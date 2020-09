@Perez_daro

Lula Rosenthal es una excepción en este 2020. Cuando para la mayoría el año fue muy problemático, en medio de una pandemia que nos preocupa a todos y una cuarentena que se transformó en el principal obstáculo de todos los proyectos laborales, la cantante encontró una vía de escape. En charla con DiarioShow.com cuenta cómo tuvo que reinventarse en su carrera y decidió aprovechar un llamado del destino cuando la convocaron para el " Cantando 2020", donde es pareja de Miguel Ángel Rodríguez.

"Debo reconocer que la cuarentena me pegó bien. De repente tenía el tiempo para hacer un montón de cosas para las que antes no tenía posibilidad. Cosas que quería hacer dentro de la música y que yo misma quizás no me daba ese espacio, cuando llegó la cuarentena me dije si este no es el momento, ¿cuál será?", comienza diciendo sobre ver el vaso medio lleno en el presente.

Por eso publicó "Generación perdida", canción que inicia una nueva etapa en su trayectoria en la música y se puede encontrar en todas las plataformas. Explicando un poco más, asegura: "Pensé que todo el mundo iba a estar en sus casas, con internet, queriendo escuchar cosas, y como se volvía todo medio monotemático, sobre el coronavirus, decidí aportar mi granito de arena para mostrar algo diferente. Utilicé el tiempo a mi favor más allá de toda esta locura. Sentí que de verdad podía hundirme, o salir a flote con lo que sí podía, y reinventarme en un momento en el que todo lo demás que podía hacer y todos los planes que tenía a principio de año tenían que hacerse de la puerta de mi casa para afuera. De repente me di cuenta de que tenía muchas posibilidades de conectar con lo que me gusta hacer".

Lula Roshenthal se destaca por su frescura y simpatía en el " Cantando 2020".

EL LADO MEDIÁTICO

Desde hace unas semanas, el país comenzó a ver a Rosenthal en el "Cantando" acompañando a Miguel Ángel Rodríguez. Sobre esta experiencia, que es mucho más que salir en televisión, por toda la repercusión, recuerda también que fue parte de "Operación triunfo", y de allí fue elegida para formar el grupo femenino F.A.N.S.

Comparando todo, revela: "Fue una sorpresa total. Pasé de estar cuatro meses encerrada, en modo teletubbie, a estar con la exposición del programa. Superfeliz, y dentro de lo esperado de la situación, lo que ocurre me es muy ajeno. A pesar de que estuve en un reality, esto es un mundo paralelo, como otro planeta. Es el gran show de la televisión argentina, y va mucho más allá del rating que tenga".

Respecto de esa difusión que tiene todo lo relacionado con el "Mundo Marcelo Tinelli", existe una gran competencia por estar, permanecer y ser una figura dentro del juego. Sabiendo lo que sucede en este lugar único, confiesa: "En el estudio uno entra y tiene mucho respeto por las figuras, los que no somos conocidos entramos pidiendo permiso. Con Miguel no me pasa, porque con él nos cag... de risa, pero, aunque sea difícil, siento que voy viviendo con mucha tranquilidad el paso a paso. Es verdad que es todo una incertidumbre en el programa y vos vas sin problemas y quizás llegás al estudio, o en las redes sociales pasa algo que te desacomoda. Si llega a aparecer alguna discusión, llegará, pero lo transito tranquila y confiada con mi equipo".

