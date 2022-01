@perez_daro

Sin dudas Los Pericos son una de las bandas más importantes del país para varias generaciones. Nacidos en los 80, tuvieron sus primeros grandes éxitos en los 90 y pasaron de década en década reinventándose, a veces obligadamente. "Llevamos 30 y pico de años siendo unos nenes de más de 50" describe en charla con DiarioShow.com el vocalista Juanchi Baleirón.

La banda encara el 2022 con una gira internacional que largará en Argentina con un show el próximo 21 de enero en el Parador Konex, mientras terminan su próximo disco que será de puros covers. "Empezamos a tocar, creímos que todo estaba pasando y apareció esto y ahora estamos como todos, con el botón de pánico al lado de la mano, pero con muchos planes, muchos proyectos, muchas giras importantes, por Estados Unidos, Colombia, ahora la fecha en el Konex", dice casi sin tomar aire Juanchi, feliz de poder volver a los escenarios.

Entusiasmado por su nuevo álbum, del que ya se conoció el single "El próximo viernes", el músico detalla: "No son canciones que uno esperaría de Pericos, sino que nos metimos bien adentro en el cancionero hispanoparlante. Recorremos estilos musicales diferentes y épocas. Y todo subido a una sonoridad bien perica".

"En la lista de temas habrará composiciones de Julio Iglesias, Jorge Drexler, Draco Rosa, Soda Stereo y Marco Antonio Solís. Según Baleirón, "está pensado para que lo escuches en la ruta, en una fiesta, o en un karaoke, borracho", continúa.

Para llegar a componer un disco y darle ese sonido personal, la banda trabaja mucho y prueba temas de todo tipo: "Hemos tocado de todo, canciones de Damas Gratis, y de muchos artistas. Pero nos puede pasar que nos gusta mucho, y cuando nos ponemos la ropa, no nos queda como al otro".

De esto se desprende lo que el guitarrista cree que es la mejor cualidad de Pericos: "Funciona colectivamente esa capacidad de crecer juntos, ser diferentes y al mismo tiempo ser homogéneos. En cada proyecto que encaramos estamos bien rumbeados y nos escuchamos. Suena muy idílico, pero es de lo que más nos podemos jactar como banda".

El grupo se adecúa a las nuevas formas de consumo de la música, que en esta era va dejando de lado los discos por los singles, cada vez más efímeros por ser tapados por otros más nuevos.

"Los pibes están revolucionando la forma de consumir música, los grandes la seguiremos consumiéndola como siempre. Pero creo que lo que manda es la canción"

Al respecto, Juanchi asegura que es un ciclo conocido: "La música comercial en un principio se consumía de a singles, después empezaron a hacerse discos con más temas y terminaron siendo álbumes, con un concepto. Para nosotros siempre va a ser importante tener esa colección de canciones que representen una época de la banda, un sonido quizás. Los pibes están revolucionando la forma de consumir música, los grandes la seguiremos consumiéndola como siempre. Pero creo que lo que manda es la canción".

Y hablando de mandar, repite el verbo para referirse a la escena actual: "Hoy lo que manda es el urbano, y el trap y el reggaeton, porque es a lo que los pibes les gusta, es sumamente potente y la gente que lo escucha o lo entiende lo puede medir todo el tiempo a eso. Es todo muy grande y diferentes, muy difícil comparar lo que sucede hoy con lo de nuestra generación".

A pesar de aclarar que no consume esa música, declara que "son tendencias nuevas, es una trinchera nueva para pibes que necesitan identificarse con algo diferente, nuevo, que les habla de una forma directa". Y cierra advirtiendo que "hay algunos artistas a los que si veo con mucho futuro más allá de la moda de época. Wos obviamente, tiene un backround rockero, también Trueno, y particularmente me gusta Dillom, me cae bien".

