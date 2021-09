@perez_daro

A sus 22 años, el cantante Luck Ra cumplió un inesperado sueño: el 10 de septiembre cantó en el Estadio Monumental ante miles de personas en el festejo del seleccionado argentino por la obtención de la Copa América 2021. El feliz momento, en el que cantó su nuevo single "El campeón" junto a Jimena Barón, fue aún más especial para él pues también tuvo sueños ligados al fútbol, y haber participado en una celebración de estas características significa el punto más alto de su carrera, según describe en charla con DiarioShow.com

"La verdad que lo sigo asimilando y es muy probable que lo siga asimilando un par de días más. Pero fue una locura y una experiencia que no me voy a olvidar más. He hecho shows durante la pandemia, pero no claramente a ese nivel multitudinario, y además la situación, cantarle a los jugadores y a todos los que estuviesen viendo el partido en la celebración de Argentina, fue algo que va a quedar marcado en mí para siempre", dice con emoción Facundo Almenara Ordoñez, nombre real de Luck.

Sobre esa noche soñada, agrega que tuvo un condimento especial porque de chico soñaba en convertirse en futbolista profesional: "Si bien no pude pisar la cancha tal vez como hubiese querido el Facu de 10 años, la pisé de la forma en la que Facu quería a sus 22, que era cantando en una cancha, así que fue cumplir un sueño juntos, el del Facu chiquito y el del Facu grande".

La anécdota sirve de excusa para que Luck narre sus inicios en la música, que ocurrió a los 12 años: "Me lesioné los dos meniscos jugando al fútbol. Jugaba de 8. Corría desde el fondo de la cancha hasta la otra punta sin cansarme. Sufrí mucho, un dolor terrible, y tuve que parar. Siempre la música fue una gran pasión pero en su momento el fútbol era mi prioridad. En ese momento la música se transformó en prioridad".

Luck Ra con Rodrigo De Paul, uno de los campeones de la Copa América.

El cantante prepara un gran show en el Teatro Broadway de la ciudad de Buenos Aires para el 16 de octubre y promete que será una verdadera fiesta. Y con la intención de seguir creciendo como artista, piensa en el público que puede ganar. Por eso resume su música por fuera de los géneros que podrían etiquetarlo: "El que me escuche se va a encontrar con mucho sentimiento. A la hora de realizar una canción lo que más quiero es transmitir y que la gente se sienta identificada con lo que estoy contando".

"La música siempre se transforma y hay que adaptarse y probar cosas nuevas para seguir expandiendo tus horizontes"

"Tengo muchos ritmos, nunca me me cerré a un género específico, así que tengo variedad y sentimientos. Puedo tener baladas así como temas para salir de fiesta, tranquilos, para disfrutar y temas para llorar. Es es una ensalada de emociones. La música siempre se transforma y hay que adaptarse y probar cosas nuevas para seguir expandiendo tus horizontes", continuó.

Al pensar en algunos de sus temas que puedan servirle como carta de presentación, el vocalista exclama: "La canción ´Me gusta´ me identifica y funciona como una introducción a lo que soy, y de dónde viene mi inspiración y mis influencias porque además lo hice sampleando un tema de Manu Chao. Y creo que "Te mentiría" fue el siguiente paso hacia la evolución de mi carrera y fue una locura lo que pasó con ese tema".

Para concluir, hablando sobre su perfil mira hacia adelanta y sueña: "Moriría por colaborar con J Balvin, Daddy Yankee y Bad Bunny, tres artistas inmensos que están super vigentes. Y del palo del rock también me encantaría hacer algo, soñando mucho, tal vez Gorillaz, Arctic Monkeys, Rage Against the Machine. Me crié escuchando rock nacional por parte de mi familia, asi que tomé mucho de eso. De hecho yo siento que mi voz es más rockera que otra cosa, más rasposa, siento que puedo ir del rock al reggaeton".