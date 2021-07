@Antoravinale

"2:50" se convirtió en uno de los temas más escuchados de " MYA". La popular canción creó una marca personal en Agustín Bernasconi y Maxi Espíndola y terminó de definir su estilo. Pero ahora, aquella versión tornó un giro inesperado con el lanzamiento del remix que encantó tanto a sus fanáticos como a ellos mismos y que hizo que en la actualidad sea su nuevo tema favorito.

"Estamos muy felices con la canción, estábamos muy ansiosos porque salga. Todo fue bastante orgánico, pasó casi sin pensarlo", revelaron los artistas en diálogo con DiarioShow.com sobre su último éxito junto al Duki y Tini Stoessel.

"Estábamos en una juntada de amigos donde estaba Duki. En medio del fogonazo, pinta una guitarra y empezamos a cantar varios temas. Cuando tocamos 2:50, Duki se montó con un freestyle y la rompió toda. Se generó un momento muy lindo. Después seguimos hablando y nos planteó la idea de hacer el remix y para nosotros fue increíble. Dos días después fuimos al estudio teniendo la parte del Duko y pensamos que estaba bueno sumar a una artista femenina", recordó Maxi en relación a la incorporación de la intérprete de "Fresa", con quien mantienen una amistad hace años.

El remix de "2:50" alcanzó el puesto 1 en TOP 50 del chart de Spotify en Argentina.

"Pasó todo muy rápido, casi es inesperado. En 10 días teníamos la canción con el video. Encontramos una ventana en cinco días para grabar porque después Tini tenía que viajar y Duki también", confesó Agustín sobre el videoclip, el cual se grabó hace un poco más de un mes y , a dos semanas de su lanzamiento, cuenta con más de 20 millones de reproducciones en Youtube.

Si bien la canción original tiene su encanto, la última versión superó todas las expectativas y se convirtió en su nueva favorita. "Estamos enamorados de la canción original porque fue un antes y un después y tiene condimentos muy característicos de la banda, pero sentimos que le remix le da otro nivel", admitió el artista tucumano. Mientras que el cordobés adhirió: "La esencia de la canción es la misma pero con los condimentos nuevos creció un montón".

En menos de dos meses los artistas crearon el tema.

En cuanto a la profesionalidad del trapero como de la ídola juvenil, los MYA se vieron agradecidos: "Tanto Duki como Tini se mostraron muy cercanos y no pasa siempre. Nos dejó muy contento porque somos así, bastante rompe con toda la producción".

Sacar un tema es más complicado de lo que se cree y desde el momento de la producción hasta el lanzamiento oficial los artistas escucharon el tema hasta el cansancio. Entonces, en la actualidad, ¿mantienen el mismo entusiasmo como el primer día o existe un agotamiento?

"Siempre nos pasa", reveló Bernasconi. Mientras que Espíndola comentó: "Es por momentos, son etapas. Al principio cuando se hace la parte de la producción y composición escuchás muchísimas veces la canción por los arreglos, pero cuando pasás a la parte del video, te volvés a enamorar. Te vas cansando de escucharla por un tiempo y después te enamorás".

“2:50 REMIX” marca la primera colaboración oficial del dúo argentino MYA con sus colegas Tini y Duki.

Los intérpretes de "Te quiero por eso" debieron reprogramar su gira nacional a causa de las restricciones por la pandemia de coronavirus, pero ahora, se espera que puedan presentarse por varias provincias del país entre julio y agosto. "Estamos con muchas ansias de volver al escenario que es el momento más lindo que tiene un artista. Realmente lo necesitamos porque ya hace un año y medio que no subimos a un escenario con público", expresó Agus.

Más allá de su despliegue musical, los jóvenes aprovecharán a pasar por Córdoba y Tucumán para ver a sus seres queridos, quienes son su apoyo desde el primer día y dejaron de ver con frecuencia cuando se asentaron en Buenos Aires por su carrera artística. "La familia está presente siempre de alguna u otra forma, pero la distancia es difícil porque no podemos ir todo el tiempo. Pero esto va a ser buenísimo ya que nos da la posibilidad de verlos y van a ser parte del detrás que vivimos todos los días”, aseguró Maxi.

Consultados por el crecimiento que tuvieron desde 2020 hasta la actualidad, admitieron que "fue un año bastante especial y particular". "En algún punto nos sirvió como aprendizaje desde lo personal y emocional. Somos de ver para atrás y ver el crecimiento que es lindo, pero también disfrutar el presente. Buscamos imponer nuestro sello y estilo. Estamos contentos con el presente que nos toca", declaró Bernasconi.

Por último, revelaron que se viene nueva música que “tiene que ser escuchada”. "Hay más colaboraciones pero no podemos decir nombres. Se viene la gira y el segundo disco. Es nuestro segundo hijo", dijo Espíndola. Mientras que su compañero y amigo cerró sobre su éxito: "Todas las canciones que sacamos son especiales pero siempre hay una favorita. 2:50 desde el primer momento fue muy especial para nosotros, fue crecimiento y era lo que estábamos buscando. Sonaba a MYA y ahora con el remix está en el top".

Las locuras de sus fans

Maxi y Agus recordaron uno de los momentos más insólitos que vivieron con una fanática. La joven admiraba con locura al cantante tucumano y es por eso que le pidió su firma para tatuársela. "Fue muy heavy", indicó Espíndola.

Mientras que Bernasconi narró entre risas: "Vino una que es muy fanática de Maxi y le dice ‘Escribime la firma acá en un papel que me lo voy a tatuar’. Pensábamos que era muy por arriba y Maxi le hizo una firma rápido. La chica le dijo al tatuador que le hiciera eso. ¡Estaba re fea! No le quedó tan bien. Me reía mucho".

Por A.R.