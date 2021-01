@sofinabias

Heredera del imperio chocolatero, Macarena Fort de 21 años continúa sorprendiendo a su familia durante su viaje a Estados Unidos ya que se acaba de comprometer con su novio, Tiago de Mársico, en presencia de su familia.

En diálogo con DiarioShow.com, la joven artista habló sobre la tierna propuesta de su novio, su amor por la música, la relación con Rocío Marengo y cómo quiere diferenciar su carrera en los medios de la de Ricardo Fort, su recordado tío.

Maca Fort se comprometió con su novio en Disney.

"Lo habíamos hablado muy por el aire, compramos los anillos y él sabía que yo le quería pedir en el parque de Magic Kingdom. También sabía que mi sueño era que él me lo proponga ahí. Entonces cuando me arrodillé, agarró los anillos, se arrodilló y me lo propuso él a mí. Él lo tenía todo planeado, yo no sabía que lo iba a hacer, lloré de la emoción. Fue un día único, realmente increíble", detalló conmovida por la propuesta.

Macarena y Tiago planean casarse e irse a estudiar al exterior: ella actuación y canto y él para ser piloto.

Ante la consulta de una doble ceremonia junto a su papá Eduardo Fort y Marengo, la joven fue concreta: "Me re llevo con Ro, la verdad boda doble no. Mi noche es mi noche, pero no sé... es una decisión de mi papá. Si él está feliz con eso, lo voy a acompañar y apoyar en sus decisiones siempre. Solo quiero verlo feliz a él".

Toda la familia Fort y Marengo viajaron a Estados Unidos para darle la bienvenida al 2020.

Sin embargo, Macarena reflexionó sobre la viralización de su reacción ante la idea de que su papá se case con la ex participante de "MasterChef Celebrity": "No sé si me shockea pero me sorprende. No es algo que espero que pase. Obviamente leo todo, pero muchas cosas se dicen en chiste y capaz la gente no lo entiende o mal interpreta, pero nos llevamos re bien con ella. Los comentarios positivos me encantan y los leo, pero los negativos no me afectan, entiendo que capaz no saben realmente cómo son las cosas y solo dan su opinión sobre lo que ven".

Fort habló de su relación con la novia de su papá Eduardo.

La cantante también se refirió a su tío, su carrera en los medios y los mensajes de odio en las redes sociales: "Yo sufrí mucho en el colegio por comentarios, pero cuando logré superarlo me di cuenta de que siempre alguien va a tratar de herirte, ya sea por envidia, odio o incluso por malentendidos, y ellos no merecen tus lágrimas o malestar. Pero siempre dije, que esa gente necesita amor, amor para no tener la necesidad de hacer sentir mal a los demás para sentirse mejores".

Maca en su visita al programa de Lizy Tagliani.

"Él (Ricardo Fort) tenía su personaje y a él le quedaba bien, era él pero un poco más exagerado en la tele. Yo en cambio me gustaría más que seguir sus pasos, marcar mis propios pasos, es decir, no igualarlo, sino mostrarme tal y como soy, como lo hago hoy en día", reveló al ser consultada sobre sus ganas de incursionar en el mundo del espectáculo.

La joven de 21 años recordó a su tío y su paso por el mundo del espectáculo.

Junto a sus hermanos y primos, la más grande de las Fort comenzó a producir un reality show sobre su vida familiar que causó mucha repercusión y comentarios positivos en las redes: "No pensé que iba a llegar a tanta gente. No fue planeado, solo grabamos la realidad, no hay actuación. Nos mostramos como somos y lo que hacemos, y por lo visto gustó, eso es buenísimo. Voy a seguir subiendo videos de todo el viaje. Quien sabe en un futuro somos las Kardashian de Argentina".

Los primos Fort: Marta, Angelina, Macarena, Pietro, John y Felipe.

Ante la chance de participar en algún reality de la televisión argentina como "MasterChef Celebrity" o el "Cantando", Macarena se mostró abierta a todas las posibilidades y afirmó que "me dejo sorprender... si se da, se da".

Los Fort y Rocío Marengo.

Por último, se refirió al paso de Marengo por el reality de cocina y las repercusiones que tuvo durante su participación: "Capaz la gente no entiende el juego a veces, pero Ro estuvo perfecta, ¡veiamos todos los programas! (Su salida me pareció) más que injusto, creo que hubo un maltrato que no se merecía ni ella ni nadie".

