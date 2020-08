@Perez_daro

Comenzó en la danza, pero sus inquietudes la hicieron abrazar cada oportunidad que se le presentaba, y llegó a la actuación y la conducción, probándose en diferentes roles, registros y proyectos. Magui Bravi, que se considera un artista en construcción, habla sobre sueños cumplidos, sus deseos personales y su nueva vida junto a Octavio, su pareja desde hace diez años.

-¿Qué es lo peor de la cuarentena?

-Extraño mucho a mi familia, demasiado. Hace un montón de tiempo que no veo a mi viejo, y el resto de mi familia vive en La Plata, así que mucho menos.

-Pero a pesar de todo tenés un protagónico en cine...

-¡Estoy muy feliz! "The 100 Candles Game" es una antología y protagonizo una de las historias. Por ahora sólo tiene fecha de estreno en Uruguay, el 26 de octubre, pero esperamos que llegue a la Argentina. Mi parte se filmó en Azul, a cargo de Nicolás Onetti. Para mí fue una sorpresa. Es un proyecto internacional, está Amy Smart, la actriz de "El efecto mariposa", y tenía una gran presión para tratar de estar a la altura, era todo en inglés, así que había que prepararse. Llegó, se hizo esperar pero llegó.

-¿Por qué se hizo esperar?

-Creo que somos muy de etiquetar. Si bailás hay que ver si podés actuar, uno tiene que ir rompiendo esos carteles que te ponen. Es probable que tengas que hacer muchos castings para quedar. Porque hay un prejuicio, es innegable. Yo hace nueve años que no estoy en el mundo " ShowMatch", pero cuando recién salía y había participado del " Bailando", había castings a los que no podía ir. Decían que ya sabían quién era, pero que estaba relacionada con ese mundo y que no les interesaba.

Bravi en "The 100 Candles Game", la primera película que la tiene como protagonista.

-¿Cómo es tu día en esta nueva normalidad?

-Me despierto temprano, trato de tomar un buen desayuno, después voy al canal (hace "Con amigos así" por KZO) y a la vuelta trabajo con la compu, si tengo algún guion para leer le dedico la tarde a eso, y algunos días entreno, aunque ya no lo hago tanto como antes, y a la noche es el momento para la pareja, que compartimos la cena.

-¿Por qué no entrenás como antes?

-Como me estoy dedicando a otras cosas, al cine y la conducción, no me exijo tanto, porque no tengo que tener el cuerpo preparado para salir a bailar con todo. Lo último que hice fue "Sex" y tenía que estar diez puntos por la resistencia, pero ya dejé un poco, es más relajado. Me cuido porque me gusta hacerlo, pero no es un entrenamiento obligado.

-Al pasar mencionaste convivencia...

-Sí, se dio por la cuarentena. En realidad, intentamos convivir dos veces antes, pero nunca había funcionado. Esta vez pensamos que iba a durar 15 días, y bueno, acá estamos. Vamos por el ciento y pico y creo que es la mejor convivencia de todas.

-¿Qué cambió esta vez?

-Primero fue para acompañarnos. Pero cambió mucho la tolerancia de ambos. El primer mes que no salía a ningún lado era 24 horas tolerando todo del otro. Fue una prueba de fuego. Eso nos unió más. Estamos hace diez años juntos, las otras veces dejamos de convivir porque nos separamos o él se fue a vivir afuera. Siempre fue complicado, pero nos volvimos a elegir. Cuando querés a alguien y lo volvés a intentar, lo hacés de todas las maneras posibles.

-¿Y cuando termine la cuarentena?

-Vamos a ver si decimos "taza-taza" o seguimos; por ahora venimos bien.

Magui participa del ciclo "Con amigos así" por KZO.

PING PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

-Soy una persona muy ansiosa, perseverante y creyente de que los sueños se cumplen.

-¿UN SUEÑO CUMPLIDO FAVORITO?

-Hacer cine y bailar en el Colón. Los dos me dieron tremenda alegría.

-¿UNA VIRTUD?

-La insistencia.

-¿Y UN DEFECTO?

-La ansiedad me mata.

-ALGO QUE TE PONGA DE BUEN HUMOR.

-La luz del sol y la música.

-Y ALGO QUE TE PONGA DE MAL HUMOR.

-La mentira y la gente que miente.

-¿LUGAR FAVORITO DE TU CASA?

-El balcón, ¡por el sol!

-UN PASATIEMPO.

-Mirar películas.

-UNA PELÍCULA FAVORITA.

-”El cisne negro”.

-¿UNA SERIE FAVORITA?

-”American Horror Story”, mi favorita es la tercera temporada, “Coven”.

-UN MODELO A SEGUIR.

-Sigo mucho a Natalie Portman, me gusta mucho todos los mensajes que da, sobre vida sana, sobre feminismo, es una gran activista y obviamente es mi actriz favorita.

-¿UNA CANCIÓN FAVORITA?

-”Seguir viviendo sin tu amor” del Flaco Spinetta.

-UN TALENTO INÚTIL.

-Soy muy buena ordenando.

-¿CON QUÉ PLATO TE LUCÍS EN LA COCINA?

-Soy malísima. Fideos con tuco podría decir.

-UNA COMIDA FAVORITA.

-El pastel de carne casero. Antes era el de mi abuela y ahora tengo una amiga que me lo hace igual.

-¿Y PARA BEBER?

-Agua.

-¿TENÉS UN OBJETO FAVORITO?

-Mi agenda, de papel, bien chapada a la antigua soy.

-¿LAS VACACIONES PERFECTAS?

-En Santorini. Fui cuando era azafata y tenía pasajes gratis. Ahora te la regalo, pero me gustaría repetir.

-LO PRIMORDIAL EN TU PAREJA.

-Encontré una persona que sabe escuchar, lo que es casi imposible en este mundo.

-UNA CÁBALA O TRADICIÓN.

-Una estampita de San Expedito me acompaña a todos lados.

-¿ALGO EN LO QUE CONFÍES CIEGAMENTE?

-Mi viejo. Lo consulto todo con él.

-UN PLACER CULPOSO.

-El helado, puedo tomar todos los días.