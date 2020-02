@AntoBaldi_

A dos meses de someterse a una operación de cadera, Tristán Diaz Ocampo se recupera en un centro de rehabilitación de Córdoba donde sus familiares decidieron trasladarlo luego de que la Obra Social de Actores (OSA) suspendió la asistencia médica asignada para el tratamiento, según denunció Federico, el menor de los cuatro hijos del actor.

El capocómico de 83 años fue intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio de la Providencia en diciembre del año pasado. Luego de recibir el alta fue derivado a la internación domiciliaria donde la obra social debía proveer la visita de un kinesiólogo tres veces por semana, media hora por día, pero el servicio de salud no cumplió con las sesiones.

"Papá tenía pautada visitas tres veces por semana, media hora, pero el kinesiólogo no fue. Para las personas de su edad no es bueno porque tienen que volver a caminar rápido porque sino se dejan y quedan postrados", advirtió el joven en diálogo con Diarioshow.com.

La OSA lanzó un comunicado en que detalla los días que Tristán recibió atención en su domicilio por parte de profesionales de su equipo médico, sin embargo Federico lo negó. "Estamos por demandar a la obra social", confió.

Parte del comunicado de la Obra Social de Actores sobre la atención de Tristán

"Cada vez que viene un doctor, un familiar tiene que firmar la visita así que me gustaría que muestren las pruebas con las firmas de mis hermanos o la mía de las veces que vinieron a mi casa", expresó desafiante.

Desde hace 20 días que los hijos del artista, Victoria, Fede, Mariano y Hernán se hacen cargo de su tratamiento de rehabilitación en el Hospital Tránsito Cáceres de Allende de Córdoba. Allí puede permanecer internado hasta tres meses con régimen médico.

"Papá no va a quedar igual que antes porque este mes que la obra social no activó le hizo muy mal", lamentó el hijo menor y cuestionó: "La obra social no cumplió. Mi papá se fue a la casa y le dieron una cama, un colchón y demás pero... la parte profesional, ¿qué?".

"El kinesiólogo que tenía que venir tres veces por semana durante un mes, no vino. ¿Por qué todavía no está caminando? Si no tiene un médico de cabecera es negligencia de parte de la obra social", continuó.

Tristán y su hijo Federico. "Tenemos una relación muy fuerte", aseguró el joven.

Tristán se encuentra con buen ánimo, pero alejado del conflicto con los profesionales de la salud ya que sus hijos no quieren que se haga "mala sangre". "Hasta antes del accidente estaba bárbaro, estábamos preparando la temporada de Mar del Plata para este verano", destacó Federico quien también es actor.

El comediante planeaba retirarse de su carrera, pero en septiembre pasado terminó la temporada teatral en Termas de Río Hondo y luego se fue un mes y medio de viaje por Europa con su hijo. Al regresar se trastabilló en una cafetería cerca de su casa y se rompió la cadera, por lo que tuvo que ser operado y ahora está muy delicado de salud.