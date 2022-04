@Rfilighera

Parece que fue ayer. Aquella vocacional etapa -aunque no exenta de sacrificios- forjaron a Luis Ventura en las mejores instancias de un oficio que luego le iba a deparar alegrías, lágrimas, broncas y, por sobre todas las cosas, reconocimientos. Se trataba de los años de la denominada redacción "oscura". Integrantes con apellidos ilustres y otros grandes anónimos plasmaban sus notas e informes en el incesante repiquetear de aquellas teclas de las venerables máquinas de escribir Olivetti.

El quinto piso del imponente (y actual) edificio del diario Crónica, emblemática dirección de Azopardo y Garay, fue una reserva inagotable de valiosas plumas y de jóvenes aportes, como el caso de Luis, quien bajo el ala de la experiencia de su padre Antonio y su tío, el inefable "Pájaro loco"- diagramadores fundacionales del diario- le posibilitaron conocer los alcances de un oficio que luego iba a desarrollar a puro corazón.

Eran los años (fines de los setenta y comienzos de los ochenta) en los que un muy joven Marcelo Tinelli integraba la sección Deportes Matutina en carácter de humilde cronista volante asignado al fútbol del ascenso. Y eran los tiempos, también, en que un cuasi ignoto Jorge Rial se apersonaba desde el piso 10 (fortaleza de Héctor Ricardo García, el emblemático pilar de los medios) hasta el quinto para dejarle al director (Mario Manzanita Fernández) el material correspondiente a La Pavada de la edición vespertina, en reemplazo del compañero Néstor Romano, por esos días de vacaciones.

Un legendario del diario Crónica, siempre listo. (Foto: Carlos Ventura)

El saludo de Rial con los brazos levantados ante la redacción que lo miraba absorto y se preguntaba, a su vez, ¿quién es este tipo?, configuran, inevitablemente, postales de un tiempo pasado pero sumamente presentes en la evocación.

Pasó, en definitiva, mucha agua bajo el puente y hoy Luis Ventura, presidente de Aptra y profesional de generoso tránsito por diversos medios gráficos y electrónicos, mantuvo una extensa charla con DiarioShow.com y analizó a fondo personajes y situaciones del mundo del espectáculo: una actividad e industria que nunca descansa.

-¿Cómo definís esta etapa de tu profesión?

-Este período tiene que ver con el disfrute y, por otra parte, me encuentro recorriendo todos los caminos de mi carrera. Mi vocación por el periodismo nació luego de haber dejado los estudios de ingeniería electrónica, con 27 materias cursadas. Y si bien la gente me ubica por mis aportes al periodismo de espectáculo, hoy -lo digo con mucha humildad- me encuentro en condiciones de realizar un abordaje de todas las áreas de esta actividad.

-Sos un fanático de la profesión. ¿Hay momentos en que necesitás hacer un parate?

-Cuando la pasión se instala con tanta fuerza en una actividad como el periodismo, resulta muy difícil poder soslayarla. Aunque me tome una semana o más de vacaciones, siempre voy a tener el ojo periodístico en la agenda del día. Es más fuerte que yo. Y esto, en definitiva, me lo inculcaron queribles maestros de la profesión como Alfredo Bonato, Américo Barrios, Osvaldo Ardizzone, Américo Rial, Carlos Poggi y Villita, entre una extensa lista. Fueron entrañables personajes del oficio que me ayudaron muchísimo a incrementar la intuición, la información y la noticia.

-¿La actividad periodística se benefició con las nuevas tecnologías o perdió terreno ante el avance de los nuevos soportes?

-Entiendo que estamos en una época de transición entre el periodista clásico, con menos conocimientos tecnológicos, y los más jóvenes, informáticos de nacimiento, pero con un abordaje más limitado de lo que representa el olfato periodístico. Lo que sí observo es que lamentablemente no se suele chequear el episodio informativo y esto ocasiona un daño inconmensurable al oficio.

A la cabeza de APTRA, mima a Mirtha Legrand como se merece. (Foto Crónica: Nahuel Ventura)

-Como presidente de Aptra, ¿considerás que la tevé de aire está en crisis?

-A mi entender, no. Obviamente la instalación de nuevos soportes y los tiempos de la modernidad que estamos viviendo, hacen que se generen cambios que, por otra parte, también, observamos en el periodismo gráfico y radial. En lo que respecta a la televisión entiendo que se deberán reformular varios aspectos, contenidos y géneros, para así tener la dinámica que te está dando hoy el mundo tecnológico.

-¿Qué sensaciones te genera la continuidad laboral de Mirtha?

-No solamente Mirtha, sino también colegas como Chiche Gelblung, que con sus movilizadores 78 años se fue a cubrir la guerra entre Rusia y Ucrania. Estos ejemplos me emocionan y me dan mucha ternura. Gente como Moria Casán, Susana Giménez y Nacha Guevara, más allá del documento de identidad, exponen una gran vitalidad y lucidez creativa que es impactante.

-¿La ves a Juana como la sucesora natural de Mirtha?

-Juanita Viale del Carril no tiene nada que ver con su abuela. En los últimos tiempos empezó a encontrarle el gustito al rigor del trabajo. Hasta no hace mucho tiempo se encontraba alejada del medio artístico. Sin embargo, obligada por las circunstancias relacionadas con el tema salud de su abuela, se encontró con determinados desafíos que, probablemente, tenían demasiado peso para su mochila. Entonces, se tuvo que quedar como atada con alambre a la silla de Mirtha y realmente cumplió y pudo llevar el barco a buen puerto. No obstante, yo creo que a Juanita no le gusta el rol que desarrolló reemplazándola, ni tampoco las características del programa.

"Yo creo que a Juanita no le gusta el rol que desarrolló reemplazándo a Mirtha, ni tampoco las características del programa"

-¿Cómo evaluás la “mala suerte” de Susana Giménez en su vida amorosa en todos estos años?

-Una diva de su categoría está acechada, muchas veces, por diversos personajes que priorizan sus bienes, su fama y sus relaciones para sacar tajada de tal situación. Por otra parte, Susana para arribar a ese sitial debió hacer muchos esfuerzos, y nada le ha resultado gratuito. La cantidad de películas, programas y obras de teatro que tiene realizadas es imponente. Susana acumuló muchísimo trabajo durante su trayectoria y lo ha disfrutado, más allá de la presencia de especuladores y buitres.

-¿Cómo lo ves a Marcelo Tinelli en su futuro cercano como productor, animador y dirigente de fútbol?

-Lo veo más vinculado a tareas de producción. Creo que se va a ir alejando gradualmente de determinados roles como la conducción de un programa y, también, de la parte dirigencial del fútbol. Tampoco lo visualizo en órbitas pertenecientes al mundo de la política, proyectos que los atesoró, en los últimos tiempos, como potencial protagonista.

Con Rial fueron casi hermanos y hoy, se evitan.

-¿Cambió mucho el Jorge Rial que conociste en sus comienzos profesionales con el de ahora?

-Indudablemente, se trata de otro Rial. Y creo que es otra persona en función de los otros entornos. Muchas veces, los protagonistas principales de las historias, modifican estilos a partir de la gente que tienen al lado. Lo veo ahora a Jorge más hermético y menos permeable a recibir la palabra exterior. Si bien hace 8 años que no lo trato, yo me identifico plenamente con el Jorge Rial que llegué a conocer. Quizás haya llegado el momento para él de empezar a transitar otro camino en el mundo de las comunicaciones.

Luis Ventura juega en toda la cancha

La labor profesional de Luis Ventura continúa con el mismo latido, pulso y nervio de sus mejores años. Hace poco, retornó a su querido y emblemático ciclo "Intrusos" como invitado y, además, forma parte del panel principal del programa "A la tarde", por América, conducido por Karina Mazzocco. A su vez, por la citada emisora, realiza los sábados a la noche su ya clásico envio de investigaciones "Secretos verdaderos".

Como era de esperar, el fútbol, su otra gran pasión, no podía quedar ausente. Sigue su sociedad con Emanuel Ibáñez en la conducción técnica del club Victoriano Arenas, en la divisional "C".

Sufre y disfruta dirigiendo al Victoriano Arenas. (Foto: Crónica Carlos Ventura)

Una “dinastía” en los medios

La vida, los trabajos, la familia, son capítulos arraigados a puro corazón y afectos en la vida de Luis Ventura. Su trayectoria y mundo personal está coronada de logros y frustraciones, rosas y espinas, como la existencia misma. Le preguntamos, entonces, si tuviera la posibilidad de comenzar nuevamente, qué situaciones modificaría de su profesión o vida personal. "Cambiaría probablemente algunas cosas, sin que esto signifique querer vulnerar lo que representan los ciclos de vida. Hubiera preferido tener más años a mis padres y a mis tíos. La despedida de estos seres entrañables fue para mi muy duro, como así también el proceso de enfermedad que tuvieron que atravesar. Esto lo cambiaría de raíz. En lo que respecta a mi universo privado, no modificaría nada. He tenido y tengo una vida feliz, digna y honesta. Una vida en la que me premió el universo con mucha amabilidad y en donde los buenos sentimientos, siempre, han estado de mi lado. Estoy muy agradecido".

El clan familiar, con el patriarca Don Antonio a la cabeza.

Y hablando de alegrías en su vida, la “Dinastía Ventura” en los tiempos que corren se encuentra plenamente asegurada. Por un lado, Carlos -el hermano de Luis- continúa su actividad de reportero gráfico al frente del departamento de fotografía de Diario Crónica y una carrera que expone, además, su paso como integrante de la agencia de noticias Télam, cubriendo giras internacionales del ex presidente Carlos Saúl Menem y conflictos bélicos en el Medio Oriente.

También están presentes los hijos de Luis: Facundo, periodista y Nahuel, fotógrafo e importante protagonista del joven staff de Crónica. Cartón lleno.

R.F