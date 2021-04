@perez_daro

Conforman uno de los grupos esenciales de la cumbia, y hasta se podría decir que son una institución en el mundo de la música nacional. Con 48 años de trayectoria, la pandemia no frenó a "Los Cartageneros": editaron durante 2020 el disco "Imponentes" y, en charla con DiarioShow.com, el "Gitano", cantante de la banda, habla sobre este extraño presente para la música, y cuál es el secreto para mantenerse vigentes en casi medio siglo de trayectoria.

"En el disco nos preocupamos mucho por elegir los temas, por hacer los arreglos, por que suene bien, por que sea pegadizo. Es un trabajo de muchos meses, y recién lo editamos cuando sentimos que está todo cerrado. Es arduo, pero es nuestra forma de dejar como queremos los álbumes", dice el vocalista, expresando un mensaje de integridad frente a un mercado que exige todo en presente, sin tiempos y muchas veces, con poca calidad.

La vigencia es un premio doble, no solo al trabajo de años, sino también como una lucha soportando las nuevas modas, que va dejando en el camino a artistas y géneros que no se adapten a lo que exige la industria.

Al respecto, el músico explica: "En el ambiente ya no salen muchos grupos de cumbia tradicional, porque el mercado se tira a diferentes fusiones con el reggaeton, la música urbana en general. Por fortuna, tanto 'Los Cartageneros' como otras agrupaciones clásicas mantienen el estandarte de la movida tropical".

Si bien sabe que su música no es exactamente lo que se escucha masivamente, el Gitano pondera su carrera como un bien esencial: "En mayo cumplimos 48 años de trayectoria. Somos uno de los grupos más legendarios, quienes están arriba nuestro son Los Palmeras, que tienen dos años más que nosotros".

"Tuvimos la suerte de hacer la apertura de la música tropical en Buenos Aires, le abrimos la puerta a muchos grupos. Antiguamente solo se pasaba cumbia en la radio en un programa de Radio Colonia, y ahí se fue abriendo el camino. Pudimos hacer un poquito de historia dentro de la cumbia y la música tropical", continúa.

Y se diferencia de los nuevos artistas: "Hoy no hay grupos que continúen porque se arman proyectos para que duren un par de meses, un par de hits, y sino salen, se cambian o arman otros grupos".

Para el cantante, el secreto de tantos años es mantener los pies sobre la tierra: "Esto es como cualquier empresa y trabajo. Cuando te va bien tenés que continuar pero cuando te va mal, también hay que seguir. A muchos se les suben los humos a la cabeza y dicen 'largo al grupo y hago mi carrera solista'. La gente compró 'Los Cartageneros' y eso somos, seguimos con eso nosotros".

Como mencionó anteriormente, solo "Los Palmeras" están por arriba de ellos en cuanto a cantidad de años haciendo música. Gracias a los últimos álbumes, la agrupación de "Cacho" Deicas logró posicionarse con gran éxito, algo que por desgracia todavía no llegó para "Los Carta".

"Nosotros tuvimos un parate de algunos años y se puede decir que fue ahí que levantaron 'Los Palmeras' y empezaron a trabajar. Quedaron ellos"

Al respecto, indica: "Nosotros tuvimos un parate de algunos años y se puede decir que fue ahí que levantaron 'Los Palmeras' y empezaron a trabajar. Quedaron ellos. No quiero ser egocéntrico pero nosotros fuimos los primeros que abrimos la puerta para el mercado a la música tropical, hacíamos 36 shows por fin de semana en una época. La Tota Santillán nos presenta como el grupo más taquillero".

.

Y cierra con una declaración importante: "No me gusta levantar bandera, pero lo que logramos nosotros, no lo hicieron Los Palmeras ni nadie. Tres Vélez, un Maracaná con Xuxa. Adonde vamos, la gente está, y los músicos nos reconocen por el camino que hicimos. Que a uno le vaya mejor que a otro ahora es parte del negocio".

Por D.P