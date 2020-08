@Perez_daro

"Los Abuelos de la Nada" nacieron a fines de la década de 1960 como una creación de Miguel Ángel Peralta, conocido por todos como Miguel Abuelo. Tras una primera formación que tuvo entre sus filas a Pappo, su fundador se exilió en Europa y decidió "guardar" el grupo hasta 1981, cuando salió a los escenarios con Andrés Calamaro, Bazterrica, Daniel Melingo, Polo Corbella y Cachorro López. Cuatro años después la formación se disolvió y se rearmó sumando a Juan del Barrio, Marcelo "Chocolate" Fogo (fallecido hace un mes), Polanuer y Corbella, y tocaron hasta la muerte de su líder, en marzo de 1988. Tras la partida de Miguel no pudieron continuar, y 32 años después llega el esperado regreso.

DiarioShow.com charló con Del Barrio sobre esta nueva etapa: "Esta empresa es medio loca, lo sabemos, pero esperamos que la gente le dé una grata bienvenida", asegura el tecladista con mucha felicidad. "Se da ahora, en primer lugar, porque es posible. En segundo lugar, porque lo deseábamos mucho. Siempre estuvo latente", declara.

.

Tocar el legado de Miguel Abuelo puede ser considerado como una falta grave para el acervo cultural y popular de la Argentina. Consciente de ello, Juan explica: "Eso fue lo primero que surgió como un supuesto obstáculo, que no lo es. En Los Abuelos de la Nada la imagen de Miguel, que siempre fue el líder desde su poesía y su actitud arriba del escenario, es irreemplazable. Pero él decía que los Abuelos están sustentados por sus propios integrantes".

“Queremos que sea una versión unificadora de todas las etapas, y transmitir alegría e intensidad, las bases fundacionales del grupo”.

Al mencionar las partes que conforman la versión actual, hace referencia a los históricos que no quisieron integrar esta nueva versión: "Es como un cumpleaños, en donde uno se pone triste o se frustra porque no vinieron determinados integrantes. Pero quedás en falta con los que sí vinieron. Estamos Kubero Díaz, que integró la última formación; Gato Díaz, que es el hijo de Miguel y ha formado parte de Los Abuelos. Yo mismo fui parte de las dos últimas formaciones. Estamos representando a Los Abuelos. Cuando Miguel se dio cuenta de que era inevitable su partida, él nos dijo que quería que siguiéramos con la banda. Sabemos que puede generar esas sensaciones, pero por otro lado no veo motivo para que no ocurra". Al mismo tiempo, con un mensaje conciliador y evocando la esencia del grupo, insiste: "Queremos que esto sea una versión unificadora de todas las etapas y que todos los integrantes se acerquen. Queremos transmitir alegría e intensidad, son las bases fundacionales del grupo".

.

Debieron pasar más de tres décadas para este momento, y aunque la cuarentena cambió los proyectos de los músicos, seguirán adelante y hasta están lanzando canciones inéditas. Juan explica por qué el grupo pudo reunirse recién ahora: "No se pudo llevar a cabo por algunas tensiones, pero principalmente por temas legales que no se podían solucionar. Cosas que tenían que ver con la marca. Ahora están solucionadas, y por eso podemos arrancar. Es una picardía privarnos de Los Abuelos de la Nada y puedo garantizar que, si Miguel viviera, estaría tocando con nosotros".

Para cerrar, el artista da una sorpresa: "Cuando Miguel partió estábamos ensayando para grabar material nuevo. Cada uno estaba preparando sus partes para entrar al estudio. Todo ese material quedó inédito. Estamos trabajando en ese material, que saldrá pronto", dice, adelantando que el primer single que verá la luz fines de agosto, será "Mi estrella y yo". La canción es originaria de 1987, y su letra pertenece a Miguel Abuelo y Marcelo "Chocolate" Fogo. Sólo fue presentado en vivo en la última etapa del grupo, en 1987 y 1988, y por televisión en "Badía y compañía".