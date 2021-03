@perez_daro

Maby Wells volvió a la radio para formar dupla con un viejo amigo, Julián Weich, con quien hizo el gran éxito "Sorpresa y 1/2" en los '90 y hoy conduce "Otra vez juntos" en La Uno. Feliz con el reencuentro, habló con DiarioShow.com sobre su trabajo y su rol como madre.

-¿Cómo es trabajar con Julián?

-Obviamente es todo nuevo, pero con Juli nos conocemos mucho y es un trabajo menos. Ya pasaron las primeras semanas, y la verdad es que se armó un grupo genial. Eso te ayuda porque no sentís que estás trabajando, es como ir a pasarla bien. Se pasan volando las tres horas.

-¿Cuán importante un buen equipo?

-Mucho. En general trato de participar de grupos en los que haya buena energía. Si me siento rara y no la paso bien, seguramente no estaré mucho tiempo. No en trabajos, pero he pasado situaciones en las que estás incómoda, y no vale la pena atravesar eso, la vida es corta para hacerse mala sangre.

-Se te ve muy cálida y de buen humor. ¿Te enojás?

-Soy humana, así que me enojo, y ojo cuando me enojo. Pero siempre me levanto de buen humor. Durante el día puede ir variando cómo me siento, voy pasando por distintas situaciones, algunas que me enojan, otras que me importan poco, pero siempre trato de llegar a los lugares con buena energía, no importa si hace cinco minutos algo me puso mal. Me sacudo la mala onda y me borro todo lo feo.

-¿Y cómo se transforma en enojo?

-Puedo decir 40 veces bien las cosas, pero a la 41, cambia la cosa. La gente puede verme y decir '¿qué le pasa a esta loca?' porque me convierto en otra persona. No me puedo callar. Después, seguramente el cuerpo te pasa factura por el agotamiento. Por eso hay que tratar de descargar.

Conduce con Weich "Otra vez juntos", por Radio Uno.

-¿Cómo sos como madre?

-Yo me doy con un caño. Pero por lo que me dicen los demás, soy una buena mamá. Me gustaría ser mejor. Pero hace poco llegué a casa y Trinidad me abrazó muy fuerte. Y el otro vino corriendo y le dijo '¡es mía!' y me abrazaba y me besaba. Ahí pensé que eso es impagable, la estoy haciendo bien. Otras veces la re contra pifio, pero no tengo problemas en pedirles disculpas si me equivoco.

-¿Es importante para la crianza eso?

-Para mí sí. Porque ella, al ver que su mamá se auto exige para ser perfecta, que no lo es, se puede frustrar, y yo no quiero que le pase eso. Entonces le demuestro que los grandes nos equivocamos, y que es sano pedir disculpas, es parte del aprendizaje.

PING PONG

-¿Cómo te definirías en pocas palabras?

-Divertida, leal y sincera.

-¿Una virtud?

-La paciencia.

-¿Un defecto?

-Soy muy confiada. Me cag... siempre.

-Algo que te ponga de mal humor.

-La avivada, el ventajero, eso me rebela.

¡Una conductora multifacética!

-¿Y de buen humor?

-Despertarme a la mañana.

-¿Con qué te lucís en la cocina?

-El tiramisú.

-¿Una comida favorita?

-Papas fritas, siempre, y pizza napolitana sin ajo.

-¿Bebida favorita?

-Agua, o en verano la cerveza negra.

-¿Un pasatiempo?

-Me encanta correr, y otra cosa que me despeja es pintar o hacer cerámica.

-¿Qué encontraste en el arte?

-Descubrí como me cambia el ánimo, según lo que dibuje, o algo en particular que haya pintado en algún sector de la hoja.

-¿Artista favorito?

-No, pero me gusta ir a los museos. Voy sola, mi familia no me acompaña-

-Un libro.

-Ahora estoy leyendo "Cianuro espumoso", un libro viejísimo de Agatha Christie.

-¿Película favorita?

-Todas las de Rocky, o las de James Bond. Me gusta la acción.

Los hijos de Maby Wells.

-¿Una serie?

-"The morning show", "Scandal" y "Little fires everywhere".

-Unas vacaciones perfectas.

-Es horrible lo que voy a decir porque fue sin mis hijos, por nuestro aniversario nos fuimos con mi marido a recorrer Italia.

-¿Qué encontraste en tu marido?

-Un chico normal. Él se enojó cuando se lo dije, pero desde el lado bueno, es una persona real.

-Algo en lo que confíes ciegamente.

-En mí.

Por D.P.