Los Palmeras denunciaron que fueron estafados y al querer irse del lugar del show por no haber recibido el pago que les prometieron, el público se violentó.

La banda de cumbia santafesina fue contratada por un empresario para presentarse en Cruz del Eje. Pero cuando reclamaron el pago en efectivo de su caché minutos antes de su presentación, el contratante no cumplió.

Marcos Camino, acordeonista del grupo, explicó en Cadena 3: "Quisieron darnos un cheque que nunca apareció y tomamos la decisión de no actuar". Si bien se sintió apenado por la audiencia que había pagado su entrada, le echó la culpa al productor.

El público, que ya había entrado para ver el recital, se enteró de la suspensión y, molesto cuando se confirmó que el show no se haría, no dejó que Los Palmeras se marchen: "El público no nos dejaba irnos, nos rompieron un parabrisas".

Finalmente, el músico adelantó que están dispuestos a organizar otro espectáculo "con las autoridades municipales" para subsanar la relación con la audiencia.