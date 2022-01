@Antoravinale

Tras la salida de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, el "nuevo" " Intrusos" se vio más que recargado en la pantalla de América. Con Florencia de la V como la nueva conductora, por lo menos hasta febrero, hubo caras conocidas que regresaron al ciclo como fue el caso de Luis Ventura.

El periodista volvió al popular programa de espectáculos después de ocho años y solo por un día ya que su colega Marcela Tauro estuvo ausente tras darse la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. En base a eso, DiarioShow.com se comunicó con el conductor y le consultó por su vuelta. Al respecto advirtió: "No fue algo planificado, no estaba en el plan de nadie. Nunca nada ajeno a la realidad porque nadie se había comunicado conmigo".

"Ayer (lunes) arrancó el programa, el domingo había tenido 38,2 de temperatura, estaba con diarrea, inestabilidad en mis acciones, entonces supuse que estaba en una situación de Covid-19. Me hisopé a la noche, me dio negativo. Por las dudas estuve aislado dos días y me hisopé hoy", introdujo Ventura.

Luis Ventura, histórico panelista de " Intrusos", volvió al programa de chimentos de la mano de Flor de la V.

Mientras estaba en camino para hisoparte, lo llama una de las encargadas del canal para decirle que lo necesitaban en " Intrusos". "Yo tenía programado A24 con Paulo Vilouta y después Karina Mazzocco. Me pidieron que esté a las 13", recordó. Y continuó su relato: "Me hisoparon, me dieron el negativo y me había ido con la pilcha desde casa, lo había previsto. Y desde ahí fui al canal. Me encontré con mis compañeros de toda la vida, mucha alegría, el personal técnico y Florencia. Fue mucha emoción volver al estudio y revivir situaciones un poco olvidadas que se dieron en aquel ' Intrusos' original".

Si bien el periodista fue por un reemplazo, ¿se atrevería a regresar al programa de forma definitiva? "No quiero manejar deseos porque tengo un contrato firmado con América. Tengo acordado trabajar en la señal de noticias y después con Mazzoco y esa es mi rutina. Si el canal decide cambiar mi historia, soy un empleado y lo voy a hacer porque estoy contento donde estoy. Me sentí muy cómodo pero lo que hice fue cubrir a un compañero y a una producción que es muy generosa para conmigo", declaró el comunicador.

El liderazgo de Flor de la V en "Intrusos" se estima que sea hasta febrero, mientras tanto la producción barajó distintos nombres para que ocupen su lugar. La opción más certera, hasta el momento, es Mariano Iúdica, quien rascendió que priorizaba viajar a España para reencontrarse con su hija. De todos modos, el nombre de Ventura también fue una opción.

Consultado por si se vería como conductor del ciclo histórico que supo conducir Jorge Rial, respondió firme: "Como hay otros compañeros en el medio no quiero decir nada. Cualquier cosa que diga se puede malinterpretar. La otra vez en el cierre de 'Secretos Verdaderos' hice una humorada con que Florencia era la más popular, que estaba apoyado en una declaración que ella hizo cuando le preguntaron por qué era la nueva conductora de Intrusos. Esa recreación se infló, se dio vuelta y quedé como un hijo de put... Entonces no quiero competir con nadie, si me quieren en un lugar me tienen que llamar".

"La conducción no es algo ajeno a mi actividad, no es algo fundamental, no trabajo de conductor, trabajo de periodista. Si tengo que ir a conducir un programa lo voy a hacer desde lo periodístico, pero mi base siempre va a ser periodística. Entonces no me quita el sueño ser conductor, como periodista puedo trabajar en el lugar que me pongan", concluyó.

Por A.R.