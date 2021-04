@AnaliaCab

Es uno de los créditos argentinos de ese éxito sostenido que hoy es "Luis Miguel, la serie". Macarena Achaga nació en Mar del Plata, comenzó su carrera como modelo y tras ser fichada por la agencia Multitalent no dejó de trabajar.

Hace algunos años recaló en México, una plaza clave para tener proyección internacional, echó raíces y se puso de novia con Juanpa Zurita, popular actor e influencer que en la biopic de Netflix interpreta a Alex, uno de los hermanos del cantante.

Acerca de cómo fue sumarse a un suceso ya bien consumado en esta segunda temporada estrenada el domingo, en diálogo con DiarioShow.com contó: "Hay una cosa importante: encarar la tarea sin expectativas es mejor para no meterse presión, pero la verdad es que yo trabajé mucho para conseguir este personaje. El hecho de que lo hicimos con tanto amor creo que se nota, y los nuevos roles le dan muchísimo a la historia".

Michelle es clave en esta etapa de la vida de Luismi (principios de 2000) en que él, luego de un frustrado intento cuando ella era muy chica, retoma la relación con ella, ya adolescente, y por decisión de la joven. Al respecto Maca contó que "construir este personaje fue un reto, porque creo que hay una idea -como nos debe pasar a todos- cierto prejuicio sobre algunas personas famosas. Para mí lo importante era sacarla de lo que la gente podría creer que era Michelle, y darle una identidad con muchas dimensiones. Que tuviera su profundidad, que fuera una niña que siente, mas allá de que sea la hija de una celebridad, es una hija, con un papá. Y tiene necesidades básicas humanas y carencias como cualquiera, quise plasmar eso".

Con Diego Boneta, su "papá" en la ficción, se lleva genial.

Con claro acento mexicano, la actriz acotó que "mi Michelle es de una época en que aún no era tan pública, lo que me gusta porque me permite ponerme creativa sobre qué y cómo se va a contar ese proceso de Michelle, el de convertirse en mujer".

LA NIÑA INTERIOR

Achaga tiene 29 años pero aquí interpreta a una chica de 18. "Es interesante porque cuando miraba los diálogos en los capítulos, la suya era otra energía, la energía de una niña. Yo soy alguien que conserva cosas 'refrescantes' de la infancia y las usé para este personaje. También el acento, el tono de voz de ella es más grave que el mío así que lo tuve que ir modificando. Además, yo quería que tuviera un sentido del humor medio ácido y pudiera reírse un poco de su papá", describió.

Está de novia con su compañero, Juanpa Zurita.

Acerca de si conocía al astro mexicano antes, explicó: "Es un ícono, pero no crecí con su música, lo mismo que muchas personas que ven ahora la serie. Para mí fue una revelación redescubrir a la celebridad: alguien que la rompió, hizo éxitos, de su vida que ya se volvieron a poner de moda, ahora los veo plasmados, pues cada capítulo es una canción. Siempre me pareció admirable, ahora es una cosa empática, con todo lo que le pasó, con las historias alrededor de su vida".

La serie de Luis Miguel tiene 8 episodios y ofrecerá uno nuevo cada domingo a las 21.

Por A.C.