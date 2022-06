La diversidad en televisión siempre aparece como una cuestión disruptiva. Maite Lanata lo sabe de primera mano, en especial por su aparición en "100 Días para Enamorarse" en 2018, donde interpretó a Juan, un chico trans. "No decidí la masividad que tuvo y lo agradezco un montón, además de que todavía perdura", menciona sobre dicha experiencia que marcó un hito para muchas personas, sobre todo para los contemporáneos a la actriz. En la misma línea, encabeza "Ser/Estar", un ciclo de Canal Encuentro de videos de corta duración que aborda distintos puntos de la Ley de Educación Sexual Integral, con un enfoque buscado para adolescentes pero también una llegada que traspasa edades.

Otro papel que trajo mucha masividad fue el de Luna Lunati para "El Marginal", donde participó de tres de las cinco temporadas entre 2016 y 2022. La última entrega la vuelve a tener en un rol protagónico y tuvo relevancia en el desenlace de la exitosa serie de Netflix. "Soy muy fanática más allá de estar en ese proyecto. En las temporadas que no trabajé las miré con muchas ganas también", confiesa sobre el proyecto que llegó a su final hace pocos meses y donde pudo compartir elenco con Juan Minujín, Nicolás Furtado y Martina Gusmán.

.

-¿Sentís que se cerró un ciclo con el final de "El Marginal"?

-Es una de las series que más fanática fui de las que trabajé. Además, estuve en la primera, tercera y quinta por lo que también seguí las otras. Es un ciclo que se cerró, fueron muchos años y fue inesperado, nunca me imaginé que el personaje vuelva para el final, es muy particular porque estuvo muy fragmentado. El desafío en la quinta temporada fue que es la primera vez que hago un personaje que me supera en edad, siempre hice de hija o más niña.

-¿Creés que sos una referente de las diversidades tras el papel de Juan?

-Siento que con la llegada de Juan se abrió un mundo, sobre el cual no tenía una "pasión" ni tampoco siento que en mi vida yo lo represente o sea una vocera. Al llegar este personaje de repente me encontré con la masividad del rol y de la novela. Hubo un equipo que trabajó muy seriamente el tema, entonces la responsabilidad llegó, sobre todo por Familias Diversas, que fue la fundación que ayudó a la serie a escribir los guiones y darnos muchos más conocimientos, para interpretar mejor el personaje. Toda la información que teníamos hizo que la lucha realmente nazca desde uno y me involucré mucho más.

Maite Lanata tuvo su regreso a "El Marginal" en la última temporada.

-Estudiás dos carreras, ¿cómo coordinás los tiempos con las largas jornadas de grabación?

-Estudio Comunicación Social en la UBA y Dramáticas en la UNA, donde es difícil de entrar. Al final pude hacerlo pero tiene muchas prácticas, por lo que en la pandemia ya no se podía. Ahí me metí en el CBC de la UBA y empecé a hacer las dos. Me ayudó mucho la virtualidad. Al no haber trabajo con la pandemia, le metí mucho al CBC y me fue sencillo por no tener otros tiempos con las grabaciones. Ahora estoy grabando "El Reino 2" y a veces se me complica, me anoté a una materia los sábados para cumplir con la asistencia ya que por lo general no se graba los fines de semana. Estoy disfrutando del estudio y me encontré con una energía muy linda en la vuelta a la presencialidad.

PING PONG.

- ¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- Me gusta mucho leer, y hablo mucho.

- ¿UNA VIRTUD?

- Soy observadora.

- ¿UN DEFECTO?

- Soy muy cabeza dura.

- ¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

- Comer.

- ¿Y DE MAL HUMOR?

- No dormir.

- ¿UN PASATIEMPO?

- Mirar series y películas.

Maite Lanata es Luna Lunati en "El Marginal".

- ¿UN TALENTO OCULTO?

- Me gusta dibujar.

- ¿CON QUÉ TE LUCÍS?

- Con el estudio.

- COMIDA FAVORITA.

- Fideos con salsa rosa.

- ¿UNA SERIE?

- “Better Call Saul”.

- ¿SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

- Diseñadora gráfica o directora de cine.

- ¿UN ARTISTA FAVORITO?

- Charly García.

- UNA CANCIÓN.

- “Strange Fruit”.

- ¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

- Nunca tuve pareja.

- ALGUIEN EN QUIÉN CONFIÁS CIEGAMENTE.

- Mi mamá.

- ¿UN MIEDO?

- Miedo a no tener miedo.

Maite Lanata en "100 Días para enamorarse".

- LAS VACACIONES PERFECTAS.

- Una que conozca nuevas culturales.

- UN PLACER CULPOSO.

- El helado.

- UN GUSTO EXÓTICO.

- Tomate cherry con mandarina.

- UN SUPERPODER QUE TE GUSTARÍA TENER.

- Ser invisible.