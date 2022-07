Hubo una gran sorpresa en el Instagram de Jorge Rial. Una foto junto a nada menos que Luis Ventura, su casi “hermano” durante mucho tiempo pero con quien en los últimos años mantuvo una distancia fría y dolorosa.

“ Y algún día se iba a dar. Nos reencontramos con Luis Ventura y de pura casualidad. Las cosas de la vida. Él, merendando después de su vuelta a 'Intrusos' y yo comprando libros. Charlamos como lo hacíamos ayer nomás. Hablamos. Pedí disculpas por lo que era necesario. Hablamos de nuestros hijos, los nietos y de nosotros en general. Imposible dejar atrás todo lo que vivimos juntos. Estamos más viejos y más sabios. Lo quiero al tonto este. Siento menos peso en el cuerpo. Me puso feliz que el destino nos haya jugado esta ficha. La vida sigue rodando” escribió Jorge Rial junto a esa imagen que resumía el encuentro.

Por su parte, el panelista de "A La Tarde" habló con DiarioShow.com y se mostró sorprendido pero agradecido a la fortuita reunión que, casualidades o no, se dio el mismo día en que Ventura debió conducir “Intrusos” -el ciclo que los consolidó como dupla televisiva y amistosa- para cubrir a Flor de la V. “Hoy me llamaron del canal para ver si podía reemplazar a Flor porque estaba descompuesta. Fui, por suerte quedaron contentos, nos fue bien. Cuando salí pasé un rato por una biblioteca que está a la vuelta del canal, me pedí un matecocido con unas medialunas y me puse a pasar en limpio cosas para una reunión en (el club) Victoriano Arenas”, comenzó su relato.

Luis Ventura habló sobre su reencuentro con Jorge Rial.

“ Y de repente un brazo me envuelve el cuello desde atrás, se acerca una voz y me dice 'Te pido disculpas' y ahí reconocí quién era. Me dijo que quería quedarse un rato ahí a tomarse un café. Hablamos, unos 40 o 50 minutos y antes de irse me preguntó si no me molestaba que tomara una foto” detalló el periodista.

Muy tranquilo, Luis Ventura se refirió a todo lo sucedido entre ellos en los últimos 8 años en que no se hablaron. “Yo vivo mi vida intentando no hacer cagadas... no tengo remordimiemtos. Pero me resultó placentero que me haya pedido disculpas, porque para eso hay que tener inteligencia para darse cuenta de que uno se equivocó. De todas formas, no soy Dios para disculpar o no” explicó.

Sin embargo, en tono firme, advirtió: “Yo soy como los perros. Cuando se lastiman, se curan lamiéndose y sin pedir ayuda. Yo me banqué 8 años de reconstrucción, de palo y palo. Pasé malos momentos, pero eso ya quedó en el pasado. Hubo cosas que dijo él que yo desconocía, otras cosas que yo le dije a él... somos dos personas que se conocen bien”.

La foto del reencuentro entre Luis Ventura y Jorge Rial.

Respecto de qué impresión le había dado Jorge Rial Ventura apuntó: “Yo últimamente en televisión lo veía medio desencajado, y ahora lo vi más reflexivo. Hablamos mucho de nuestros hijos. Él me contó algunas cosas que van a quedar en mí. Fue un día emocionalmente para mí, justo volver a 'Intrusos' conduciendo también hoy. Como que la vida me tenía algo preparado”.

Acerca de esto, Luis aseguró que no hablaron de “Intrusos” ni de trabajo en general. Sobre si hay chances de un nuevo encuentro, manifestó: “Esto se dio naturalmente y seguirá naturalmente. Yo no tengo el teléfono de él. Si hubiera querido llamarlo no hubiera podido. Tampoco me daba para pedirlo. No sé... no hago ningún plan”. Eso sí: descartó la chance de volver a trabajar juntos en el futuro.

La dupla que lideró "Intrusos" se reencontró.

“ Lo único que me importa hoy son mis hijos y la gente que me ayudó y me contuvo cuando lo necesité. Y yo sé quiénes fueron, lo tengo muy claro, uno por uno. No han sido tantos”, disparó el periodista, sugiriendo que entre esos afectos, el de Jorge no figuraba. “Si vino a pedir disculpas es porque algo pasó. Cada uno sabe lo que hizo en la vida”, resumió, aunque aseguró valorar el hecho de que Rial se haya acercado a él y dijo que aceptó sus disculpas.