Es difícil imaginar clásicos de la música en otras voces que no sean las originales. Adaptar canciones, interpretarlas y ponerles su huella es todo un desafío. Reversionar temas musicales sería parecido a tomar algo ajeno y hacerlo propio, en ese sentido, “Los Tipitos” son expertos.

“Yendo de la cama al living” es uno de los clásicos del rock argentino que quedó inmortalizado en la memoria de millones de personas y en los fanáticos de Charly García. Pero ahora ellos podrán contar también con el cover que hizo la reconocida banda junto a Alejandro Lerner, con su talento en el piano, y a “Zorrito” Fabián Von Quintero, en el teclado.

La canción salió a la luz en plena cuarentena, luego de encontrar entre los cajones el disco rígido donde estaba la grabación que hicieron el pasado 12 de mayo del 2018 en el Teatro Ópera. En aquel momento, presentaron su disco “Rock Nacional”. "‘Yendo de la cama al living’ nos pareció similar a lo que nos pasa en este momento", expresó Federico Bugallo, bajista y voz de la agrupación, en diálogo con DiarioShow.com.

"Fue en un espectáculo que hicimos para presentar nuestro disco de rock nacional. Un disco que se fue armando sólo. Veníamos haciendo distintas versiones de canciones como de León Gieco, Los Abuelos de la Nada o Los Fabulosos Cadillac. Teníamos muchas canciones y en un momento decidimos editarlas en un mismo álbum que se llamó ‘Rock Nacional’, en donde estuvo ‘Mujer amante’ y ‘Loco tu forma de ser’. Son canciones nostálgicas que nos dieron mucho éxito. Hicimos una gira por varios lugares y terminamos en el Ópera", recordó el artista.

A su vez, Bugallo admitió que lo más importante a la hora de reversionar un clásico de rock es “ponerle el sello y la impronta de la banda”. "El ADN. Y además Charly grabó esa canción y es indestructible. Para nuestra sorpresa Ale Lerner no conocía el tema. Nosotros no lo podíamos creer. Ale nos dijo que puede ser que lo había escuchado pero nunca le prestó atención. De todos modos eso fue maravilloso porque le permitió recrearlo desde la nada", comentó entre risas.

Tras el lanzamiento, ¿el creador del tema tuvo la posibilidad de escuchar la nueva versión? "No se nos ocurrió, no sabemos si lo escuchó. Supongo que le habrán contado, además es una cosa obvia. Cuando tocamos en el Ópera uno de sus productores dio por sentado que íbamos a tocar una de Charly, como si fuera lo obvio. Estaría bueno saber qué piensa Charly. Por lo general tuvimos devoluciones de todos los artistas a los cuales les hicimos covers y a todos les gustó. ¡Hasta ahora no recibimos quejas!", aseguró divertido.

En épocas de cuarentena obligatoria el hecho de trabajar en una banda es una tarea dificultosa y eso lo saben: "Lo hacemos como se puede. De todas maneras hasta que no te juntas es difícil trabajar con una banda de rock. Si bien hicimos algunas cosas es bastante difícil laburar por Zoom. Estamos esperando ansiosos el momento para volver a encontrarnos en un estudio de grabación. Tenemos diez canciones que esperamos darle forma cuando nos juntemos".

"Uno no se puede enojar con cosas que no puede cambiar. Hay que tener valor con lo que sí podemos tener control. Me di cuenta que antes hacíamos muchas cosas al pe..., como ir tres veces por semana al médico o hacer filas en los hospitales", indicó el músico.

Si bien el aspecto económico es uno de los temas que más preocupan en este momento, Federico intenta no gastar sus energías en eso. "Te das cuenta que el arte y la música es una necesidad de la gente. Escuchar música es una necesidad que va más allá de lo esencial", concluyó.