muy difícil. Pero ya me acostumbré a que eso suceda. Quizás cuando estaba entrando en este mundo con tanta exposición sí me jodía que se metía en mi vida personal, me daba más pánico. Hoy sé que es parte.

.

PING PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

-Una amante de los vínculos humanos y una persona consciente de su evolución constante.

-¿UNA VIRTUD Y UN DEFECTO?

-Soy obstinada, y como defecto, algo que quiero modificar, es que soy muy controladora.

-ALGO QUE TE PONGA DE BUEN HUMOR.

-La música y los días soleados.

-¿Y HUMOR DE MAL?

-Levantarme tarde y sentir que perdí la mañana.

-UN TALENTO INÚTIL.

-Era buena jugando al softbol. Soy cero deporte, pero en el colegio era buena.

-¿ALGÚN PASATIEMPO?

-Mirar películas y series.

-¿ALGUNA PARA RECOMENDAR?

-Estoy una estafa completa "Oscura". Y mi película favorita es "Laberinto".

-¿COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS?

-Tengo debilidad por el helado. Y la limonada.

-ARTISTA FAVORITO / A.

-Amy Winehouse y Charly García.

-¿UN LIBRO?

- "Los cuatro acuerdos", de Miguel Ruiz.

-UNA CANCIÓN.

- "Across the Universe", de The Beatles. La tengo en el corazón.

-UN MODELO DE VIDA.

-Admiro mucho a mi mamá. Y en lo profesional sigo mucho a Natalia Lafourcade.

-UN CONSEJO QUE DARÍAS.

-La felicidad no es un lugar al cual llegar, sino que son momentos.

-¿UN MIEDO?

-A morirme.

-¿UNAS VACACIONES PERFECTAS?

-En la playa con amigos.

-¿QUÉ BUSCÁS EN UNA PAREJA?

-Honestidad, sinceridad, respeto y diversión.

-ALGO EN LO QUE CONFÍES CIEGAMENTE.